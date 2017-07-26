Информативный диалог Д.Ю. Перетолчина и О.Н. Четвериковой о попытках прозападных деятелей, вроде Ясина, Кудрина и им подобных, под видом заботы о повышении производительности труда фактически поменять у клад жизни русского человека. Информативный диалог Д.Ю. Перетолчина и О.Н. Четвериковой о попытках прозападных деятелей, вроде Ясина, Кудрина и им подобных, под видом заботы о повышении производительности труда фактически поменять



Причём процесс этот, что называется, средневолновый, т.е. превышает жизнь одного поколения, поэтому широкая общественность этих буквально сатанинских изменений не замечает. Как та лягушка в кастрюле, когда температуру воды повышают постепенно – и животное не сопротивляется.



А где-то за 15 минут до окончания видео то, как описывает после либеральных нововведений предполагаемую конечную ситуацию в образовании Ольга Николаевна – так тут можно даже было проще сказать. Рабство.





Если в былые времена на просвещённом Западе рабов выбирали по критерию мускульной силы, то сегодня, когда ручной труд стремитльно заменяется машинным, рабов будут отбирать по уровню интеллектуальной подготовки в нужной для работодателя сфере. И эту связку, образование-бизнес, компрадорская мразь проталкивает в России уже не первый год.



Вобщем, если мы позволим этому варианту глобализации, медведевско-кудринско-ясинскому, одержать верх, то будущего у России не будет никакого. Потому что сотрётся само понятие „Россия”.



Цифровая экономика и внешнее управление



Источник: ss69100.livejournal.com