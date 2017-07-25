Социологи расшифровали тезис о «15 процентах дерьма» среди россиян

Глава ВЦИОМ Федоров тему развивать отказался — в отличие от своего подчиненного.

. Заказчик этой вербальной атаки неизвестен: Путин вроде бы никого о такой форме поддержки не просил. А сколько у нас в реальности граждан, не согласных с режимом, и являются ли они «дерьмом» — об этом «МК» спросил у людей, которые реально изучают общественное мнение.

Но для начала мы позвонили самому Валерию Федорову с вопросом: считаете ли вы «дерьмом» участников акций протеста или просто неуклюже пошутили? Он ответил просто: «Не хочу развивать эту тему». Пришлось подойти с другой стороны: «Вы вправду считаете 15% протестного электората «дерьмом» или вашу позицию исказили СМИ?» «Не буду развивать эту тему, спасибо за внимание», — ответил Федоров.

Ведущего специалиста Левада-Центра Карину Пипия «МК» попросил оценить качества протестующей уличной оппозиции, но она ответила предельно профессионально: «Социология изучает протестные настроения, но не дает оценки людям, у которых эти настроения присутствуют. Мы фиксируем мнения респондентов, но не навешиваем на их ярлыки, а благодарим за участие в опросах. Социология — это наука: мы комментируем не эмоции, а цифры. Я вообще не верю в то, что профессиональный социолог и руководитель ведущей службы по изучению общественного мнения мог допустить оскорбления и хамство. Думаю, что там глупость вышла».

И все-таки — сколько же у нас «дерьма»? Об этом нам рассказал один из ведущих сотрудников социологической службы Федорова, и выяснилось, что они скорее патриоты, чем «дерьмо».

— Протестно-активную группу можно разделить на две неравные части. Одна из них выходит на акции, участвует в их подготовке, готова выдержать все невзгоды и мириться с рисками. Это 1% населения. А есть еще 25% граждан, которые недовольны, но готовы только «зудеть», жаловаться и ничего не предпринимать, — сказал «МК» руководитель практических проектов политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. — Если говорить о первой группе, то это решительные и героические люди, хотя они не всегда в дружбе с законом. А каждый четвертый респондент просто декларирует поддержку этого одного процента, но совершенно не собирается его поддерживать, даже в беде.

У нас почти не стало политического протеста. Та четверть населения, о которой я говорю, хотела бы, чтобы кто-то решил ее проблемы низкого уровня жизни и высокой платы за ЖКХ. Чтобы кто-то отремонтировал дороги, сделал более комфортным и дешевым транспорт… Да, они будут аплодировать одному проценту, слагать о нем саги, но сами никуда не пойдут. Это не означает, что они «дерьмо», просто они такие. Они не довольны, но и не сильны духом.

— Михаил, вы же опрашивали представителей того буйного одного процента? Они — реально «дерьмо», враги Родины, или, может быть, они и есть патриоты?

— Они любят Родину больше других. Они и есть патриоты. Они хотят при этом изменить не страну, а ситуацию: у них повестка ситуативная. Кого задела реновация — выходят, чтобы привлечь внимание власти и граждан к решению этой проблемы. Чтобы их голос и точка зрения были услышаны. Это вовсе не означает, что они хотят другого президента или изменения общественного строя, или чтобы Россия присоединилась к Америке. У них конкретная мотивация. Современное протестное настроение в нашей стране — это отклик на бытовую проблему, которая есть здесь и сейчас. И людей, которые цивилизованно несут это настроение, следует уважать, а не оскорблять.