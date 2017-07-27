Иран успешно испытал новый ракетоноситель

Иран провел успешный запуск ракеты "Симорг" способной выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов.Для запуска использовался новый космодром имени имама Хомейни расположенный в 220 километрах к востоку от Тегерана.Само собой, этот запуск является важным шагом для Ирана, который добился существенного прогресса в своей ракетно-космической программе (Ахмадинежад в 2010 году ставил перед иранской космической программой цель – через 10 лет отправить человека в космос), при этом вполне понятно, что там, где можно запускать спутники в космос, там и широкие перспективы по развитию программы межконтинентальных баллистических ракет (что впрочем для Ирана осложняется проблемой отсутствия собственного ядерного оружия). Запуск является своеобразным ответом на новые санкции, которые США хотят ввести против Ирана и этот ответ очевидно Вашингтону не понравится, как впрочем и Израилю.PS. Госдеп США назвал запуск провокацией и угрозой миру.

Источник: colonelcassad.livejournal.com