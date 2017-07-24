Санкции ужесточают в полдень
Сегодня в полдень состоится очередной телефонный разговор лидеров «нормандской четверки». Обсуждать будут судьбу Украины и ужесточение санкций против России.
http://www.interfax.ru/world/571744
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU – Лидеры “нормандской четверки” – президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии – как ожидается, в понедельник после трехмесячной паузы проведут телефонные переговоры по украинскому урегулированию.
Накануне разговора заинтересованные стороны обменялись информационными ударами:
Донбасс посетили с официальным визитом спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, посол США на Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепа Лейн Бал и военный атташе Посольства США на Украине Пол Шмидт.
http://vm.ru/news/400454.html?from=sm2(24.07.2017) С официальным визитом Донбасс посетили представители Госдепартамента США. В состав делегации во главе со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером входят чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при Посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.
…- Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать – это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущая государство, – заявил Курт Волкер. – Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока – человеческие жизни.
Пресс-центр АТО сообщает, что Курт Волкер пообещал провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в регионе с союзниками.
Представители Госдепартамента США заметили в Донбассе то, чего несколько лет не замечали сотрудники ОБСЕ, – войну. Правда, кто в кого стреляет, они не уточнили, видимо попытаются представить в отчетах, будто Донбасс идет в наступление на Киев и только «доблестные солдаты АТО» с трудом сдерживают «свирепых шахтеров»…
Внезапное прозрение объясняется просто, – санкции решили ужесточить, но единого мнения нет и в самом Госдепе.
http://iz.ru/623381/2017-07-24/smi-skaramuchchi-iskazil-pozitciiu-trampa-po-novym-sanktciiam-protiv-rf?utm_source=smi2
По утверждению занявшей место Шона Спайсера Сары Сандерс, Трамп поддерживает антироссийские санкции, тогда как Энтони Скарамуччи, из-за назначения которого уволился бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, представил картину иначе. По его словам, Дональд Трамп пока не определился со своим отношением к расширению антироссийских санкций.
Нет единства в Госдепе, а Брюссель такое решение может и не поддержать.
http://nsn.fm/in-the-world/es-gotovitsya-k-otvetnym-meram-v-sluchae-vvedeniya-novykh-sankciy-ssha-protiv-rossii.html (24.07.2017)
ЕС готовится к ответным мерам в случае введения новых санкций США против России. Как пишет сайт NSN.FM, Брюссель должен быть готов принять их в течение нескольких дней, если Вашингтон подпишет очередной пакет антироссийских санкций, не учитывая интересов объединения. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Напомню, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о поддержке администрацией президента США Дональда Трампа ограничительных мер в отношении России. А Евросоюз назвал этот проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.
США вышли из тени и вступили в открытую игру в конфликте по Украине:
http://ren.tv/novosti/2017-07-24/ekspert-nazval-prichiny-vizita-oficialnoy-delegacii-gosdepa-ssha-na-donbass?utm_source=smi2
Члена совета ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш рассказал о причинах и последствия визита официальной делегации Госдепартамента США на Донбасс, передает “ПолитЭксперт”.
“Мы видим, что США при любом повороте осуществляют внешнее управление Украиной, поэтому если оно становится видимым – есть больше шансов договориться”, – считает Коктыш.
По мнению эксперта, Штаты пытаются реализовать “украинский проект” и прийти к какому-то решению.
Думаю, причины банальны — сбагрив на счета Украины свой госдолг, представители заинтересованных американских кругов теперь выбирают, кому подкинуть своего ненасытного кукушонка, желательно, не меняя режим еще три ближайших года, а потом — хоть трава не расти. Евросоюз не пожелал забирать Украину под свою ответственность, зная про долги. Одно дело — Украина с забалансовыми счетами УССР, и совсем другое дело — Украина с госдолгом США — такой актив оказался европейцам не нужен, и ссориться с Москвой они из-за него не будут, вот и вспомнили про нормы ВТО.
Чего американцы вдруг поехали на Донбасс — так поплавав-полетав вокруг Крыма, поняли, что там войну быстро не развязать. Приготовленный на убой флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный» на всякий случай поломался и до даты голосования по продлению санкций вряд ли вернется в строй.
