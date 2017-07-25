А.В. Пыжиков: Нужно вернуть себе державу

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– Действительно, история – один из основных элементов современного идеологического противостояния, и так было всегда. Но вот только готовы ли мы к нему?

Как же следует вести себя? Да очень просто – сделать союзником ту же историю и напомнить этим господам, что они творили с народами России. Я имею в виду 300-летнее украинско-польско-немецкое (включая прибалтийское) иго при Романовых. Ведь в той правящей прослойке украинцы, поляки, остзейцы составляли подавляющее большинство. Они установили крепостное право, унижали русский народ, горские, поволжские, северные, сибирские народы.

К примеру, сегодня в наш адрес льётся поток проклятий украинских, польских и прибалтийский властей, с энтузиазмом подсчитывающих, сколько мы им должны за «оккупацию»… В ответ – молчание или невнятные отговорки про глупости. Иначе говоря, Россия выступает оправдывающейся страной, а это всегда уязвимая позиция.

Ныне Украина, Польша, Прибалтика открещиваются от тех, кто олицетворял имперскую Россию, поднимают на щит героев местного, националистического толка.



Но тогда кто все эти Раевские, Бироны, Ягужинские, Барановы (Барангоффы), Разумовские, Минихи, Грейги, Рейтерны, Валуевы, Потоцкие, Прокоповичи, Яворские? Нам говорят, это русские. Да и у нас внутри страны находятся умники, признающие эту публику за свою.

На самом деле нам не нужно разбираться в нюансах этого украинско-польско-немецкого замеса. Нам должны быть безразличны и любители местного национализма, и почитатели империи, осевшие на нашей родине.



Все они, по сути, на одно лицо. Их споры – это их внутренние дела, а все мы – разменная монета в их раскладах. Нам всё равно, кто из них прав, а потому пусть они вместе рассчитаются с нами за 300 лет разорения и унижения. Нужно предъявить прибалтам счёт за целый выводок остезийских баронов – ярких представителей романовской элиты, столетиями пивших кровь нашей родины.



К примеру, вспомнить из этого «славного» ряда царских министров финансов М. Рейтерна и внутренних дел П. Валуева, с наслаждением насиловавших нашу страну… Только так можно купировать оголтелую русофобию.



– Можно ли говорить сегодня о системном кризисе исторической науки в России?

– Конечно, можно, да и научное сообщество его прекрасно чувствует. Достаточно вспомнить эпопею с защитой диссертаций. Те же реформы Российской академии наук назрели, только, очевидно, решать их следовало бы не в угоду определённой группе лиц. Непонятно, чем она отличается от бывшего руководства РАН. Уж точно не финансовыми аппетитами или исследовательской увлечённостью.



Выход – дать дорогу энтузиастам, для кого цель не в собственном кармане и фешенебельной собственности, а в приращении и пропаганде знания. Возникает вопрос: остались ли вообще такие энтузиасты? Отмечу: конечно, что и обнадеживает.



Приведу пример историка Евгения Спицына. Имея за плечами солидный педагогический опыт, он подготовил учебник по истории, который сегодня пользуется большой популярностью. Этот учебник готовился не для каких-либо материальных выгод, а, что называется, для души, и люди сразу это почувствовали и оценили по достоинству.



Чего нельзя, к сожалению, сказать о Министерстве образования и науки…



– Близится столетие Октябрьской революции, а у нас до сих пор не существует устоявшегося мнения, как её называть: может, всё-таки переворотом?

– Грядущий юбилей Октябрьской революции – отменный повод для разговора о нашем прошлом. Причём речь не о повторении тех или иных оценок, а о новых смыслах. Почему состоялся советский проект? Каковы его истоки?



Эти вопросы по большему счёту не столько историчны, сколько злободневны. Последнюю четверть века всё связанное с СССР изображалось в чёрном свете – противоестественным, чуждым. Но подобные трактовки имеют всё меньше и меньше сторонников. 1990-е годы лишили подавляющую часть россиян не только достойного настоящего, но и будущего.



