Забытый Немцов

Большинство граждан России считают, что убитый оппозиционер действовал в интересах небольшой кучки людей …

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на своем сайте данные исследования об отношении россиян к судебному решению по делу об убийстве Бориса Немцова.

Имя Бориса Немцова известно подавляющему большинству россиян (88%), в т.ч. 37% говорят, что хорошо знакомы с его биографией. Однако фиксируется зависимость между уровнем знания и возрастом респондентов: если среди 60-летних и старше эта доля (общая информированность) составляет 97%, то среди 18-24-летних – 47%.

В оценках деятельности политика более половины граждан, слышавших о нем, согласны с тем мнением, что он руководствовался интересами меньшинства (57%), среди сторонников непарламентских партий с этим согласны более половины (52%). О том, что Немцов действовал в интересах большинства граждан, говорит втрое меньшее число респондентов (20%), в т.ч. «в интересах всего общества в целом» - лишь 3%.

За ходом суда над обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова следили 35% россиян, знакомых с деятельностью Немцова (в группе от 18 до 24 лет – 19%, в группе 60-летних и старше – 44%). Из них на вопрос о виновности Заура Дадаева (приговоренного к 20 годам колонии строгого режима) 42% ответили утвердительно, 19% - отрицательно, еще 39% не смогли дать определенный ответ. 81% опрошенных, слышавших о Немцове, не смогли высказать мнение о возможных организаторах убийства политика.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость Бориса Немцова в российских СМИ. За 5 лет на эту тему было более 230 тыс. сообщений. Наибольший пик сообщений приходится на февраль-март 2015 года: Борис Немцов был убит в центре Москвы, суд арестовал подозреваемых по делу об убийстве Немцова, и в Москве прошло траурное шествие в память о Борисе Немцове. Также основные пики зафиксированы в феврале 2016 года и феврале 2017 года, когда прошли марш памяти Бориса Немцова в Москве и акция памяти Бориса Немцова.

Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Огромный резонанс вокруг убийства яркого политика ельцинской эпохи довольно быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию этого странного дела. Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20-22 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

В 2016 г. был проведен квартирный опрос.

Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 41 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 24 июля 2012 года - 24 июля 2017 года.