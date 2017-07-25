Главная » Мировоззрение, Экономика

Закрытый мир финансов. Валентин Катасонов

20:02. 25 июля 2017 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

Где прячут свои деньги Ротшильды и Рокфеллеры?

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов уверен, что грядёт очередная волна глобального финансового кризиса. Богатейшие кланы Ротшильдов и Рокфеллеров не переставая скапливают триллионы долларов, в то время как россияне затянули пояса так, что скоро задохнутся.

Глобальная экономика 2017-го года, как и вся мировая финансовая система, по словам Катасонова – «тень, мрак в котором ничего не видно на расстоянии вытянутой руки». Финансовая пропасть может возникнуть совершенно внезапно.

Справится ли наша некомпетентная власть с предстоящими трудностями? Спасут ли Россию самостоятельная кредитно-финансовая политика и реформирование ЦБ? Будет ли рубль держать удар? Или стоит последовать примерам богатейших мира сего и вложиться в валюту?

===============================================================================

Рекомендуем:

Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России, Катасонов Валентин Юрьевич

Генуэзская конференция в контексте мировой и Российской истории, Катасонов Валентин Юрьевич

Россия и Запад в XX веке, Катасонов Валентин Юрьевич

Религия денег. Духовно-религиозные основы капитализма, Катасонов Валентин Юрьевич

Америка против России. Холодная война 2.0, Катасонов Валентин Юрьевич

Экономическая Теория Славянофилов и современная Россия. “Бумажный рубль” С. Шарапова, Катасонов Валентин Юрьевич

За кулисами международных финансов, Катасонов Валентин Юрьевич

Глобальный мир финансов: от кризиса к хаосу, Катасонов Валентин Юрьевич

Империализм, как высшая стадия капитализма, Катасонов Валентин Юрьевич

История как Промысл Божий, Катасонов В.Ю., Тростников В.Н., Шиманов Г.М.

===============================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Валентин Катасонов. Комментировать заявления Набиуллиной уместнее было бы не мне, а, может быть, даже психиатру
...время, как говорит министр финансов, после этого времени должно...заключил президент. Экспертные оценки Валентин Катасонов: Эльвира Набиуллина заявила о ...в каком-то своём мире, виртуальном мире, который никак не...тогда, когда у тебя закрыты тылы. В данном случае...
Панамский скандал и тайный план Давоса-2016. Валентин Катасонов
...понятным, что обсуждалось за закрытыми дверями. Оказывается, разрабатывались ... заявлений представителей банковского мира и подконтрольных банкам ... Гарварда, бывший министр финансов США. Он выступил на... не бывает. Валентин Катасонов Источник: news-front.info
Экономика - не машина, а живые люди. Валентин Катасонов
... нескольких десятилетий в мире создавался культ экономистов ... в экономике и в финансах мы слишком доверяем числам...экономического метода, для них закрытая книга. Математика, требовательная ...(495) 755 44 13 Валентин Катасонов Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn...
В.Ю. Катасонов: Займы - для дураков!
... экономист Валентин Катасонов считает, что именно реформы Александра II в сфере финансов дали... «но», потому что по Брестскому миру мы сделали исключение для немецких...-таки львиная доля наших обязательств закрыта.Первоначально, когда мы заключали соглашение...
Хозяев денег с Уолл-Стрит хотят подвинуть молодые волки с Кремниевой долины
...контролировать и управлять миром денег и финансов. Недавно Натаниэль Поппер... сообщила о некой закрытой встрече лидеров IT-отрасли... в следующий раз. Валентин Катасонов Видео-интервью с автором... чтобы обвалить: профессор Катасонов Источник Источник: www.kramola...
Как банкиры Англии и США создавали Третий рейх
... Второй мировой войны (I) Валентин КАТАСОНОВ | 03.05.2015 |...руководителем национального банка в мире, занимая должность управляющего ...Монтегю Нормана. Немецкий министр финансов Рудольф Гильфердинг уговаривал Шахта...это одна из самых закрытых тем в мировых СМИ....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>