СССР и западные санкции

Источник: http://m.ruspravda.info/

Экономические санкции как явление, зародившееся в XX в., представляют собой распространённый инструмент, применяемый в геополитике странами или блоками стран с целью повлиять на оппонентов, проводящих самостоятельный политический курс. Исходя из принципа взаимоувязанности национальных рынков и господства международного разделении труда, санкции позволяют в определённых случаях внести дисбалансы в экономическое развитие тех или иных стран, заставляя их правительства идти на политические уступки. Кроме того, санкции дают возможность странам добиться реализации своих целей без затратного примирения вооружённых сил.



Экономические санкции, введённые странами Запада в 2014–2015 гг. против России, не являются для нашей истории чем-то новым и неизведанным. Ранее Европа и Америка неоднократно пытались повлиять на политику СССР через применения различного рода экономических и политических ограничений. Фактически, капиталистические страны вели против Советского Союза перманентную экономическую войну.

Впрочем, стоит отметить, что в силу большей устойчивости и самодостаточности экономики СССР в виду её меньшей зависимости от внешней конъюнктуры, риски, связанные с санкциями, для нашей страны были невысоки.

Экономическую агрессию в отношении Советской России страны Запада стали проявлять сразу после событий 1917 г. К наиболее масштабным примерам применения санкций против СССР можно отнести следующее.

1) Сразу после Октябрьской революции странами Антанты в ответ на отказ советской власти от выплат по долгам Российской Империи и национализаций предприятий, принадлежащих иностранному капиталу, были введены торговая и морская блокада. Блокада была снята в 1920 г. в связи с изменившейся в пользу РСФСР ситуации на фронтах Гражданской войны.

Последствия: Объём внешней торговли РСФСР сильно упал почти до нуля. В 1919 г. оборот составил 14,4 млн. руб. Для сравнения, в 1913 г. этот показатель равнялся 12,6 млрд. руб.

2) «Золотая блокада» относится уже к послевоенному времени. Она была введена Европой и США в ответ на решение РСФСР о монополизации внешней торговли. С 1925 г. эти страны перестали принимать у СССР золото в качестве оплаты импортного оборудования и технологий, требуя у советской власти расплачиваться нефтью, зерном и лесом. В 1930 г. в качестве «валюты» внешнеторговые партнёры стали принимать только зерно. Вплоть до 1934 г. Советский Союз не мог расплачиваться золотом. Исключения составляли лишь золотые монеты, произведённые в Российской Империи.

Приблизительно в те же годы Запад объявил Советскому Союзу кредитную блокаду. Такая форма воздействия заключалась в отказе от кредитования советской экономики или предоставлении кредита на невыгодных условиях. Поводом для их введения стал всё тот же отказ советской власти от наследования долгов и обязательств царского правительства. Кредитная блокада применялась неоднократно, в том числе и после Второй мировой войны. Однако уже в 1960-е годы кредитные связи СССР и стран соцлагеря с капиталистическим миром стали стремительно развиваться.

Санкции против «советского демпинга» были введены 1930-е годы Правительство США обвинило СССР в умышленном занижении цены на некоторые товары, а также в использовании труда заключённых в производстве. Специальные пошлины и ограничения были введены в отношении таких товаров, ввозимых из СССР, как спички, асбест, марганец, пиломатериалы. К санкциям присоединились Франция и Великобритания.

Последствия: В 1930 г. объёмы внешнеторгового борота достигли максимума в 9,1 млрд. руб., после чего начался спад, как по импорту, так и по экспорту. Причиной тому стала эффективная реализация программы социалистической индустриализации. И реального импортозамещения. В предвоенные годы доля импорта в удовлетворении внутренних потребностей СССР как по средствам производства, так и по потребительским товарам, упала до уровня около 2%.

3) В послевоенные годы США ограничили экспорт оборудования и вооружений в страны соцлагеря, приняв акт об экспортном контроле. Несмотря на давление США, европейские страны не присоединились к санкциям. Ограничения был фактически сняты в 1970-е годы.

В 1949 году США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ, Австралия, Япония и др., объединились в Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), который на протяжении десятилетий составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны соцлагеря. Организация была упразднена лишь в 1994 г.

Последствия: Влияние данных ограничений на экономику СССР были весьма ограниченными. Советский Союз сумел обходить ряд ограничений и запретов на торговлю со странами Запада. Кроме того, общая зависимость от экспорта и импорта страны в послевоенные годы оставалась низкой, а значительно расширившийся лагерь дружественных стран давал возможность компенсировать некоторые важные поставки, недоступные из-за санкций.

4) В 1974 г. в США была принята Поправка Джексона-Вэника. Эта дискриминационная мера означала отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле, ограничение государственных кредитов и кредитных гарантий. Поправка была направлена против стран, которые, по мнению США, ограничивали свободу эмиграции своих граждан. С 1989 г. на действие поправки в отношении СССР был наложен мораторий. Полностью мера была отменена лишь в 2012 г.

В первой половине 1980-х годов американские власти издали приказ об использовании экономических мер воздействия на экономику СССР в ответ на введения советских войск в Афганистан. Кроме того, правительство Рейгана попыталось воспрепятствовать строительству газопровода Уренгой–Помары–Ужгород, оказывая давление на участвовавшие в проекте европейские банки и компании. Европа в лице Франции и ФРГ продолжила сотрудничество с Советским Союзом, и проект был успешно завершён в 1982 г.

Последствия: В связи с четырёхкратным ростом цен на нефть в середине 1970-х СССР стал наращивать экспорт энергоресурсов. В результате возросла зависимость страны от экспорта и, как следствие, от мировой конъюнктуры сырьевых рынков. В этих условиях внешние санкции стали более чувствительными для советской экономики. В частности, страны Запада ограничили поставки СССР труб большого диаметра, которые не производились в стране, но были необходимы для строительства газо- и нефтепроводов.

В дальнейшем резкое снижение мировых цен на нефть привело к стремительно сокращению валютной выручки СССР, что стало причиной появления дисбалансов в бюджете страны.

Олег Комолов

Источник: nstarikov.ru