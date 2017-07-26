Цифровая экономика и внешнее управление
13:50. 26 июля 2017 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал: brahman
Информативный диалог Д.Ю. Перетолчина и О.Н. Четвериковой о попытках прозападных деятелей, вроде Ясина, Кудрина и им подобных, под видом заботы о повышении производительности труда фактически поменять уклад жизни русского человека.
Причём процесс этот, что называется, средневолновый, т.е. превышает жизнь одного поколения, поэтому широкая общественность этих буквально сатанинских изменений не замечает. Как та лягушка в кастрюле, когда температуру воды повышают постепенно – и животное не сопротивляется.
А где-то за 15 минут до окончания видео то, как описывает после либеральных нововведений предполагаемую конечную ситуацию в образовании Ольга Николаевна – так тут можно даже было проще сказать. Рабство.
Если в былые времена на просвещённом Западе рабов выбирали по критерию мускульной силы, то сегодня, когда ручной труд стремитльно заменяется машинным, рабов будут отбирать по уровню интеллектуальной подготовки в нужной для работодателя сфере. И эту связку, образование-бизнес, компрадорская мразь проталкивает в России уже не первый год.
Вобщем, если мы позволим этому варианту глобализации, медведевско-кудринско-ясинскому, одержать верх, то будущего у России не будет никакого. Потому что сотрётся само понятие „Россия”.
Цифровая экономика и внешнее управление
Источник: ss69100.livejournal.com
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Четверть века, срок не малый для быстро меняющегося современного человеческого общества и можно подвести итоги перемен в России с момента развала СССР, того, что мы имеем в сухом остатке помимо развала СССР, возникшего не на пустом месте, а на основе Российской империи существовавшего более 200 лет до его создания:
падение уровня образования, медицинского обслуживания, реальных, а не мнимых доходов простых граждан РФ, постоянное сокращение численности населения, сокращение социальных льгот и гарантий, включая важнейшую льготу и гарантию – право на жилище, которую СССР гарантировал и обеспечивал бесплатно и реально!!!
Что мы получили взамен? Низкокачественный, но далеко не дешевый и ширпотреб и финансовую кабалу от многочисленных банков и микрофинансовых структур, затягивающий в свой омут десятки миллионов обнищавших соотечественников. При этом уровень промышленного производства и промышленного экспорта неуклонно и постоянно падает, а уровень сырьевого производства и экспорта постоянно растет. Доля РФ в высокотехнологичном мировом производстве менее 1% , т.е. мы имеем деиндустриализацию всей страны и превращение её в сырьевой придаток Запада, а по сути в его полу колонию. Последние противостояние РФ – Запад обусловлено желанием последнего закончить и закрепить превращение РФ в свою колонию.
На примере Украины, второго по экономическому потенциалу и численности населения осколку СССР хорошо видно насколько сильны настроения правящей элиты по сдаче национальных интересов в обмен на заверения Западом сохранения своих активов. РФ, такой же осколок СССР, как и Украина. Отличие только в масштабе и наличия больших ресурсов, что создает больший запас прочности, но не меняет сути происходящих процессов среди правящей элиты РФ. Поражение элиты РФ и её смена – вопрос ближайшего времени. Один вопрос остается открытым смогут ли пробиться к власти в России люди не связанные с прогнившей олигархической верхушкой РФ и Западом. Отрицательный ответ на этот вопрос навсегда поставит точку в существование России и её народа. Россия превратится в колонию Запада, а большая часть населения так или иначе будет истреблена, а оставшаяся превратится в жалких рабов, не помнящих своей истории и не имеющих будущего.
СССР с его социалистической экономикой смог разгромить нацистскую Германию, подмявшую под себя почти всю военную и экономическую базу Европы, подмявшую под себя, такие развитые в экономическом отношении страны, как Францию, Италию, Голландию, Бельгию, Данию.
Победа СССР во Второй мировой войне означала, что промышленность СССР работала более эффективно, чем почти вся промышленность Европы вместе взятая.
Для сравнения Российская империя вместе с Англией, Францией в годы Первой мировой войны едва сдерживала натиск Германии и в конце концов не выдержав экономического и военного напряжения развалилась.
Допущенные ошибки в экономике СССР могут быть исправлены последующими поколениями граждан бывшего СССР. Это и страшит Запад, стремящегося всеми силами не допустить возрождение СССР в том или ином виде, так как это будет означать поражение для него не менее убедительное, чем поражение в годы Второй мировой войны. Выродившуюся российскую элиту готовую быть служанкой Запада страшит национализация заводов, фабрик и банков – основы их богатства, того, что создано всем народом России, того, что, она не в силах удержать ни в противостоянии с Западом, ни с собственным народом.