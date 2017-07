Тайная жизнь грибов

Мы обычно не задумываемся, насколько сложны некоторые простые вещи, которые нас окружают. В детстве, попав на первые уроки естествознания, с удивлением узнаем, что грибы — это, оказывается, не растения, а отдельный вид организмов. Настолько же разнообразных, как растения или животные, а еще ужасно странных. Чем больше мы изучаем грибы, тем больше сюрпризов они преподносят. Кто знает, на что они способны?



НЕУКРОТИМЫЕ ЗАХВАТЧИКИ

Если вырвать из земли цветок, то он целиком окажется у вас в руке — вот стебель, вот корень, все относительно просто. Если вырвать гриб, то можно быть уверенным — под землей останется его грибница, по-научному «мицелий», тянущаяся зачастую на многие километры.

Гриб обманывает нас, заставляя думать, что он состоит только из шляпки и ножки, на самом деле его настоящее тело — мицелий, с помощью которого он питается и развивается. Есть что-то инопланетное в этом засевшем в почве организме, выпускающем наружу привлекательные для животных выросты.

И люди обманывались довольно долго. Хотя теория о том, что грибы сильно отличаются от растений, высказывалась еще в 1831 году, окончательно их выделили в отдельное царство аж в 1970-м. Подумайте: человечество к этому времени успело выйти в космос и даже слетать на Луну, а все еще считало, что грибы и цветочки — это одно и то же.



При этом, когда речь заходит о грибах, мы обычно представляем себе нечто традиционное — белый гриб, шампиньон или даже мухомор. На самом деле это лишь крохотная часть представителей невообразимо гигантского грибного царства.

Ученые подсчитали, что на Земле существуют сотни тысяч видов грибов! По некоторым оценкам — до полутора миллионов. Они растут не только в лесу под сосной, но и на самой сосне, под землей, в воде, в воздухе, в наших с вами телах!

Грибы захватывают жизненное пространство, занимая территорию других царств. Поглощают, перерабатывают, разлагают, размножаются… Что, стало страшно? Природа вообще склонна пугать, если к ней присмотреться получше. К счастью для людей, да и вообще всех животных, грибы приносят и огромную пользу.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

Разумеется, грибы съедобны. Сложно быть занесенным в отдельное царство, чтобы при этом в тебе не было хоть чего-то съедобного. И речь идет не только о привычных нам лесных обитателях. Дрожжи — это тоже грибы. Одноклеточные, лишенные грибницы, но — грибы.



Они и родственные им виды активно участвуют в брожении, с помощью которого производятся самые разные продукты — от пива до йогуртов. Нужен пенициллин — первый в мире антибиотик? Обращайтесь за помощью к грибу пенициллиуму, из которого и выделяют чудесный препарат. Да и вообще в грибах не меньше целебных веществ, чем в растениях. Главное — хорошенько поискать.

Но пища и лекарства — это не главное, чем грибы помогают планете. Грибы являются редуцентами — уборщиками, грубо говоря. Они исполняют одну из важнейших функций в круговороте веществ: разрушают отмершие остатки живых организмов, превращая их в простые соединения. Без грибов и бактерий опавшие листья не исчезали бы с земли, трупы животных не разлагались бы, и вся жизнь, какой мы ее знаем, очень скоро бы остановилась.

Сами грибы получают за свою работу часть органических веществ, которые позволяют им существовать. Так что не стоит бежать в ближайший лес и горячо благодарить какой-нибудь подосиновик — его тяжелый труд и без того оплачен сполна.

ВРАТА В МИР ФЕЙ

Грибы неизменно появлялись в сказках и легендах почти каждого народа мира. Съедобные в славянских странах считались полуразумными, способными «спрятаться» от нерадивого грибника и показаться достойному. Но бывали и обратные случаи — «накрывая» богатую грибную поляну, злые сущности могли заманить людей поглубже в лес, чтобы затем погубить. Традиционно грибами ведаллеший — с ним обычно можно было договориться с помощью подарков и уважительного отношения.

