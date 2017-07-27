Главная » Аналитика, Мировоззрение, Политика, Экономика

Не нужна нам Арктика. И деньги нам не нужны

12:57. 27 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Почему некоторые чиновники готовы «поделиться» российскими приполярными территориями.

Не нужна нам Арктика. И деньги нам не нужны
 

Это удивительно, насколько близоруки граждане, которые искренне считают, что российская Арктика — это лишняя нагрузка на бюджет. Что не нужно туда вкладывать деньги и вообще, как один раз я увидела в комментарии к своей статье, зачем с таким упорством пытаться жить там, где жить невозможно?

Причем, так рассуждают не только люди, далекие и от Арктики, и от политики, а вполне образованные сограждане и даже высокопоставленные государственные чиновники. Причем рассуждают на полном серьезе и искренне не понимают — зачем России тратиться на какие-то там территории, где не ступала нога человека.

Что особенно примечательно — сегодня так думают очень многие. И с каждым годом таких умонастроений становится все больше. Многие не стесняются высказывать свое мнение, не понимая, зачем сегодня государство так много говорит о развитии арктических территорий. Именно говорит, так как недавно госпрограмму по развитию Арктики сократили с 210 млрд до 12 млрд. И так происходит уже не в первый раз.

Но сегодня речь не об этом. Государство хотя бы делает вид, что заботится об Арктической зоне, хотя, по сути, палец о палец не ударяет. А речь том, что внушительное количество россиян не видит никакого смысла в том, чтобы вкладываться и развивать российскую Арктику. Абсолютно и никакого.

И, правда, зачем? Когда бюджет дефицитный, резервный фонд истощился, денег итак позарез, а тут еще какие-то Богом забытые территории.

Этим не интересующимся ничем людям невдомек, что Арктика обеспечивает 11 процентов валового внутреннего продукта России и более четверти ее экспорта. Что каждый десятый рубль федерального бюджета поступает от эксплуатации месторождений Ямальского автономного округа. Что Ямал входит в тройку лидеров-регионов по объему инвестиций. Что есть еще алмазодобывающая компания «АЛРОСА», «Сила Сибири», Талаканское нефтегазовое месторождение и так далее, и так далее.

Да что там говорить — запасов в российской Арктике — на триллионы долларов, не то что рублей. За эти ресурсы не первый год бьются разные, вовсе не арктические, страны мира, всячески пытаясь ограничить наши права, например, на арктическом морском шельфе. Потому что эти товарищи думают о будущем — если им удастся урвать арктический кусок, хоть российский, хоть нет, то они как минимум обеспечат себе безбедное существование.

С каким же превеликим удовольствием они бы отхватили наши арктические регионы, где просто кладезь природных ископаемых. Как говорится, вся таблица Менделеева под ногами.

Но это понимают те, у кого таких богатств не имеется. И кто умеет думать своей головой на сто лет вперед.

А нашим… Нашим ничего не жалко. Создается впечатление, что была бы возможность — запросто поделились бы.

Такие умонастроения есть плод гайдаровской политики начала 90-ых, который напрямую заявил, что Арктика стране ни к чему, нерентабельна она, неэкономична. И посыпалось все в момент. А сейчас, растеряв и имущество, и кадры, и просто жителей арктических территорий, упустив время, власти заново начинают обсуждать, что же делать с Арктикой. Так как сама жизнь показала — без нее никак.

Но если отдельные чиновники стали об этом задумываться, то мнение, идеология — называйте, как хотите — в сознании большинства так и не поменялось. Наоборот, укрепилось. Не так давно услышала: «Зачем России вообще эта Арктика? Может продать?» Ну, здорово же! Что там еще можно продать? Дальний Восток? Зачем он нужен, он же так далеко. А потом еще то, что за Уралом — тоже нечего на них тратиться. А вообще, если страна наша станет вместо Российской Федерации, допустим, Московией в пределах Рублево-Успенского шоссе, так еще лучше! Лишь бы деньги давали.

Такая ведь логика?

Ни понимания принципов формирования российской казны, ни патриотизма, ни здравого смысла в конце концов. И ладно бы кто. Очень даже умные на первый взгляд люди. Которые дальше собственного носа не видят ничего.

Впрочем, чего удивляться. Вся правящая верхушка сегодня, на мой взгляд, нацелена только на одно — набивание собственных карманов. Так с чего же простые смертные россияне должны заботиться о стране, а не о животе своем? Абсолютно не должны.

Они же читают газеты и интернет, где черным по белому написано: российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии 2017 года. Вот как надо работать! Какая там Арктика? Вы о чем?

 

http://svpressa.ru/blogs/article/177692/

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Арктика — общее дело
...стратегическими интересами страны? А нам до сих пор морочат...сколько-нибудь ощутимого эффекта. Нужны суммы в разы большие...правда, добился тогда своего: деньги для полярников получил. Но ...Комиссия по вопросам развития Арктики, которую возглавляет вице-премьер...
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017
...его на вооружение, но деньги исправно выделяются, тогда ...при Ленине и Сталине. Нам нужны «чекатилы» в Службе?Не... все: автомашины, ювелирные изделия, деньги и бытовая техника (все, что... на международное сотрудничество в Арктике. «Необходимо налаживать диалог ...
Новости Украины и Новороссии 23 июня 2016
...добрыми соседями. Нам не нужен старший брат, нам нужна рука дружественная...приведенный к власти на деньги мировой финансовой олигархии, должен..., так и в Арктике, для которой не ...Другие НИИ также привлекают деньги международных и отечественных организаций...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
... прогулки по высоким широтам , экипаж «Арктик Санрайс» похоже сядет на такой... новенькое всегда появляется, что-то нужно нам внедрить, что-то сами внедряем... пожалели о потраченном времени и деньгах – посетители воочию убедились, что отечественный...
Стешин и Коц: ДНР – это область России. Никакой Украиной здесь давным-давно не пахнет
... там, я не знаю, за Арктику, за четыре курильских южных острова... сложное общение. Алексей общался с нами, что называется «через губу»,...знает. Им эта публичность не нужна. И уж тем более ...скакали на площади Ленина. Какие деньги сюда вливаются Россией, страшно ...
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
... энергиями окружающих его людей. Нам нужно, что бы сегодня начала прорастать... голубого лобби, поддержанного огромными деньгами финансовой мафии, узаконивают извращения,...на российскую буровую платформу в Арктике. Хотя Гринпис – псевдоэкологическая организация...

Нет комментариев»

  • 1320 802
    Сергей 27 июля 2017 в 13:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Всё дело в том что как ситуация преподносится, так оно и работает. Вот банки – приносят прибыль! значит нужно застроить всю Россию одними банками и жить на эту прибыль, так же учат. Так и надо значит делать.

    А если бы учили правильно, что прибыль приносят не банки, а труд, как учили в СССР, и что прибыль приносят не банки, а окружающая среда, как учили в Америке при СССР, то тогда бы все бы и понимали, что нужно трудиться, и правильно использовать окружающую среду.

    Горе от ума извините идёт.

    Ответить
  • 530 423
    София 27 июля 2017 в 13:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Только последний кретин или враг России может говорить о том, что нам не нужна Арктика! Скоро все изменится и очень сильно – возможно вновь из водной пучины поднимется наша ПРАРОДина Даария-Арктида!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>