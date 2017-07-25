Новости Украины и Новороссии 25 июля 2017

Украинский парламент срочно удалил с сайта неугодные заявления американских кураторов

С официального сайта Верховной Рады Украины исчезли слова, как указано, специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера к политическому единству внутри страны.

Так, сейчас на сайте парламента размещено сообщение о встрече с участием председателя комитета по иностранным делам Анны Гопко с Куртом Волкером за 18:30 с пометкой «обновленная».

При этом в кэше поисковых систем можно найти сообщение за 16:30, где в тексте сообщения о встрече указаны слова: «В свою очередь, К.Волкер акцентировал на необходимости поддержания людей, проживающих на временно оккупированных территориях (так на Украине называют территории ЛДНР – ред.), чтобы они знали, что они важными для Украины. Также он обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, подвигая свои узкопартийные интересы, или собственные персональные амбиции, на второй план».

При этом в сообщении с пометкой «обновленная» последнее предложение о политическом единстве отсутствует.

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На Украине продают цирк

В Министерстве экономического развития и торговли Украины декоммунизацию понимают по-своему и избавляются от «ненавистного наследия СССР» не без личной выгоды. Так, было принято решение приватизировать все государственные предприятия, которые связаны с цирковой деятельностью. В список попал Национальный цирк Украины — такое гордое название носит теперь киевский цирк на площади Победы — и еще шесть украинских цирковых учреждений — Харьковский, Днепровский, Одесский, Криворожский, Львовский государственные цирки. Также в список на приватизацию попали «Государственная цирковая компания Украины», «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины» и «Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров». Кроме цирков под распродажу попадает и легендарная киностудия имени Довженко. Всего же в планах Минэкономразвития приватизация 893 предприятий за 2017–2020 годы. Читайте также: Кровавая бойня в Днепропетровске: убиты и ранены известные «атошники», среди них хваставшийся отрубленной рукой ополченца (ВИДЕО 18+)

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Жители Донбасса завалили Европейский суд жалобами на Украину

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что жители Донбасса направили более трёх тысяч заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за военных преступлений со стороны Украины.

Об этом пишет RT со ссылкой на Комсомольскую Правду.

«Насколько мне известно, в Европейский суд по правам человека жителями Донбасса уже направлено более 3 069 заявлений, из них больше половины приняты к производству, но когда они будут по существу рассматриваться, пока не ясно», — сказала Петренко.

Она отметила, что также постоянно поступают обращения в СК России.

«Есть примеры, когда местное население, вынужденное покинуть место жительства, передавало нам вещественные доказательства, и части боеприпасов, и другие предметы», — сказала официальный представитель ведомства.

По её словам, многие жители Донбасса опасаются писать жалобы в связи с тем, что у них на Украине остались родственники, которым могут отомстить.

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Украина хотела отрезать Крым от интернета

Украина провела демонтаж магистральных оптоволоконных линий на границе с Крымом, пишет РенТВ.

Таким образом, власти страны предприняли попытку оставить жителей российского полуострова без интернета.

«Факт демонтажа мы подтвердить не можем. Можем только констатировать тот факт, что со среды, 12 июля, трафик со стороны Украины в Крым не идет», — рассказал гендиректор провайдера «Миранда-медиа» Иван Зима.

При этом на данный момент официальных комментариев о возможной процедуре демонтажа не поступало. Отмечается, что у Крыма есть основной и резервный канал связи с Россией, поэтому Крым не зависит от оптоволоконных линий, связывающих полуостров с Украиной.

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Украинский генштаб в трех российских дивизиях заблудился

Военные специалисты не без улыбки восприняли новые заявления украинского генштаба, испугавшегося размещения трех российских дивизий неподалеку от границ Украины. Какую реальную боевую силу представляют собой эти подразделения, в какой мере они могли бы действительно угрожать Украине – и зачем они дислоцированы именно в данных местах?

