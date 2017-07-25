Старикам тут не место: почему в России не любят пенсионеров

В мировом рейтинге пенсионных систем РФ оказалась на мусорном уровне.

. Хуже, чем у нас старикам живется в Бразилии, Греции и Индии, лучше - почти везде, даже в Турции. И дело не только в низком уровне пенсий: Россия оказалась в аутсайдерах по продолжительности жизни из-за неблагоприятных экологических условий и низкого качества медицинских услуг. Словом, то, чем в нашей стране так гордятся — богатой природой и бесплатной медициной, нас же и убивает, а позорный размер пенсий явно не делает сильнее.

Глобальный рейтинг лучших стран для проживания пенсионеров составила французская финансовая корпорация Natixis. Цель исследования — показать, какие страны наиболее удачны для инвестирования средств в будущую пенсию, да и вообще для наслаждения безбедной старостью. Правда, в рейтинг попали не все государства, а только 43 члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в Европе весьма котируется. Тем не менее, России удалось получить мощную «антирекламу». Любопытно, что даже отечественные парламентарии из Госдумы и Совета Федерации не стали спорить с «мусорным» уровнем жизни наших стариков и признали, что в стране пенсии «мизерные». Зато можно гордиться тем, что мы «обскакали» члена благополучного Евросоюза — Грецию и седьмую в мире страну по объему ВВП — Индию. Только вот в Греции, пережившей тяжелейший финансовый кризис, с безработицей в 20% и сокращением всех социальных расходов государства, пенсии все равно выше, чем в России.

У нас тоже и кризис был, и государство вроде бы выполняет свои социальные обязательства, скребя по сусекам, но пенсионерам лучше все равно не живется. За последние два с половиной года пенсии в реальном выражении сократились на 2%, они в полтора раза меньше средних зарплат, а индексируются с переменным успехом. В 2016 году власти так и не смогли изыскать средства на ежегодную надбавку по уровню инфляции, и ограничились единовременной выплатой в 5 тыс рублей, которую иначе как жалкую подачку никто не воспринял. На работающих пенсионерах и вовсе решили нажиться и не повышать им пенсии раз у них есть зарплаты.