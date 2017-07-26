Американский газ для Польши: цена риторики

Отказ от российского газа будет стоить Польше почти миллиард долларов в год

Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении заключить США долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы подняли вопрос о поставках сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу», — сказал он после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

7 июня в польский терминал Свиноустье уже прибыла пробная партия СПГ из США. Польские власти рассчитывают, что американский СПГ поможет пошатнуть доминирующее положение «Газпрома», который на сегодняшний день обеспечивает 72 процента импортируемого в Польшу газа. 26 процентов поставляется из ФРГ, причем большая часть немецкого газа первоначально поставляется из России.

Нужно отметить, что терминал в Свиноустье уже принимал пробные партии СПГ из Катара и Норвегии с целью проверки работы систем регазификационного производства.

Пропускная способность польского терминала — 5 млрд кубометров газа в год, что составляет около трети годового потребления газа в Польше. Планируется увеличить его мощность до 10 млрд кубов, что вписывается в намеченную правительством Польши стратегию достижения к 2022 году полной независимости от поставок газа из России. В конце мая было заявлено, что долгосрочный контракт с «Газпромом» не будет продлен после этого срока. В стратегию газовой независимости Польши, помимо расширения терминала в Свиноустье, входит проект строительства газопровода от месторождений на шельфе Норвегии до балтийского побережья страны.

Однако, на практике стратегия достижения газовой независимости от поставок из России с помощью их замещения СПГ из США и Катара экономически крайне сомнительна.

Экспорт американского СПГ рентабелен при цене около $245 за тысячу кубометров. А в Европе в первой половине 2016 года средняя цена на СПГ колебалась в небольших пределах вокруг $140 за тысячу кубов.

Объем американского СПГ, поставленного в Европу в прошлом году в рамках ряда тестовых контрактов, составил около 500 миллионов кубов, что почти в 40 раз меньше годового прироста поставок «Газпрома» в Европу. Причем основная часть американского СПГ направлялась в Португалию, Турцию, Италию и Испанию, традиционно потребляющие большие количества СПГ.

Главная причина неконкурентоспособности американского СПГ по сравнению с трубопроводным газом — значительное снижение стоимости газа в Европе. По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.

По прогнозу Goldman Sachs, с 2018 по 2020 год стоимость 1 млн британских термальных единиц (БТЕ) газа в Европе и Азии не будет превышать 4−4,2 доллара.

Справка:

Британская тепловая единица — единица измерения тепловой энергии в английской системе мер. В настоящее время используется в основном в англоязычных странах вместо калории как единица количества теплоты, а также при обозначении тепловой мощности (БТЕ/час) тепловых и холодильных установок. БТЕ определяется как количество тепла, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 БТЕ.

Несложный подсчет показывает, что согласно прогнозу Goldman Sachs стоимость газа в Европе в ближайшие два-три года не превысит 143−144 долларов за тысячу кубов.

Даже в период более высоких европейских цен на газ (2012−2013гг.) более дешевый американский СПГ не мог конкурировать с трубопроводным газом из-за сложной системы ценообразования. Так, на спотовом рынке газа, где оплата производится немедленно (как правило, в течение двух-трех дней), учитываются не только текущее состояние рынка, но и такие факторы, как погода и даже время года.

В США производителем газа, владельцем завода по его сжижению и экспортером СПГ являются разные фирмы, причем в роли экспортеров выступают неамериканские компании.

Так, например, компания Cheniere Energy, собственник завода по производству СПГ Sabine Pass, закупает газ у местных добытчиков сланцевого газа, сжижает его и реализует его англо-голландской Shell, испанской Natural Gas Fenosa и др.

По итогам прошлого года лидерами закупок американского СПГ стали страны Латинской Америки. Любопытно, что у латиноамериканских компаний, покупающих американский СПГ, на сегодняшний день ни одного долгосрочного контракта на эти поставки. Весь закупленный для Латинской Америки газ в 2016 году — это газ так называемых «портфельных покупателей» СПГ, таких как компания Shell, которые мониторят рыночную ситуацию, и располагая внушительным танкерным флотом, направляют газ только на премиальные рынки, то есть рынки с наиболее привлекательными ценами.

Все экспортеры СПГ, производимого в США заключают контракты на условиях «сжижай-или-плати», то есть покупатель вносит плату за сжижение независимо от того, будет он использовать мощности или нет. Таким образом, та же компания Cheniere Energy снимает с себя риски неполной загрузки.

К примеру корейская компания KOGAS заключила долгосрочный договор с Cheniere с ежегодной выплатой $547,5 млн за зарезервированные мощности в течение 20лет. В результате все проблемы по продаже американского сжиженного природного газа на внешних рынках, как пишет «Форбс», — «это головная боль таких экспортеров».

Учитывая все вышесказанное, может ли Польша добиться, чтобы гипотетический долгосрочный контракт на поставки американского СПГ был «выгодным и оправданным с финансовой стороны», как обещал недавно вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий?

По его словам, «цена газа из США будет конкурентоспособной, нас устраивающей».

Как известно, переговоры о заключении средне‑ и долгосрочных договоров на поставки американского СПГ ведет польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. Менеджеры этой компании не могут похвастаться глубоким пониманием мировой рыночной конъюнктуры. Так, подписанное в 2009 году на условиях принципа «бери или плати» 20-летнее соглашение с Qatargas Operating Company на поставку буферного или технического газа, необходимого для запуска СПГ — терминала, после падения цен на газ стало по настоящему кабальным. Поляки попытались пересмотреть условия контракта, но это им не удалось.