Россия вольна менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории исходя из текущей ситуации, напомнил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на прозвучавшее накануне вечером заявление генштаба Украины о том, что вдоль границ Украины развернуты три российских мотострелковых дивизии. Песков при этом переадресовал Минобороны вопрос о том, соответствуют ли сообщения Киева действительности.

«Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий», – цитировал накануне телеканал ТСН начальника генштаба – главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко. Эти дивизии находятся вблизи границы на постоянной основе, уточнил Муженко и назвал их номера: 3-я (пункт постоянной дислокации – Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск).

Украинский генштаб разгласил секрет Полишинеля

Украинская пресса подавала сообщение начальника генштаба как уникальные разведданные. Между тем Муженко просто повторил данные, которые еще прошлой осенью озвучил Сергей Шойгу. Уже тогда стало известно, что эти три дивизии к лету закончат развертывание в областях, примыкающих к Украине.

Как писала в конце ноября газета «Ведомости», Шойгу уже тогда назвал и 144-ю, и 3-ю мотострелковые дивизии. Уже тогда было известно, что формируется и 150-я мотострелковая дивизия с центром в Новочеркасске. Причем Шойгу уточнил, что она не создается с нуля, а воссоздается с названием «150-я Идрицко-Берлинская» – это дивизия, бравшая Рейхстаг.

«Бесконечно далеко от боевой реальности»

Украинские официальные лица славятся громкими заявлениями и созданием слонов из мух. Однако стоит разобраться, что за силы развернула Россия на граничащих с Украиной территориях и каково их предназначение.

«Мотострелковая дивизия – это общевойсковое соединение, которое способно как решать самостоятельные тактические задачи, так и действовать в рамках общевойсковой армии, в которую она входит. Количество личного состава в современной мотострелковой дивизии немногим превышает 10 тысяч человек», – объяснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский.

«Она имеет четыре общевойсковых полка (три мотострелковых и один танковый), а также полки родов войск, прежде всего артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк и отдельные батальоны боевого, технического и тылового обеспечения (например, разведывательный батальон, батальон РЭБ, инженерно-саперный батальон и так далее)», – рассказал собеседник.

Если дивизия действует на направлении главного удара, сосредоточения основных усилий общевойсковой армии, она обычно получает соответствующие средства усиления из соединений так называемого армейского комплекта, объяснил Мураховский. В армейский комплект входит ракетная бригада, зенитно-ракетная бригада и целый ряд других соединений и частей, добавил он.

Что же из этого следует? Просто три дивизии – это чуть более 30 тыс. человек. Включая в себя все рода войск сухопутных войск, дивизии способны решать задачи самостоятельно. Вот только решать задачи и вести самостоятельное наступление (а тем более захватывать целую страну) – это абсолютно разные вещи. Для реального наступления понадобятся гораздо большие силы, вопреки невероятным фантазиям украинцев. «Это же не компьютерная игра. Взяли одну дивизию и стали ее двигать, как шахматные фигуры по доске. Это бесконечно далеко от реальности боевых действий, от вопросов военного планирования», – подчеркнул Мураховский.

«Русские идут» откуда не ждали – с Севера

В тот же вечер, что и Муженко, с разницей буквально в 15 минут его непосредственный шеф, министр обороны Степан Полторак тоже объявил о «возможной российской агрессии». Только назвал другое направление удара – не с Востока, а с Севера, с территории Белоруссии. «Предстоящие учения «Запад – 2017» являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», – припугнул министр.

Напомним, что анонсированная численность войск на учениях составляет 10 тысяч, однако это будут представители не только разных родов войск, но и разных стран. Как ожидается, семь тысяч из них составят белорусы, и только три тысячи – россияне.

Оба «алармистских» заявления прозвучали под конец визита, который нанес в Донбасс, в прифронтовую зону спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Похоже, что именно американский эмиссар и был их главным адресатом.