Ностальгия по ушедшей эпохе – не каприз или признак слабоумия, а закономерная, выстраданная реакция на происходящее. В то же время большинство российских элит – за сохранение нынешнего статус-кво. Потому и не стихает песнь о патологии советского проекта.

Конечно, воспроизведение СССР в том виде, как это было, неосуществимо, канувшие в Лету конструкции непригодны. Тем более что их первичные архитекторы – тонкий слой правоверных революционеров, пожелавших использовать нашу родину как плацдарм мировой революции.



Но сердцевина советского проекта – не «интернациональные дали», а народ, впервые в истории завоевавший право строить государство в соответствии со своими представлениями о должном.



– Стоило ли, по-вашему, отказываться от празднования 7 ноября?

– Ни в коем случае. Как можно отказываться от этого, в то же время устанавливая памятники колчакам и врангелям, гнобившим наших предков?



– Важное место в современных дискуссиях на исторические темы занимает Украина…

– Не устаю повторять: украинский вопрос – для нас ключевой, только вкладываю сюда совсем иной смысл. Часто повторяют мысль Бжезинского, что, мол, Россия станет сильнее, если окажется вместе с Украиной, а значит, надо этому помешать. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот: придётся сказать довольно парадоксальную для читателей вещь.



Россия станет самой собою, сильнее, если наконец-то вышвырнет этого «троянского коня», если снимет с себя булыжник, повешенный на шею. Со второй половины ХVII столетия нас убеждают, что Россия без Украины – неполноценное образование. Ведь оттуда всё – государственность, исторические истоки, церковь.



Всё это нам было навязано, чтобы обосновать право властвовать в огромной стране. Наши многочисленные народности со времён Романовых оказались на положении украинской колонии, даже в духовном смысле.

У нас украли церковь, испоганили народную память. Кстати, ни о какой Российской империи говорить не приходится: была империя, растущая из украинской матки, которую нам навязали кровью. В 1917 году наши деды уже раз сорвали это могильное грузило, сбросив поработителей, но беда снова пришла оттуда уже в виде «брежневской братвы».



Именно эта украинская компания вынула душу из советского проекта, убила у людей веру в возможность справедливой жизни. А возьмите нынешних так называемых монархистов с портретами романовских императоров и хоругвями – это патриоты с тем же украинским нутром, желающие пролонгировать оккупацию нашей родины.

Но сегодня нам по-прежнему даже не дают осознать этого. Людям, оглушённым украинской дубиной, надо вернуть память о себе, о предках. Подробно расскажу и обосную всё это в новой предстоящей работе…



– Последняя ваша книга – «Корни сталинского большевизма». Объясните: почему после стольких лет антисталинской пропаганды в России деятельность Сталина оценивается большинством сограждан положительно?

– Люди отторгают олигархическое устройство общества, но не видят, кто способен осуществить его демонтаж. Поэтому ожидания переносятся на Сталина, который бы не потерпел ничего подобного, который был равнодушен к мирским благам и никогда не стремился к личному обогащению.



Таких простых, но важных черт люди не находят в нынешнем правящем слое и обращаются к образу Сталина. Пусть здесь изрядная доля идеализации, но тем не менее никакая антисталинская пропаганда не вытравит интереса к его фигуре.



– Довольно распространённой в патриотическом лагере сегодня является такая, вульгарно формулируя, позиция: Сталин – хороший, Ленин – плохой. Мол, Сталин вернул России её дореволюционные имперские символы, а Ленин ненавидел всё русское и вообще был фанатиком…

– Ну, Ленин из-за ранней смерти просто не сумел проявиться, и нам остаётся только гадать, как бы он повёл себя в той ситуации, в которой оказался Сталин. То есть отбросил бы марксизм, оставив, по сути, только вывеску, отказался бы от «старой гвардии»? Мы этого не знаем, но знаем другое: Сталин сохранил Ленина на пьедестале и никогда не ставил под сомнение место, которое тот занимал в истории нашей страны.

Кстати, сегодня любят спорить о различных сталинских просчётах. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Для меня же бесспорна одна роковая ошибка Сталина, ставшая трагедией для всей страны: он не вник в украинский вопрос, а потому не осознал российского проклятия.

Беседу вёл Вадим ПОПОВ