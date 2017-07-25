Закрытый мир финансов. Валентин Катасонов
Где прячут свои деньги Ротшильды и Рокфеллеры?
Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов уверен, что грядёт очередная волна глобального финансового кризиса. Богатейшие кланы Ротшильдов и Рокфеллеров не переставая скапливают триллионы долларов, в то время как россияне затянули пояса так, что скоро задохнутся.
Глобальная экономика 2017-го года, как и вся мировая финансовая система, по словам Катасонова – «тень, мрак в котором ничего не видно на расстоянии вытянутой руки». Финансовая пропасть может возникнуть совершенно внезапно.
Справится ли наша некомпетентная власть с предстоящими трудностями? Спасут ли Россию самостоятельная кредитно-финансовая политика и реформирование ЦБ? Будет ли рубль держать удар? Или стоит последовать примерам богатейших мира сего и вложиться в валюту?
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