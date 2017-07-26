“Живу рядом, приеду быстро, пенсионерам скидка!!!”

Чем опасны «компьютерные мастера» по объявлению

Опрометчивое решение обратиться за помощью в решении бытовых (и не только бытовых) проблем по объявлениям «с забора» может закончиться проблемами куда более серьезными.

Каждый из нас время от времени сталкивается с восстанием машин.

У всех когда-либо выходили из строя ноутбук, стиральная машина или холодильник. А поскольку современный человек находится в такой же зависимости от механических сил, в какой первобытный человек находился от сил природных, то и реакция на буйство этих сил у нас сохранилась атавистическая. Не в силах совладать с волей богов сами, мы бросаемся к тем, кто самоназначил себя посредником между простыми смертными и небожителями.

В пещерном веке эти посредники назвались шаманами. В век компьютеров эти шаманы называют себя «мастерами, знатоками, умельцами», да простит меня Роберт Рождественский.

Никогда не разговаривайте с неизвестными

Поводом к расследованию «Ридуса» послужило сообщение от жительницы подмосковных Люберец Елены.

«У нас два дня подряд была эпопея с ноутом. Он перегревался и выключался. Вызвала вчера мастера по объявлению со столба, который приехал в 21:30 вместо 19:30, провозился два часа, хотел взять за работу 6800, но я дала только 5000. В результате его „ремонта“ три кнопки на клаве вообще перестали работать, пробел в том числе. Он хотел увезти ноут с собой „для ремонта“, я не дала. В итоге я купила новую клаву и аккумулятор, и вечером сын сам все отремонтировал, все прекрасно заработало», — рассказала она «Ридусу».

Объявлениями от мастеров на все руки, обещающих оказать заболевшей технике скорую неотложную помощь, можно, наверное, оклеить Луну. Поэтому для проведения эксперимента не пришлось ходить дальше, чем спуститься к двери подъезда. Хотя консьержка ежедневно счищает объявления с двери, ее усилия аналогичны попытке вычерпать решетом Черное море.

Выбрав наугад одно из объявлений, набираю номер Дмитрия (все совпадения имен случайны).

Молодой человек на том конце в самом деле отзывается моментально.

— Да, я могу починить ваш ноутбук. Только сегодня у меня так много заказов, что я уже не успею до вас добраться. Давайте назначим на завтра.

Это меня никак не устраивает: по легенде, мне требуется оперативный ремонт оперативной памяти.

— А вы далеко живете? Может быть, я прямо сам к вам приеду?

Дмитрий явно не ожидает такой инициативности от клиента.

— Ну я… в общем… вы лучше сами сообщите ваш адрес, а я подъеду, — мямлит он.

На нет и суда нет. Я вешаю трубку и набираю второй номер.

— Я по объявлению, что вы живете рядом и можете приехать быстро.

— А какой у вас адрес?

— Извините, в вашем объявлении ведь сказано, что вы живете рядом. Вы что, не помните, где вы живете?

Сергей (все совпадения снова случайны) внезапно раздражается, словно я раскрыл какую-то стыдную тайну.

— Вам надо компьютер починить или мое место жительства выяснить? Говорите, куда ехать. Я на месте проведу диагностику, это бесплатно. Если компьютер можно починить на месте, я это сделаю за 500 рублей. Если нельзя — отвезу его в сервисный центр и через три дня привезу обратно отремонтированный.

— Но я не могу ждать три дня! Сообщите мне адрес вашего сервисного центра, мне будет быстрее ноут самому туда отвезти.

Повисает тягостное молчание.

— Мы на Маросейке, — как-то неуверенно, словно выдавая гостайну, бормочет Сергей.

— Чудесно! Я там рядом работаю, могу зайти к вам прямо завтра утром, давайте точный адрес!

Сергей явно жалеет, что в качестве адреса не назвал деревню Чмаровка. Шаман живет, как известно, в глухом краю.

— Мы не даем клиентам адресов сервисных центров. Мы сами отвозим туда компьютеры и привозим их обратно.

