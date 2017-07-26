От пораженья до победы: как санкции Запада спасут Россию

Лучший способ затащить осла в вагон – это тащить его от вагона.

Конгресс США вводит новый пакет долгожданных санкций в отношении России. В результате в России значительно усилится государственническое антилиберальное крыло, как и роль государства. Ротребуется изменение расклада сил в верхах и значительная коррекция идеологии в сторону восстановления некоторых советских методов управления. Ресоветизация усилится вопреки желанию нынешней правящей элиты. Либеральный сегмент общества ускорит свою маргинализацию.

Придётся усиливать изоляционистскую политику и проводить курс опоры на собственные силы. Это повлечёт пересмотр ныне существующих подходов к участию России в мировой кооперации. Тенденция к страхованию рисков в виде опоры на собственные ресурсы усилит кооперацию с Китаем и увеличит замешательство Европы, теряющей рычаги воздействия на Россию. Процесс изоляции Европы и оставления её один на один с США подтолкнёт желание Европы выйти из американского окружения, что существенное ослабит глобалистские круги.

То, чего у Путина не мог допроситься Проханов, годами плача и умоляя услышать и проникнуться, сделали Обама с Трампом.

Разрушить либерализм в России оказалось можно только форсированием его курса. А не борьбой с ним. Чем больше политики с ним боролись, тем крепче он становился. И чем активнее он реализуется, тем слабее становится. Либерализм буквально выжигает в России всю почву под собой. И в виде общественных симпатий, и в виде настроя элит, и в виде их состава и качества.

Чем думают конгрессмены США, своими руками уничтожая в России социальную базу своей поддержки, остаётся только гадать. Через одно поколение в России практически не останется тех, кто считает модным преклоняться перед Западом.

Есть такое выражение – бесплодная победа. Это когда враг повержен, но не уничтожен. Когда он со временем крепнет и вновь ставит вас перед фактом своего существования. И вы спрашиваете себя – а как такое могло случиться? Почему стали напрасными все жертвы?

Если посмотреть на мировую историю, то почти все победы надо признать бесплодными. Сколько жестоких сражений и побед пережил Древний Рим – и где он сейчас? Где Византия? Где древняя Русь? Где Российская империя? Где европейские империи? Где СССР? Как могло так случиться, что поверженная Германия через 70 лет после Победы пытается диктовать нам свою волю на Украине?

Кто вводит против нас санкции? Те, кто нам должны по горб жизни за свои дела на нашей территории!

Один эпизод с генераторами Siemens в Крыму высветил весь позор нашего нынешнего положения. Фирма, использовавшая в войну рабский труд наших сограждан, через 70 лет после нашей Победы диктует нам, как нам вести себя на своей собственной территории! И мы делаем вид, что ничего не происходит. Мы это терпим.

Как мы дошли до жизни такой? Разве это те плоды Победы, ради которых гибли наши деды и отцы, дети Войны голодали и прятались от бомб в подвалах? Нам скажут – они отстояли Отечество. Они – да. А мы? Мы сделали их Победу бесплодной. Не за распавшийся СССР и не капиталистическую Россию под пятой Запада они воевали и умирали. В результате какой войны мы теперь терпим позор поражения?

Мы их повергли – но не уничтожили. И потому через 70 лет плоды той Победы от нас ускользнули – если учесть, что тот же враг сейчас вновь стоит на тех же рубежах. И Украина оккупирована, и часть Кавказа, и враг под Москвой, и даже в самой Москве чувствует себя вполне уверенно.

Но и тут нельзя не признать, что и эта победа Запада над нами оказалась для него бесплодной. Через 20 лет после того, как Советский Союз был повержен, но не уничтожен, Россия вновь начала отвоёвывать потерянное. Начался обратный процесс – и вот уже сами США ничего не могут противопоставить усилению России. Даже наоборот – любая попытка нас ослабить теперь приносит обратный результат. Они жмут – Россия усиливается. Чем сильнее они жмут, тем слабее становится они и сильнее мы. Если бы они не так сильно жали, мы ещё много лет были бы слабыми и их победа над нами не была бы бесплодной, а очень даже плодотворной.

Но так как победитель не может уничтожить поверженного побеждённого, то выходит, что плоды победы всегда временны и каждый раз надо вновь и вновь эту победу завоевывать. Не бывает постоянной и окончательной победы. Все победы временны.

Когда мы это забыли – потеряли плоды своей победы. Теперь Запад теряет плоды своей.

А мы наоборот – стали эти плоды возвращать. Причём с помощью самого Запада. Того, кто нас победил. И которого когда-то победили мы.

Вот такая противоречивая диалектика победы. Обратной стороной которой всегда выступает поражение.

Такая вот получается взаимосвязь.

И еще раз спасибо Штатам. Не дай Бог они передумают и начнут сбавлять темп, давать нам поблажки. Тогда и нам победы не видать.

Ибо только то, что нас не убьёт, сделает нас сильнее.

Александр Халдей

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/19590/-