Гипотеза о наступлении во время учений «Запад-2017» смотрится еще более бредово, полагают эксперты. «Это глупость полная», – подчеркнул Мураховский. «Кто же будет на учениях сосредоточивать реальную наступательную группировку? То есть вы заранее объявляете об этом, в соответствии с соглашением ОБСЕ, приглашаете наблюдателей при превышении определенного количества военнослужащих в одном районе, самолеты иностранные в рамках программы «Открытое небо» над вами летают и смотрят, чем вы там занимаетесь, – сказал эксперт. – И после этого, подтверждая все истерики противоположной стороны, вы переходите в наступление». Он назвал подобный ход «идиотизмом» даже с точки зрения невоенного человека.

Не говоря уж о том, что подобные опасения со стороны Запада не так давно дезавуировал не кто иной, как генсек НАТО. Йенс Столтенберг несколько дней назад официально заявлял, что не видит «никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО» из-за учений «Запад-2017». Видимо, этот предельно ясный сигнал до Киева не дошел.

«Три дивизии самостоятельно не наступают»

В реальности все куда сложнее, чем в украинских фантазиях. «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно», – привел Мураховский слова великого военного теоретика Карла фон Клаузевица. Для военной кампании подобного масштаба нужно нечто большее, чем три мотострелковых дивизии.

«Надо понимать, что три дивизии самостоятельно не наступают, – подчеркнул эксперт. – Они, как правило, входят в состав армейской оперативной группы». Общевойсковая армия, в состав которой входят три дивизии вместе с другими соединениями и частями, будет составлять порядка 40 тыс. человек, объяснил собеседник. Однако чаще она строится на базе четырех дивизий (в таком случае ее численность около 50 тыс. человек).

В реальном бою мотострелковые дивизии действуют в тесном взаимодействии с другими родами войск вооруженных сил, прежде всего с воздушно-космическими силами. Авиационную поддержку обеспечивает как фронтовая, так и армейская авиация, их прикрытие осуществляется дивизиями противовоздушной обороны, указал собеседник. Также в интересах общевойсковых соединений действует космическая группировка ВКС (прежде всего спутниками оптико-электронной разведки, радио- и радиотехнической разведки, а также связи), добавил он. При действиях на приморских направлениях тесное взаимодействие идет с кораблями военно-морского флота, с соединениями и частями морской пехоты и береговых войск, отметил эксперт.

И это касается не только непосредственного ведения боевых действий. «Дивизия как тактическое соединение ведет бой в рамках армейской операции», – указал Мураховский. А при планировании и реализации операции ключевым звеном является, конечно же, штаб армии, подчеркнул эксперт. То есть не командование дивизии готовит подобную операцию, а командование армии, войскового объединения. «Армейская операция, как правило, планируется на оперативную глубину более 100 км, – рассказал собеседник. – И продолжается такая операция порядка трех–четырех суток».

Есть и еще один важный момент. Реальную операцию обычно стараются планировать так, чтобы противнику не было известно даже о ее подготовке, не говоря уж о силах, средствах, направлениях и датах. Так что вряд ли Киев вообще смог бы узнать о подготовке наступления, если бы можно было гипотетически представить наличие подобных планов в российском Генштабе.

«Знали ли они об операции по обеспечению мирного проведения референдума в Крыму?» – напомнил Мураховский. Не знали, и это несмотря на тесный контакт с США, у которых есть гигантские космические группировки и все самые современные средства разведки.

Наши западные границы были не прикрыты

Зачем же вообще понадобилось разворачивать три новых дивизии на юго-западе России? В начале текущего года, как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу пояснил, что укреплять войска на юге России будут в связи с ситуацией внутри самой Украины и деятельностью международных террористических групп на Северном Кавказе. Именно в Южном военном округе и развернута одна из трех дивизий. Оставшиеся же две размещаются в Западном военном округе.

Дело в том, что до самого последнего времени западные границы нашей страны оставались практически неприкрытыми. «У нас в пяти российских областях, которые граничат с Украиной (свыше 1 тыс. км протяженность границы), не было ни одного общевойскового соединения и даже части. Даже мотострелкового батальона не было, пусто вообще», – указал Мураховский.