Может ли Польша продавить американцев и экспортеров СПГ в сторону снижения цен на газ?

Экспортер СПГ платит за его сжижение и транспортировку. До 80 процентов в его расходах составляет плата за сжижение газа. Никаких признаков технологической революции в производстве сжиженного газа не наблюдается, следовательно снизить плату за сжижение невозможно.

Транспортные расходы настолько ничтожны, что нет большой разницы между доставкой СПГ в Европу или Азию. Поэтому этот ценовой фактор можно не учитывать.

Остается только себестоимость добычи газа, что касается непосредственно американских добывающих компаний. Между тем закупочные цены на газ, пригодный для дальнейшего сжижения на эталонном Henry Hub, растут и не проявляют тенденции к снижению. В прошлом году, несмотря на исторически низкий уровень цен на Henry Hub, поставки американского СПГ в Европу в среднем были убыточными для экспортеров.

Что касается американских производителей газа, то они в убыток торговать газом не будут, и в этом их поддержат Сенат и Конгресс США.

Одним из возможных решений вопроса окупаемости поставок американского СПГ в Польшу чисто теоретически могла бы стать переуступка контрактов на мощности производителей СПГ компаниями-экспортерами, не желающими и далее нести убытки из-за падения европейских цен на газ. В 2014 году, например, корейская компания KOGAS продала 0,7 млн тонн мощностей завода Sabine Pass, принадлежащего Cheniere Energy, французской компании Total. Таким образом, поляки могут подписать договор не с портфельными покупателями, которые ориентируются на премиальные рынки, а с Total, которая недавно с подачи Дональда Трампа стала стратегическим инвестором в иранский нефтегаз.

Однако, топ-менеджеры Total, мирового лидера в СПГ-отрасли, жестко декларируют свое нежелание заниматься убыточными проектами.

«СПГ из США при цене на нефть в $70 за баррель и ниже не является конкурентоспособным», — в дискуссии о возможных поставках американского СПГ в Европу в ходе телефонной конференции в 2015 году заявил президент подразделений Upstream и Gas&Power французской Total Ив-Луи Даррикарер, и с тех пор динамика цен на нефть и привязанной к ним цене на газ не оставляет надежд на повышающий тренд.

Остальные участники рынка, такие как, например, Shell, настроены столь же однозначно — подписывать долгосрочные убыточные договоры никто не будет.

Только что утвержденные Сенатом США новые санкции против России как раз и являются свидетельством осознания американскими элитами того упрямого факта, что чисто экономических, рыночных, способов устранить главного конкурента на европейском рынке — российский «Газпром» — не существует.

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн сразу же подвергли критике проект новых санкций США в отношении России:

«Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы», — говорится в тексте их совместного заявления.

Габриэль и Керн отметили, что в законопроекте указан план по продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке, и что цель новых санкций состоит в том, чтобы «обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США». Главы МИД Германии и Австрии подчеркнули, что санкции не должны быть связаны с экономическими интересами только лишь вводящей их стороны.

Как бы то ни было, Польша занимает иную позицию и намерена поступиться соображениями экономической выгоды, подписав долгосрочный договор о поставках СПГ ради достижения искомой энергетической независимости. Поскольку, как было показано выше, никаких способов снизить закупочную цену не существует, то это принесет гордым шляхтичам серьезные убытки.

Подсчитать их нетрудно. В июле текущего года российский газ обходился Польше в $199 за тысячу кубов, СПГ из Катара — в $319, СПГ из США — в $ 266. То есть если допустить, что к 2022 году европейские цены на газ останутся на нынешнем уровне (а на самом деле они еще более снизятся, и закупка СПГ из США станет еще более невыгодной), то десятилетний договор о ежегодной поставке поставке 10млрд кубов (именно столько получает Польша от «Газпрома» по ныне действующему договору) американского СПГ обойдется Польше на 710 миллионов долларов в год дороже, чем аналогичный договор с «Газпромом». За десять лет убыток составит семь с лишним миллиардов долларов. Конечно, Польша сможет закупать покупать реверсный газ из Германии, но это означает, что Варшава просто будет переплачивать за газпромовский газ маржу посреднику.

К слову сказать, планы по захвату европейских газовых рынков во многом противоречат намерениям Дональда Трампа возродить американскую индустрию. Одной из основных причин того, что Америка стала экспортировать большие объемы газа, был глубокий спад его промышленного потребления на внутреннем рынке. Возрождение «Ржавого пояса» Америки заявлено как первоочередная задача новой администрации, а это потребует большого количества дешевой энергии, и для американских производителей газа по традиционным технологиям эта перспектива весьма привлекательна.

Эти настроения недавно выразил Питер Хантсмен, глава крупнейшей химической компании Huntsman Corp: «Давайте не будем заниматься экспортом того, что на сегодня является экономическим преимуществом американских потребителей».

Таким образом, в погоне за весьма своеобразно понимаемой экономической независимостью Польша может оказаться не только без российского трубопроводного газа, но и без американского (если Трамп начнет реально возрождать «Ржавый пояс» Америки) СПГ. Иными словами — у разбитого корыта.

Владимир Прохватилов, ИА REGNUM

Источник: news-front.info