— Так вы мне хотя бы сообщите, где вы сами живете, если обещаете, что живете рядом? — желание потроллить «мастера» становится непреодолимым.

— Извините, я в метро захожу, — отвечает тот, и связь прерывается.

По третьему телефону я звонить уже не стал.

Эксперимент на 1000…

С «мастерами ноутбуков» все ясно. Но, может быть, ремонтники другой бытовой техники трудятся не за страх, а за совесть?

Для них мы приготовили вторую легенду: поломку стиральной машины Indesit.

Поскольку мастеров по стиральным машинам Indesit, живущих рядом и готовых приехать быстро, по объявлениям на столбах не нашлось, мы обращаемся к объявлениям в интернете.

Первый же запрос выдает искомое: авторизованный сервисный центр и — какое удачное совпадение! — именно для этой модели.

Девушка на том конце являет собой саму вежливость и обходительность.

— Сообщите, пожалуйста, модель вашей машинки. Ее номер. Место покупки. В чем неисправность. Ваш адрес.

Записав всю информацию, девушка сообщает, что выезд мастера стоит 1000 рублей (я соглашаюсь), и назначает время его приезда.

Ровно в оговоренный час мастер прибывает к одру больного, сиречь стиральной машины.

— У вас сгорела электронная плата, отвечающая за раскрутку барабана, — авторитетно заявляет он.

Напоминаю: на самом деле участвующая в ловле на живца стиральная машина жива и здорова. На случай, если мастер проявит излишнее рвение, из нее предусмотрительно удален предохранитель, чтобы можно было симулировать неисправность.

— Извините, — возмущаюсь я, — но вы ведь к машинке даже не подошли еще!

— А мне и не надо подходить. Я их ремонтом двадцать лет занимаюсь. У машинок Indesit всегда одна неисправность — выходит из строя электронная плата. Там больше нечему ломаться.

— Но вы возьметесь ее починить?

— А ее чинить нет смысла: она стоит шесть тысяч рублей и их уже для этой модели не выпускают. А по заказу ждать не менее двух месяцев. Вам дешевле и проще будет купить новую машину. С вас 1000 рублей за выезд.

Я начинаю изображать возмущение.

— Я вашему диспетчеру вчера назвал модель и номер машинки. Почему она не могла мне сказать, что починить ее нельзя? За что я вам должен платить?

— А наша диспетчер в этом ничего не смыслит. Ее задача — звонки принимать. Она вообще в Зеленограде сидит, — хладнокровно парирует «ремонтник».

В общем, 1000 рублей — не такая большая плата за научный эксперимент.

Бойся консультанта

Во всех этих случаях — будь то поломка компьютера или поломка отношений с женой — мошенники тонко играют на психологии момента: в критической ситуации у человека часто отключается критическое восприятие реальности, он с готовностью откликнется на предложение помощи от первого встречного: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Но если в случае поломки стиральной машины или холодильника потери владельца от «услуг консультантов» ограничиваются оплатой их визита, то при поломке компьютера или любого носителя электронной информации обращение к полулегальным специалистам может обернуться очень серьезным ущербом.

Никому доподлинно не известно, сколько таких фирм охотятся за дармовым компьютерным железом, а сколько заняты воровством несоизмеримо более дорогого составляющего любого электронного устройства: содержащейся на его дисках информации.

«Если они заменили в вашем ноутбуке оригинальные детали на бэушные, это может быть статья 165 УК „Мошенничество“. Но это может быть и статья „Мошенничество в сфере компьютерной информации“: если „ремонтники“ скачали с вашего компьютера данные ваших банковских карт, это уже совсем другой состав преступления — незаконный доступ к вашим денежным средствам», — говорит Андрей Некрасов.

Отдавая свой компьютер в руки неизвестным, вы должны понимать, что несете очень серьезные риски, предупреждает юрист: «Это лотерея, как ходьба по минному полю — может быть, повезет, а может быть, и нет».

