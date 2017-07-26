Несколько крупиц. И всё же ощутимые достижения. Не просьбы и жалобы, а результаты.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов делает кино к 80-летнему юбилею прекрасного драматурга и прозаика Александра Вампилова.

Основная часть киноленты снимается в Москве, но многое хотели снять в Иркутской области, на берегу Байкала у истока Ангары, где за два дня до 35-летия трагически утонул писатель.

Беда нашей культуры в том, что на многие по-настоящему важные проекты нет денег.

Российский актер Андрей Мерзликин обратился ко мне от всей съемочной группы, попросил посодействовать съемкам в Иркутской области. Я написал подробное письмо губернатору Сергею Левченко. Пришел ответ. Власти региона берут на себя все расходы по перелету, трансферу, проживанию, питанию всей команды.

Надеюсь, что зрители скоро увидят хороший фильм о Вампилове.

Спасибо губернатору.

Другая история, из Барнаула.

Администрация города продлила договор безвозмездного пользования помещением для первого в Алтайском крае хосписа благотворительного фонда «Светодар».

Дело в том, что первый хоспис на Алтае начал свою работу в 2011 году. Он был создан частными лицами, но госорганы его поддерживали. Там находили последнее утешение престарелые люди.

В этом году местные власти почему-то решили хоспис закрыть. Официальная причина — отсутствие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, которой хоспис и не вел. Такую помощь оказывали врачи из 1-й поликлиники Барнаула и онкоцентра, у которых с документами всё в порядке.

О происходящем на личном приеме со слезами рассказали мне родственники тяжелобольных людей.

Написал депутатский запрос. Пришел довольно сухой ответ, где повторялись прежние аргументы: нет лицензии — закрываем. Очевидно, под давлением общественного мнения решение о закрытии пришлось пересмотреть. Хоспис спасен.

Значит, что-то получается. Важно это «что-то» не упускать, чтобы не опускались руки, когда не получается слишком многое.