Крайне недоброй приметой считались так называемые ведьмины круги — кольца на земле, образованные грибами. Тревогу начинали бить, если в кольце не было деревьев, и даже не росла трава. Такое место объявлялось проклятым, его обходили стороной. При этом поверья говорят, что грибные круги могли расширяться, достигая в радиусе десятков метров.





Внутри кольца по ночам водили хороводы ведьмы, феи или иные лесные духи. Случайно прошедшего мимо человека уговаривали вступить в танец, и это был смертельный приговор. Откажешься — заколдуют, согласишься — будешь танцевать, пока не рухнешь замертво.

Современная наука утверждает, что в ведьминых кругах нет ничего волшебного — просто грибница иногда образует правильное кольцо, зацикливаясь сама на себе. Но, может, все-таки именно феи заставляют ее так расти?

ОТ ЯДА ДО ВИДЕНИЙ

Даже если ограничиться «традиционными» лесными грибами, среди них можно найти немало поразительных видов. Со съедобными все более-менее ясно, но иногда нет-нет да отравишься даже самой безобидной волнушкой. Проблема заключается в том, что гриб по строению напоминает губку и иногда впитывает отраву со стороны.

Ядовитые же грибы мало того что растут в тех же количествах, что и съедобные, но еще и маскируются под оные. Съев по ошибке желчный гриб, заработаешь разве что несварение желудка, а вот бледная поганка способна надежно отправить на тот свет даже взрослого и здорового человека.

Определенный интерес для человечества представляли не однозначно ядовитые вещества, а обладающие галлюциногенными свойствами. Еще 9 000 лет назад люди употребляли психоактивные грибы — доказательства этому можно встретить на наскальных рисунках во многих африканских странах. Берсерки викингов ценили сушеные мухоморы, придававшие им ярость в битве.

Шаманы северных народов, живущих на Камчатке и Чукотке, также употребляли мухоморы, дабы узреть иные миры. Эти грибы не только жарили, варили и сушили, но даже кормили ими северных оленей, мясо которых приобретало галлюциногенные свойства. Совершенно никак не связанные ни с викингами, ни с чукчами индейцы Южной Америки тоже боготворили мухомор.



Майя создавали статуэтки в форме гриба с человеческим лицом, ацтеки называли еготе-онанакатль — «тело бога». Есть его могли лишь избранные — высшая прослойка жрецов и знати. Безусловно, длительное употребление ядовитых грибов не может кончиться ничем хорошим. Но у ацтекского жреца или чукотского шамана, убежденных в том, что с помощью этой отравы они общаются с духами, было другое мнение.

ЗОМБИРУЮЩИЕ ЧУДОВИЩА

Среди грибов есть представители, заставляющие человека покрыться холодным потом и без упоминания ведьм. Скажем, гриб-паразит кордицепс однобокий с помощью спор проникает в организм муравьев и превращает их в муравьиных зомби.

Зомби забираются повыше, нависают над муравейником, и гриб сбрасывает новые споры вниз. Этот образ настолько поражает воображение, что на его основе была создана популярная игра Last Of Us, где мутировавший гриб размножается уже с помощью людей.

Фантазия, но не столь далекая от истины. Кордицепс не один — его около 400 видов! Он жрет гусениц, мух, червей и членистоногих с ужасающей эффективностью. И при всем при этом в народной медицине это грибное чудовище считается мощнейшим афродизиаком и омолаживающим средством!



В Китае его иногда подают на стол вместе с мертвыми телами насекомых, сквозь которые он пророс. Биологи, кстати, говорят, что напрасно — никаких полезных веществ кордицепс не содержит. Но переубедить народную молву трудно.

Грибы вездесущи. Микроскопические, они селятся у нас на коже, вызывая болезни, или помогают пищеварению. Мы едим их в разном виде, иногда рискуя отравиться. Некоторые из них незамысловаты, другие странны на грани безумия. Но самое главное — они вездесущи. Не стоит вести принципиальную войну с грибами — грибы ее уже выиграли. Но в этом нет ничего страшного.

