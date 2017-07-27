Не нужна нам Арктика. И деньги нам не нужны

Это удивительно, насколько близоруки граждане, которые искренне считают, что российская Арктика — это лишняя нагрузка на бюджет. Что не нужно туда вкладывать деньги и вообще, как один раз я увидела в комментарии к своей статье, зачем с таким упорством пытаться жить там, где жить невозможно?

Причем, так рассуждают не только люди, далекие и от Арктики, и от политики, а вполне образованные сограждане и даже высокопоставленные государственные чиновники. Причем рассуждают на полном серьезе и искренне не понимают — зачем России тратиться на какие-то там территории, где не ступала нога человека.

Что особенно примечательно — сегодня так думают очень многие. И с каждым годом таких умонастроений становится все больше. Многие не стесняются высказывать свое мнение, не понимая, зачем сегодня государство так много говорит о развитии арктических территорий. Именно говорит, так как недавно госпрограмму по развитию Арктики сократили с 210 млрд до 12 млрд. И так происходит уже не в первый раз.

Но сегодня речь не об этом. Государство хотя бы делает вид, что заботится об Арктической зоне, хотя, по сути, палец о палец не ударяет. А речь том, что внушительное количество россиян не видит никакого смысла в том, чтобы вкладываться и развивать российскую Арктику. Абсолютно и никакого.

И, правда, зачем? Когда бюджет дефицитный, резервный фонд истощился, денег итак позарез, а тут еще какие-то Богом забытые территории.

Этим не интересующимся ничем людям невдомек, что Арктика обеспечивает 11 процентов валового внутреннего продукта России и более четверти ее экспорта. Что каждый десятый рубль федерального бюджета поступает от эксплуатации месторождений Ямальского автономного округа. Что Ямал входит в тройку лидеров-регионов по объему инвестиций. Что есть еще алмазодобывающая компания «АЛРОСА», «Сила Сибири», Талаканское нефтегазовое месторождение и так далее, и так далее.

Да что там говорить — запасов в российской Арктике — на триллионы долларов, не то что рублей. За эти ресурсы не первый год бьются разные, вовсе не арктические, страны мира, всячески пытаясь ограничить наши права, например, на арктическом морском шельфе. Потому что эти товарищи думают о будущем — если им удастся урвать арктический кусок, хоть российский, хоть нет, то они как минимум обеспечат себе безбедное существование.

С каким же превеликим удовольствием они бы отхватили наши арктические регионы, где просто кладезь природных ископаемых. Как говорится, вся таблица Менделеева под ногами.

Но это понимают те, у кого таких богатств не имеется. И кто умеет думать своей головой на сто лет вперед.

А нашим… Нашим ничего не жалко. Создается впечатление, что была бы возможность — запросто поделились бы.

Такие умонастроения есть плод гайдаровской политики начала 90-ых, который напрямую заявил, что Арктика стране ни к чему, нерентабельна она, неэкономична. И посыпалось все в момент. А сейчас, растеряв и имущество, и кадры, и просто жителей арктических территорий, упустив время, власти заново начинают обсуждать, что же делать с Арктикой. Так как сама жизнь показала — без нее никак.

Но если отдельные чиновники стали об этом задумываться, то мнение, идеология — называйте, как хотите — в сознании большинства так и не поменялось. Наоборот, укрепилось. Не так давно услышала: «Зачем России вообще эта Арктика? Может продать?» Ну, здорово же! Что там еще можно продать? Дальний Восток? Зачем он нужен, он же так далеко. А потом еще то, что за Уралом — тоже нечего на них тратиться. А вообще, если страна наша станет вместо Российской Федерации, допустим, Московией в пределах Рублево-Успенского шоссе, так еще лучше! Лишь бы деньги давали.

Такая ведь логика?

Ни понимания принципов формирования российской казны, ни патриотизма, ни здравого смысла в конце концов. И ладно бы кто. Очень даже умные на первый взгляд люди. Которые дальше собственного носа не видят ничего.

Впрочем, чего удивляться. Вся правящая верхушка сегодня, на мой взгляд, нацелена только на одно — набивание собственных карманов. Так с чего же простые смертные россияне должны заботиться о стране, а не о животе своем? Абсолютно не должны.

Они же читают газеты и интернет, где черным по белому написано: российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии 2017 года. Вот как надо работать! Какая там Арктика? Вы о чем?