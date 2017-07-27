Не надо говорить про «законы»

Как в 3/9 царстве, в 3/10 государстве все были помешаны на дробях, так и у нас нынче все помешались на «правовом государстве». Меня вот всю жизнь призывают жить по законам, изобретаемыми неведомыми мне людьми.

Сейчас это депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, плюс компания разработчиков, экспертов и, конечно, президент. В общем, и тысячи человек не наберется. Сами посчитайте, какой это процент от 145 миллионного населения.

А я должен слепо верить, что плоды трудов этих государственных мужей почти сакральны, и уж ни в коем случае не подвергать сомнению конечный продукт их законотворческой деятельности. Впрочем, если и подвергну — толку не будет: непризнание закона не освобождает от ответственности, скорее усугубляет оную.

В оправдание существующего миропорядка придуманы тысячи сентенций: от древнеримского «dura lex, sed lex», до современно-российского «жить надо не по понятиям, а по закону». Хотя я думаю как раз наоборот: ведь понятия в зависимости от конъюнктуры не меняются… Только не те, которые у «братков», а те, которые в Библии. Там все четко и ясно вот уже 2000 лет, и, слава Богу, никто не сможет «внести поправки», и уж тем более — переписать Писание.

Я хорошо помню, когда в моей голове впервые зародились столь «крамольные» мысли — сразу после того, как государственный флаг СССР медленно пополз вниз. Тогда я еще не знал термин «кинули», но интуитивно определил это именно так. Потом меня, как и многих других граждан «свободной» России, «кидали» неоднократно. Но в тот первый раз я остро почувствовал свою независимость, когда от меня и тысяч мне подобных абсолютно ничего не зависело. Закон торжествовал явно не на нашей стороне. Впрочем, «торжествовал» — не то слово, он просто оказался в сторонке. «Де-юре» — налево, «де-факто» — направо.

Специально для тех, кто до сих пор считает, что именно развалины Советского Союза окончательно похоронили под собой Коммунистическую партию, сообщаю: еще в апреле 1990 года пресловутая 6-я статья Конституции СССР была отменена. Таким образом, «руководящая и направляющая» к тому моменту перестала быть таковой, а высшая власть сосредоточилась в руках Съезда народных депутатов. В декабре 1990 года это «Вече» принимает постановление № 1856-I «О проведении референдума СССР по вопросу о Союзе Советских Социалистических Республик», справедливо полагая, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу своей Родины.

17 марта 1991 года на вопрос «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности» из 185,6 млн граждан, обладающих правом голоса, ответило 148,5 млн человек.

Из них 113,5 млн, или 76,43%, сказали СССР твердое «да». В соответствии со ст. 29 Закона СССР «О всенародном голосовании» от 27 декабря 1990 г. № 1869-I решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, и может быть отменено или изменено только путем нового волеизъявления народов СССР.

Как известно, другого референдума по данному вопросу не проводилось. Кстати, юридическую силу результатов референдума СССР для Российской Федерации своим постановлением подтвердила Государственная Дума Федерального Собрания РФ № 157-II от 15.03.1996 года. С категоричным заключением: «Должностные лица РСФСР, подготовившие, подписавшие и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР».

Меня призывают быть законопослушными? Отлично! Согласно нормам юриспруденции, любой законодательный акт считается действующим вплоть до его официальной отмены. Итоги референдума СССР, не поправ все каноны правовой системы, отменить невозможно (только наплевать и забыть).

Более того: они еще раз подтверждены депутатами нижней палаты парламента РФ. Следовательно — что?

Получается, мы по-прежнему граждане Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А они таковы: все нормативно-правовые акты, принятые после подписания президентом РСФСР и государственным секретарем РСФСР Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, признаются юридически ничтожными, т. е. не подлежащими применению.

Кстати, Беловежские соглашения, одобренные Верховным Советом РСФСР, также вне закона, т. к. Конституция РСФСР не наделяла этот высокий орган правом ратификации договоров, влекущих изменения и дополнения Основного закона России.

Помните знаменитые слова Николая II — «Кругом измена, предательство и трусость»? Заместитель Генерального прокурора СССР Виктор Илюхин(царство ему небесное!) расценил игнорирование народной воли именно так, и попытался возбудить против «советского президента» уголовное дело по 64-й статье тогдашнего Уголовного кодекса («Измена Родине»).

Вот как вспоминал те события сам Виктор Иванович:

«В то время я возглавлял Управление по надзору за исполнением законов о государственной безопасности Генеральной прокуратуры СССР. Наше управление регулярно делало анализы всех правовых документов, которые касались вопросов безопасности государства. Однажды мои сотрудники принесли мне постановления Госсовета СССР № 1, 2 и 3 о предоставлении независимости Латвии, Литве и Эстонии, подписанные Горбачевым. Ознакомившись с ними, мы составили заключение с перечислением нарушенных статей Конституции. Утвердив его, я составил служебную записку Генеральному прокурору Трубину с просьбой его рассмотреть. При этом я был твердо уверен, что Трубин не станет этого делать, потому что над ним завис дамоклов меч. Во время августовских событий 1991 года он был в командировке на Кубе и высказался там за арест Ельцина.

Трубин знал, что о его высказываниях Ельцину все известно, и вел себя крайне осторожно. Поэтому 4 ноября 1991 года я принял решение самостоятельно возбудить уголовное дело в отношении Горбачева. Горбачев не имел полномочий выносить на обсуждение Госсовета вопросы о независимости прибалтийских республик. А он их не только выносил, но и готовил! На тот момент уже действовал закон о порядке выхода республики из состава СССР. Сначала в ней должен был состояться всенародный референдум. В случае, если две трети жителей, имеющих право голоса, согласились бы на отделение, устанавливался переходный период протяженностью до 5 лет. В это время необходимо было решить вопросы о собственности, территориях, границах, гражданстве, деньгах, пенсиях и т. д.Ничего этого ни в одной из прибалтийских республик сделано не было! Референдумов не было!

Я сам напечатал постановление и сам его подписал. Учитывая, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу СССР, подследственность по этой категории дел отнесена к следователям КГБ, я направил постановление самому председателю. Тот побежал к Горбачеву. Потом мне рассказывали, Михаил Сергеевич, придя в тот день домой, весь вечер проплакал".

Плакал ли первый и последний президент СССР — лично я никогда не узнаю. Впрочем, и не важно, спасибо за тот урок на всю жизнь. С тех пор, я усвоил, что есть всё, написанное в неких «юридических бумажках» — это всего лишь правила. А про законы надо читать в математических учебниках, да, пожалуй, ещё в Библии.