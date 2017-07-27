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Этапы перехода СССР к Обществу Потребления

20:01. 27 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://zavtra.ru/
Советская Власть «проморгала» переход СССР от коллективного социалистического общества к Обществу Потребления, что, в итоге, и привело к её закату. Написано про это уже много и поэтому сегодня хотелось бы погрузиться в детали.

Начнем, однако, с того, что дадим краткое определение Общества Потребления. ОП — это такой тип социальности, где статус человека уже не привязан жестко к коллективу и его месту в данном коллективе, а, в первую очередь, коррелирует с его индивидуальным уровнем потребления.

Проще говоря, социальный статус советского человека допотребительской эпохи определялся, исключительно, «трудовым коллективом» (колхозом, фабрикой, учреждением, воинской частью, парторганизацией и т.д.) на основании личного вклада индивида в этот самый коллектив.

Помните те классические строки — «Та заводская проходная, что в люди вывела меня«? Это как раз про социальный статус и те структуры, которые его воспроизводят.

Таким образом, до определенного периода, советский человек не имел возможности — ни юридической, ни моральной, ни фактической, выделяться потреблять «больше» своего статуса. В этом случае коллектив сразу жестко бил индивида по рукам.

Однако, в какой-то момент пришла отмашка на отвязку человека от коллектива и на запуск потребления в свободное плавание. Что же это за момент такой?

Очевидно, что в первую очередь приходит на ум 22 съезд КПСС, который состоялся осенью 1961 года. На этом съезде была принята программа построения коммунистического общества, где де факто были прописаны важные критерии Общества Потребления. С одной стороны, в программе не было ни слова про «традиционный» приоритет трудовых коллективов и его тотальное преимущество перед интересами отдельной личности, а с другой стороны — наступление коммунизма в 1980 году непосредственно связывалось с достижением конкретного уровня производства и потребления.

То, что в США, в начале 1960-ых годов, желаемый уровень потребления уже был почти достигнут, а коммунизмом и не пахло — никого почему то не смутило. А зря.

Но 22 съезд КПСС — это то, что лежит на поверхности, официальное начало Большого Пути, так сказать. Однако, как я и говорил, сегодня хотелось бы погрузиться в детали.

А можно ли установить точную дату, когда, собственно, были сняты «административные» преграды перед индивидом и перед Обществом Потребления?

Осмелюсь доложить под свою персональную ответственность, что такая дата, возможно, существует. Это 25 апреля 1956 года.

В этот день вышел широко известный в узких кругах Указ Президиума ВС СССР «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины«.

То есть, с лета 1940 года по 1956 год все, без исключения, советские люди были достаточно жестко привязаны к своему трудовому коллективу. Однако списывать данный факт только лишь на войну — значит слишком сильно упростить ситуацию.

Русская общинность — это не просто красивые слова, за ними, до поры, до времени, стояла некая объективная реальность. Таким образом, скорее всего, большинство людей относились к подобным ограничениям прав и свобод если и не позитивно, но с пониманием. Проще говоря, уголовная ответственность за уход с предприятия воспринимался тогда не столько, как факт «угнетения» индивида, сколько как акт защиты коллектива от саботажа отдельных несознательных товарищей. Вход — рубль, выход — два.

И получается, что в 1956 году было принято стратегическое решение больше этот самый коллектив не защищать — отпустить индивида в свободное плавание под предлогом того, что человек сам справится и самоорганизуется. В Указе так и было сказано – «В результате роста сознательности трудящихся, повышения их культурного уровня…»

Но трудящийся  не справился.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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