Главная » Экономика

Старикам тут не место: почему в России не любят пенсионеров

13:01. 25 июля 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

В мировом рейтинге пенсионных систем РФ оказалась на мусорном уровне.

Россия попала в пятерку самых некомфортных стран для пенсионеров. Хуже, чем у нас старикам живется в Бразилии, Греции и Индии, лучше - почти везде, даже в Турции. И дело не только в низком уровне пенсий: Россия оказалась в аутсайдерах по продолжительности жизни из-за неблагоприятных экологических условий и низкого качества медицинских услуг. Словом, то, чем в нашей стране так гордятся — богатой природой и бесплатной медициной, нас же и убивает, а позорный размер пенсий явно не делает сильнее.
Старикам тут не место: почему в России не любят пенсионеров
 

Глобальный рейтинг лучших стран для проживания пенсионеров составила французская финансовая корпорация Natixis. Цель исследования — показать, какие страны наиболее удачны для инвестирования средств в будущую пенсию, да и вообще для наслаждения безбедной старостью. Правда, в рейтинг попали не все государства, а только 43 члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в Европе весьма котируется. Тем не менее, России удалось получить мощную «антирекламу». Любопытно, что даже отечественные парламентарии из Госдумы и Совета Федерации не стали спорить с «мусорным» уровнем жизни наших стариков и признали, что в стране пенсии «мизерные». Зато можно гордиться тем, что мы «обскакали» члена благополучного Евросоюза — Грецию и седьмую в мире страну по объему ВВП — Индию. Только вот в Греции, пережившей тяжелейший финансовый кризис, с безработицей в 20% и сокращением всех социальных расходов государства, пенсии все равно выше, чем в России.

У нас тоже и кризис был, и государство вроде бы выполняет свои социальные обязательства, скребя по сусекам, но пенсионерам лучше все равно не живется. За последние два с половиной года пенсии в реальном выражении сократились на 2%, они в полтора раза меньше средних зарплат, а индексируются с переменным успехом. В 2016 году власти так и не смогли изыскать средства на ежегодную надбавку по уровню инфляции, и ограничились единовременной выплатой в 5 тыс рублей, которую иначе как жалкую подачку никто не воспринял. На работающих пенсионерах и вовсе решили нажиться и не повышать им пенсии раз у них есть зарплаты.

 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/20/starikam-tut-ne-mesto-pochemu-v-rossii-ne-lyubyat-pensionerov.ht

 

Метки: геноцид, общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
... старая-то девалась Великая Россия? Николай Стариков: Вот тут был следующий этап логичного... партии мы выбрали «Новая Великая Россия». Почему? Потому что, я думаю, слово... не запрещает никому любить кого-то в то место, которое ему нравится...
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
...и роста экономики. Н.СТАРИКОВ: Тут вопрос возникает: чьей экономики... сухой закон, почему нет? В России был такой опыт... в принципе, — это место, которое исключается из национальной ... Собственник ведь может принять любое решение по нашему законодательству...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... статьи; а тут же хватающихся за...алкоголь на рабочем месте и тем ...: если русские любят Сталина, любят жесткую власть, ...тему не говорят. - Почему Россия перестала защищать палестинцев -...профессиональные кремлевские пропагандисты Н.Стариков и пр., оправдывая ...
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
...консерваторы, которые меняются местами с периодичностью, ...России. Чесноков: — Атака на Россию. Стариков: — Атака России, атака на Россиютут...общество. Это для любого руководителя обязательно важно...нам ясны пример. Почему Россия получила возможность помочь......
Лекция о предназначении России
...хочет от России? 0:32:50 — Россия любит Запад 0... расположена в определённом месте, то у неё...России они правильно понимают судьбу России, они правильно понимают предназначение России. Тут...если смотреть… Николай Стариков: Хороший вопрос. Почему происходит? Во-...
Приключения американца в России
...Скажите, пожалуйста, какие тут у вас есть достопримечательности...площади какой-то старик поет песню Булата...вопрос, почему вы любите? Я не знаю. Почему, ... что невозможно не любить Россию, если вы знаете... это храм. Это место для изучения человеческой души...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>