Новости Украины и Новороссии 27 июля 2017

Отключение ДНР от украинской энергосети не скажется на потребителях Республики

Прекращение Киевом поставок электроэнергии не отразится на потребителях в Донецкой Народной Республике.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на министерство угля и энергетики ДНР.

«Ситуация с прекращением поставок Киевом электроэнергии никак не скажется на потребителях ДНР. Республика является независимой от Украины так как электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории Республики», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что ДНР в полном объеме сможет обеспечить электроэнергией всех жителей и предприятия. Кроме того, при необходимости Республика имеет возможность экспортировать излишки электроэнергии.

Украина начиная с 00:00 26 июля прекратила поставлять электричество на территории Донецкой Народной Республики.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Надежда Савченко метит в президенты Украины

Украинская националистка Надежда Савченко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины.

Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Савченко ранее заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит. В июле Минюст зарегистрировал ее новую партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

«Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного — 2,5 миллиона гривен (около 96,5 тысячи долларов), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду (в выборах президента — ред.), а как дальше — будет видно», — цитирует заявление Савченко РИА Новости.

Она также подтвердила намерение принять участие в выборах в Раду. «Скажем так, я бы повела на них свою партию. Я декларирую такую ​​концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда», — добавила Савченко.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

К оглавлению | Источник: news-front.info

С 2014 года США потратили на ВСУ свыше 600 млн долларов

Главнокомандующий ВСУ отметил, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ. Об этом сообщают власти Украины через официальное издание.

«С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 млн долларов. В рамках деятельности объединенной многонациональной группы подготовлено 7 батальонов украинских военных, сейчас идет подготовка еще одного батальона. В общем, на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 104 инструктора», — сказано в сообщении.

Полученные средства потрачены на развитие профессионального сержантского корпуса, системы логистического, а также медицинского обеспечения, а также на перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.

Отметим, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко подчеркивает, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около 350 млн долл., в том числе и предоставление Украине летального оружия оборонного назначения.

К оглавлению | Источник: news-front.info

У Порошенко рассказали, почему на самом деле Саакашвили лишили гражданства

Прекращение гражданства Украины экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, пояснили в администрации президента Украины.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение», — разъясняет пресс-служба администрации Президента.

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

«В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные» — пишет АП.

Как известно, 26 июля президент Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По этому поводу Саакашвили на своей странице в Facebook выпустил видеообращение и заявил, что не собирается отказываться от украинского гражданства.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Соратники Саакашвили собираются сегодня на Майдане

В четверг, 27 июля, на Майдане в Киеве политическая сила экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили «Движение новых сил» собирается на митинг.

«Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто!» — говорится в комментарии к сообщению.

Накануне Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

«Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов! Иметь с собой: флаги Украины, паспорта гражданина Украины, Конституцию Украины. Мы против покушения на нашу свободу», — говорится в сообщении.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинский суд приговорил 4 активистов «Антимайдана»

Прокурор Харьковской области Украины Юрий Данильченко рассказал о расследовании беспорядков на Майдане.

«Вопрос рассмотрения майдановских дел сдвинулся с мертвой точки. На текущий момент было вынесено 4 приговора, по которым четверо подозреваемых получили сроки», — говорит прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

Однако этими подозреваемыми оказались активисты «Антимайдана».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Самый большой украинец

Заявление Михайло Саакашвиленко по поводу лишения его гражданства Украины. https://www.facebook.com/SaakashviliMikh eil/ – цинкАгенты Кремля хотят лишить Украину ее самого верного сына. Интересно, как Саакашвили собирается бороться, если его банально не впустят на Украину.Может пора начинать искать следующую страну для приложения своей кипучей энергии.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Россия отправила на Донбасс 67-ю колонну с гуманитарной помощью

МЧС России направило в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

«Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для (бывших – ред.)Донецкой и Луганской областей», — сказал собеседник агентства.

Грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи – это детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Саакашвили: У меня только одно единое гражданство – украинское

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у президента Украины Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство – украинское и им не удастся меня его лишить!» – заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что не будет получать статус беженца.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!», – отметил бывший грузинский президент.

Саакашвили также заявил, что Порошенко ездил в Грузию «для очередного договорняка».

«Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям «жить по-новому». Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!», – резюмировал экс-президент Грузии.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Я герой трёх революций! — Саакашвили будет добиваться возврата гражданства Украины (ВИДЕО)

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный накануне украинского гражданства, заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. «Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook. Он отметил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов, и продолжит «борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что». В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента. Читайте также: Прощай, «Антонов»: на Украине ликвидируют легендарный авиаконцерн

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украина вернулась в лихие девяностые

Разборка в ресторане Днепропетровска 24 июля с двумя трупами и пятеркой раненых ясно дала понять: Украина окончательно вернулась в лихие 90-е Днепропетровская бойня: что это было? По свидетельствам очевидцев происшествия, в кафе сидела компания из трех-пятерых мужчин, затем к нему подъехали два автомобиля, из которых вышли четыре человека, направившихся к указанной компании. Бурное выяснение отношений вскоре переросло в стрельбу между ее фигурантами. Люди, вышедшие из автомобиля, имели два автомата Калашникова, а их оппоненты — предположительно, травматические пистолеты. Кафе и прилегающая территория превратились в арену боевых действий: были слышны продолжительные автоматные очереди — случайные прохожие и посетители заведения не пострадали чудом. «Это были выстрелы из трех видов оружия. Всего было больше двух десятков выстрелов. Вокруг началась паника, я видел, как женщины с детьми бежали к подъездам», — рассказал свидетель Павел Крайтор местным СМИ. Другой очевидец, женщина, утверждала, что стрельба продолжалась не менее трех минут. Она выглянула в окно и увидела бегущих в панике людей, кричащих «Уводите детей, здесь стреляют!» Согласно данным, имеющимся у полиции, конфликт имел место между ветеранами «АТО», которых возглавлял адвокат Эдмонд Саакян, получивший широкую известность за то, что в зоне «АТО» возил на своём автомобиле предмет, похожий на отрезанную человеческую руку (по словам его жены, это «лапка ополченца»), — и криминальными элементами. Двое погибших являлись как раз бывшими «атошниками»: от выстрела в голову моментально скончался экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук, в больнице — экс-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер. Саакян получил пять пулевых ранений, но жизненно важные органы не были задеты, он находится в больнице в сознании. В свою очередь, ведя ответный огонь из охотничьего карабина, ему удалось ранить четверых нападавших. «Отстрелял все десять патронов, больше при себе не было. У нападающих было два автомата и, наверное, дробовик или ружье, так как одно ранение ноги дробовое. Ребята, которые были с братом, вообще безоружные. Когда все стихло, ко мне подбежал брат, который не пострадал. Он меня на машине отвез в больницу, а раненым вызвал скорую», — рассказал Саакян в интервью изданию «Цензор.нет». Впоследствии полиции удалось задержать четырех нападавших, один из них — иностранец. Сейчас они находятся в больнице под охраной правоохранителей, у двоих имеются очень серьезные ранения. По факту инцидента следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Интересно, что погибший Вагнер и раненый Саакян были участниками столкновений в Днепропетровске во время празднования Дня победы в 2017 году, когда группа боевиков «АТО» напала на активистов акции «Бессмертный полк» у Монумента славы. В связи с этим некоторые представители «патриотических» кругов утверждали, что конфликт связан с местью на политической почве. «Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре со стороны ветеранских организаций, не давая спустить эти дела «на тормозах», — написал в Facebook «ветеран АТО» Игорь Филиппов. Впрочем, в полиции подобные мотивы отметают. «Этот конфликт — исключительно экономические интересы двух сторон. Со стороны Саакяна и его брата, и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем», — рассказал начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в комментарии журналистам. Он уточнил, что стрельбе предшествовала запланированная встреча конфликтующих сторон. На это же указывает и сам Эдмонд Саакян. По его словам, настоящая причина конфликта — спорный вопрос в строительном бизнесе между его братом Эдуардом и бизнесменом, гражданином Израиля, Шоломом Накшоном. Эдуард Саакян был партнером Накшона и на встрече должны быть урегулированы взаимные претензии, однако последний привел с собой вооруженную «группу поддержки», развязавшую стрельбу. К слову, по неподтвержденной информации ряда СМИ, Накшон сейчас