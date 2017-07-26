Главная » Жизнеречение, Мировоззрение, Психология

«Чтобы не опускались руки»

12:55. 26 июля 2017 Просмотров - 106 2 коммент. Опубликовал:

Сергей Шаргунов о крупицах-достижениях.

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов
 

Несколько крупиц. И всё же ощутимые достижения. Не просьбы и жалобы, а результаты.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов делает кино к 80-летнему юбилею прекрасного драматурга и прозаика Александра Вампилова.

Основная часть киноленты снимается в Москве, но многое хотели снять в Иркутской области, на берегу Байкала у истока Ангары, где за два дня до 35-летия трагически утонул писатель.

Беда нашей культуры в том, что на многие по-настоящему важные проекты нет денег.

Российский актер Андрей Мерзликин обратился ко мне от всей съемочной группы, попросил посодействовать съемкам в Иркутской области. Я написал подробное письмо губернатору Сергею Левченко. Пришел ответ. Власти региона берут на себя все расходы по перелету, трансферу, проживанию, питанию всей команды.

Надеюсь, что зрители скоро увидят хороший фильм о Вампилове.

Спасибо губернатору.

Другая история, из Барнаула.

Администрация города продлила договор безвозмездного пользования помещением для первого в Алтайском крае хосписа благотворительного фонда «Светодар».

 

Дело в том, что первый хоспис на Алтае начал свою работу в 2011 году. Он был создан частными лицами, но госорганы его поддерживали. Там находили последнее утешение престарелые люди.

В этом году местные власти почему-то решили хоспис закрыть. Официальная причина — отсутствие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, которой хоспис и не вел. Такую помощь оказывали врачи из 1-й поликлиники Барнаула и онкоцентра, у которых с документами всё в порядке.

О происходящем на личном приеме со слезами рассказали мне родственники тяжелобольных людей.

Написал депутатский запрос. Пришел довольно сухой ответ, где повторялись прежние аргументы: нет лицензии — закрываем. Очевидно, под давлением общественного мнения решение о закрытии пришлось пересмотреть. Хоспис спасен.

Значит, что-то получается. Важно это «что-то» не упускать, чтобы не опускались руки, когда не получается слишком многое.

 

http://svpressa.ru/society/article/177574/

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
... исследований чаще всего смехотворны и опускают любого попавшего на их удочку... и девушек совсем не повод, чтобы опускать руки. Наоборот – для них это стимул...предоставляли руководителей коллективов, студенческий актив, чтобы этот актив смог донести информацию...
Жанна д’Арк: вопрос сверхъестественного
... Деревянную бастиду, кстати, немедленно сожгли, чтобы в случае контратаки англичане не...гостя прочь – победа слишком близка, чтобы опускать руки! Реконструкция крепости Ла Турнель на...коня и отъезжает от крепости, чтобы помолиться в одиночестве. Очевидно, знак...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...фактически отполированной!.. Для того, чтобы осуществить подобное, нужно такое высокотехнологичное..., а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, ...электрического разряда. «Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... Кодирующий нас предусмотрел самоликвидацию, чтобы не было прецедентов освобождения? ... в твоих руках. Руссо, 1712-1778. Чтобы не наломать ... время! После – моют руки. Чтоб не оставалось крови на них...старость, и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших...
Ротация пильщиков военного бюджета Украины
...«Мне очень хочется, чтобы это было внедрено, чтобы был изменен закон о... они работают на то, чтобы исполнилось в полной мере желание...ту ночь… У меня не опускались руки, когда моя подшефная бригада ... голодали и погибали. Не опускались руки в тот момент, когда ...
Алексей Мозговой: «Занавес надо опускать. Навсегда»
...корпус Луганской республики. Мы двумя руками «за», вообще изначально это .... А ведь это дело рук людей, которые обещали всяческие ...славяне, что надо объединяться, чтобы выжить… Чтобы такое само дошло до ... уже были, так что надо опускать занавес. Навсегда. P.S....

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>