В связи с этим он напомнил, как границу в 2014 году переходили украинские военные, спасаясь от разгрома в Донбассе, а также о случаях обстрела украинской артиллерией нашей территории. «Было бы безответственно не учитывать положение в соседней республике и оставить эту черную дыру неприкрытой», – подчеркнул собеседник.

Так что, как выясняется, цели размещения трех дивизий остаются исключительно оборонительными.

Никита Коваленко, Екатерина Коростиченко, ВЗГЛЯД

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«Удар в спину»: Посланник Госдепа намерен посетить ДНР и ЛНР

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Уолкер накануне посетил «зону АТО». Сделанные им в ходе поездки заявления вызвали оптимистичную реакцию в Киеве, однако кажется, украинские политики не до конца поняли спецпредставителя. Вместе с Уолкером в прифронтовой Авдеевке побывали посол США на Украине Мари Йованович, военный атташе американского посольства Пол Шмитт, сотрудник Госдепа Лейн Балл и ряд украинских должностных лиц. Делегация посетила авдеевский коксохимический завод и штаб оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк». Также принимающая сторона предоставила возможность Уолкеру посмотреть через бинокль на позиции ополченцев. Позже на пресс-конференции в Краматорске Уолкер заявил, что на Донбассе происходит «не замороженный конфликт, а горячая война, цена которой опасно высока — человеческие жизни». Свою мысль о войне Уолкер повторил в течение пресс-конференции дважды: «Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее», — резюмировал представитель Госдепа. Эти слова американца получили стандартную интерпретацию в Киеве: большинство комментаторов додумали слова, которых Уолкер не говорил, — о том, что война ведется против Украины, и в этом виновата Россия. Именно так, например, высказывания Уолкера расшифровала вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко. Очевидно, что Уолкера в Киеве воспринимают исключительно как «помощника в борьбе с Россией», вспоминая его былое сотрудничество со скандальным сенатором Маккейном. Однако американский дипломат пока не дал повода заподозрить его ни в откровенно антироссийской позиции, ни в романтической симпатии к украинским политикам. Напротив, слова спецпредставителя США о войне и необходимости ее скорейшего завершения должны насторожить киевскую верхушку, придерживающуюся агрессивной риторики, но не решающуюся де-юре отойти от формата локальной «антитеррористической операции». Помимо массы внутриполитических причин такая двойственная позиция продиктована и прагматическим расчетом: официально воюющим странам МВФ не предоставляет кредиты. И потому выводы Уолкера — на которого помимо посреднических функций возложена и миссия координатора борьбы с украинской коррупцией — оптимистичными для Киева назвать затруднительно. Выводы Уолкера оптимистичными для Киева назвать затруднительно. Более того, он выразил намерение в ближайшее время посетить Донецкую народную республику (ДНР) и встретиться с ее руководством — с теми, кого Киев упрямо отказывается признавать стороной Минских соглашений и мирных переговоров. С точки зрения украинских патриотов и той же Ирины Геращенко, планы Уолкера посетить Донецк — не что иное, как «удар в спину». «Мы положительно расцениваем любые возможности мирного урегулирования конфликта. Однако на данный момент официальной информацией о намерениях Курта Уолкера посетить территорию республики мы не располагаем», — прокомментировал заявление американского дипломата председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Напомним, что Уолкер не уполномочен принимать какие-либо решения, его миссия — сбор информации, анализ и выработка рекомендаций для своих непосредственных руководителей Рекса Тиллерсона и Дональда Трампа. Состоялись телефонные переговоры глав государств-участников «Нормандского формата», в которых впервые принял участие новый глава Франции Эмманюэль Макрон. Накануне президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие вопросы лично он намеревался вынести на обсуждение. «Буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита G7», — написал «президент мира» в своем «Фейсбуке». «Порошенко пригрозил России новыми санкциями. Какими — украинскими? Или он уже от имени ЕС говорит? Сам он может только биноклем грозить», — ответил на запись Порошенко глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Читайте также: Порошенко на переговорах «нормандской четверки» говорил по-русски, а Путин был на «ты» с Макроном (ВИДЕО)

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