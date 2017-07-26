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Процесс воспитания культурной тётеньки

09:49. 26 июля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:



Родственник рассказал. Случилось в районе Верхнего озера в Калининграде. Курит он поутру, высунувшись в окно и наблюдает такую картину. Через протоку озера по мостику проходит такая окультуренная молодая особа с пакетом мусора в руках.

Идет вся такая нарядная, на работу видно. И тут с независимым видом… раз!!! и пакет с мусором летит в озеро, но падает не в само озеро, а рядом с берегом. Особа с неменяющимся выражением в лице проходит дальше не оглядываясь, типа утро, никого нет, я не приделах, это другие плохие невоспитанные мальчишки озеро засрали…

Это она так про себя так видно думает проходя по мостику.

А в это время за ней в шагах 10 шел дядечка, тоже такой невозмутимый, на работу похоже тоже топал. Так вот, дядечка не меняясь в лице, подобрал этот пакет с мусором, невозмутимо включив повышенную передачу, поровнялся с тетенькой… и на ходу высыпал все содержимое ей на голову… и далее также невозмутимо пошел восвояси.

Окрестности были озвучены сотней пожарных сирен и отборной матершиной, которая слетала с уст культурной тетеньки… Помимо слетавших с губ возгласов неподельного возмущения, с головы тетеньки стекало что-то похожее на майонез с кетчупом…

Наш герой не обращая внимания на угрозы расправ через суд, мужа и полицию шел не оглядываясь своей дорогой и думал о том, как прекрасно начался сегодняшний день… и для него и для тетеньки и для жителей, которые наблюдали всю эту картину из своих окон.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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