также находится в больнице. Он — известный местный бизнесмен, на которого зарегистрировано несколько фирм. На сайте еврейской общины Днепра сказано, что он наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Корбаном является членом Попечительского Совета еврейской общины. Конечно, во всех деталях происшествия в Днепропетровске еще предстоит разобраться следствию, но оно яркое свидетельство того, что на Украине фактически господствуют нравы «лихих 90-х», когда вопросы решались путем «стрелок» бандитских бригад, заканчивавшихся, как правило, множеством трупов. Если к началу 2000-х этот откровенный беспредел удалось преодолеть, то после Майдана и начала войны в Донбассе страна переживает криминальный ренессанс. Виной тому является неконтролируемый поток оружия из зоны «АТО» и зачастую бывшие «атошники» создают разные «патриотические» организации либо откровенные ОПГ, участвующие в борьбе за передел власти и собственности. Ведь они часто верят в свой «героический ореол», созданный в СМИ, который должен служить индульгенцией от закона и правоохранительных органов. А «реформированная» полиция с подобными вызовами откровенно не справляется, показателем чему являются увеличивающаяся преступность. «Антикиллеры» До Майдана случаи, аналогичные вчерашнему, были для Украины уникальным ЧП, но в последнее время они все чаще становятся нормой. Достаточно взглянуть на новости последней недели и убедиться, что она насыщена «подвигами» бывших и действующих «антитеррористов» — боевиков «АТО». Так, 21 июля один военнослужащий был осужден на 5 лет лишения свободы за то, что расстрелял полковника ВСУ, мешавшего ему распивать алкоголь. Согласно материалам дела, полковник ВСУ, заметивший употреблявшего спиртного командира артиллерийского оружия, решил сделать ему замечание и потребовал «подобающего для украинского военного поведения». В ответ он получил сначала нецензурную брань, а затем очередь из автомата прямо под ноги. Днем ранее, 20 июля, двое бойцов ВСУ совершили групповое изнасилование жительницы Харькова в Старобельске на оккупированной территории ЛНР. К женщинам подсели два нетрезвых человека в военной форме и настойчиво пытались познакомиться, а когда подруги попытались уйти, насильно усадили их за стол. «Нас даже в туалет под конвоем водили. Мы тогда решили схитрить: сделали вид, что согласились с ними „погулять“ и пригласили потанцевать. Дождались, пока расслабятся, и бросились в разные стороны. Дальше я, как условились, побежала домой. Но подруга пришла только через два часа — в порванном платье, с ссадиной на голове», — утверждала подруга пострадавшей. Как оказалось, военные решили «проучить подругу в наказание». В Днепропетровской области младший сержант-контрактник ВСУ украл автомат у сослуживца — старшего лейтенанта, который оставил АКС-74у без присмотра в кабине грузовика во время разгрузки имущества воинской части в пгт. Мелиораторное. В итоге по решению суда, опубликованному 22 июля, лейтенант был признан виновным в уголовном преступлении — потере вверенного для служебного пользования оружия, да еще и в особый период «АТО». Суд назначил лейтенанту наказание в виде служебного ограничения сроком на 2 года с удержанием 10% денежного обеспечения в доход государства. Примечательно, что вина сержанта в краже этого автомата судом даже не рассматривалась. В тот же день, когда произошла бойня в Днепропетровске, только утром, в селе Погребище Винницкой области произошел взрыв, в результате которого погиб 48-летний хозяин, являвшийся «ветераном АТО». По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5, которую он незаконно хранил дома, чудом не пострадали родственники погибшего. Таким образом, криминализация общества, осуществляемая с помощью «атошников» в последние годы, является огромной проблемой для Украины. Чтобы решить ее, необходима политическая воля со стороны властей, но у действующей правящей элиты ее нет, поэтому обычным гражданам и в дальнейшем придется смотреть на улицах в оба: не идет ли где ветеран-«герой» с чекою в руке. Читайте также: Трамп назвал Порошенко своим личным врагом, — соратник Саакашвили Виталий Диденко, обозреватель Украина.ру

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Грузия предоставила Украине факты, скрытые Саакашвили при получении гражданства

Генеральная прокуратура Грузии предоставила украинской стороне факты, которые бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили скрыл при получении гражданства Украины, заявил в среду член коллегии украинского МВД Антон Геращенко. Ранее в среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. «Недавно, Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл», — написал Геращенко на своей странице в Facebook. Он добавил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента. Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии

К оглавлению | Источник: rusvesna.su