«Эта ситуация практически не решаемая. Совет может быть только один — отдавать свои компьютеры можно только людям, которым вы точно доверяете. Это то же самое, что доверить кому-то ключи от своего дома», — говорит он.

«С юридической точки зрения здесь нет разницы, обещают ли вам вернуть мужа или починить компьютер. Квалифицирующим признаком состава преступления является заведомая невозможность это обязательство исполнить, о чем сам обещающий отлично осведомлен, но вводит клиента в заблуждение относительно своих возможностей», — объясняет Некрасов, который не раз участвовал в телепередачах в качестве эксперта по этой проблеме.

Подобный «бизнес» поставлен на поток, и за редкими случаями его участники ощущают себя в полной безопасности. «Кто не дурак, те оформляют свою деятельность таким образом, что формально придраться не к чему. Например, указывают в уставе, что оказывают только консультативные услуги и ни за что больше не отвечают», — указывает он.

Юридически — это не преступление, а гражданско-правовой спор. И максимум, на что могут «влететь» подобные «консультанты», — это на административную статью о нарушении прав потребителей. И то, если потребитель найдет время и желание извещать об этом Роспотребнадзор, подчеркивает эксперт.

Есть еще такой вид мошенничества, когда фирмы предлагают «бесплатную утилизацию» бытовой техники, якобы не подлежащей ремонту, добавляет юрист.

«Псевдоремонтник ставит диагноз, что ваш аппарат умер навсегда. И тут же предлагает вызвать грузчиков, которые бесплатно увезут „тело“. Скорее всего, вы согласитесь — чтобы самому не тащить агрегат на помойку. И вам, возможно, невдомек, что вашу технику либо завтра оживят и выставят на продажу, либо разберут на запчасти и снова реализуют их на вторичном рынке», — объясняет Некрасов. «То есть вы сперва заплатили им за неоказанную услугу, а затем еще и подарили им свою собственность. Вас дважды надули и, по сути, обворовали».

Отдать всё и сразу

Никто не может быть специалистом во всех вопросах: для того услуги по ремонту и существуют, чтобы автомеханик чинил свой компьютер у специалиста по компьютерам, а тот чинил свой автомобиль у автомеханика. И если они друг друга обманывают каждый на своем месте, в этом есть какая-то высшая справедливость, философски рассуждает партнер адвокатской конторы «Техника права» Дмитрий Светловский.

Светловский вспоминает случай из своей практики, когда одна женщина, пострадавшая от «мастера по объявлению», пошла на принцип и подала на него заявление в полицию. Дело было именно в принципе, потому что полиция крайне неохотно принимает такие заявления, учитывая небольшие суммы ущерба и почти нулевые судебные перспективы таких дел.

«У нее на компьютере произошел обычный сбой операционной системы. Но „мастер“ сознательно привел машину в непригодное состояние, чтобы срубить с клиентки побольше денег на ремонт. В итоге клиентка оказалась принципиальной, и после того, как ремонтника вызвали в полицию, тот счел за благо возместить ей нанесенный ущерб. Но такие случаи можно по пальцам пересчитать», — сказал он «Ридусу».

Это тот самый хрестоматийный случай, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Профилактика, как и в медицине, здесь важнее лечения. Потому что доказать злой умысел постфактум будет крайне затруднительно, признается эксперт.

«Прежде всего, вам вряд ли удастся найти виновного чисто физически. Это абсолютно вирусный бизнес. Некто, называющий себя в объявлении „Сергей“, — это не одно лицо, а псевдоним организованной группы лиц, и у нее нет ни адреса, ни каких-то иных зацепок, кроме телефона, который они немедленно отключат, если дело запахнет керосином. Во-вторых, вы никогда не докажете, что именно этот „Сергей“ нанес вам ущерб: он просто заявит, что видит вас впервые в жизни. Так что я не рекомендую тратить время на такие иски, а мой главный совет, как в другом важном занятии: предохраняться», — советует Светловский.

Источник: nnm.me