Затопление этой посудины решило бы кучу политических и шкурных вопросов — с одной стороны можно «русского агрессора» обвинить, а с другой — кто ж спросит с судоремонтного завода за качество ремонта, если корыто героически затонет в нужный момент возле Крыма.
https://inforeactor.ru/89270-u-flagmana-vms-ukrainy-getmana-sagaidachnogo-razorvalo-dulo-artustanovki-ak-630?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
У флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного» разорвало дуло артустановки АК-630
12:44 Вчера 10 286…
Фрегат «Гетман Сагайдачный» является единственным крупным боевым кораблём в составе ВМС Украины. В начале 2017 года он прошёл капитальный ремонт, на который государство выделило почти 15 миллионов гривен. Работы проводились в доке «Ильичевского судоремонтного завода», принадлежащего президенту страны Петру Порошенко. Однако, почти сразу выяснилось, что ремонт на «президентской» верфи был выполнен весьма условно. Первым отказал дизельный двигатель. А накануне появились фото развалившейся шестиствольной артустановки АК-630, установленной на левом борту фрегата….
Вероятно, орудие было уничтожено во время учений, проходивших недавно. Судя по фото, у установки разорвало один из стволов. Подобные повреждения характерны для орудий, давно израсходовавших свой ресурс. Примечательно, что в марте 2017 года, когда «Сагойдачный» проходил ремонт, из Украины в Польшу попытались вывести новенькую установку АК-630, снятую с недостроенного крейсера «Украина»….
В настоящее время командование украинского флота пытается отсудить у «президентского» завода компенсацию за «качественный» ремонт, однако речь идёт о взыскании 3% от затраченных средств.
Ну и на самом фрегате команда не из одних дураков состоит, раз «поломались» в разгар учений.
Владелец судоремонтного завода и по совместительству президент Украины срочно выступил «за мир» и «прекращение огня» на Донбассе, хотя ему-то как раз мир и не нужен, а то все вокруг начнут считать убытки и задавать неприятные вопросы.
https://russian.rt.com/ussr/article/411632-ukraina-poroshenko-prekrashenie-ogon-donbass?utm_source=smi2
Петр Порошенко требует полностью прекратить огонь в зоне конфликта на юго-востоке Украины. В противном случае, как глава государства, он обещает во время переговоров с лидерами нормандской четверки поднять вопрос об усилении санкций против России. В решительности президента Украины, однако, многие сомневаются, считая данные заявления очередным популистским трюком. По словам источника RT в администрации Порошенко, такие требования адресованы не самопровозглашённым республикам, а прежде всего спецпредставителю США Курту Волкеру и послу США на Украине Мари Йованович, которые 23 июля побывали в прифронтовом Краматорске. Об обещаниях Киева и их реализации — в материале киевского корреспондента RT.
В холостую бахнул информационный выстрел украинской пропаганды про убийство Ерофеева:
http://www.newsru.com/world/24jul2017/ubrali.html?utm_source=rss&utm_source=smi2
Задержанный на Украине россиянин заявил о смерти “бойца ГРУ” Ерофеева, на которого обменивали Савченко
Претензии к России, насчет размещения или перемещения российских войск на собственной же российской территории тоже смешны:
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Facebook, что Россия нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной, разместив мотострелковые дивизии. «Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий»,— приводятся в посте слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко.
В середине июля «Ъ» стало известно, что российское Минобороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной.
В общем, приличного повода для санкций Белый дом пока не сыскал — Порошенко опять подвел высокое Вашингтонское начальство…
И хочу сказать пару слов о «реинтеграции Донбасса».
http://social.rusvesna.su/blog/43323980684/Kogda-slyishu-o-%ABreintegratsii-Donbassa%BB,-vspominayu-plennyih-op?utm_source=mt
Когда слышу о «реинтеграции Донбасса», вспоминаю пленных ополченцев с черными пакетами на головах, – создатель первого медотряда ДНР
Западным трансгуманистам, дай волю, так они б и восставшее гетто «интегрировали» в единую Германию «мирным путем», проголосовав единогласно на каком-нибудь представительном сборище, типа Лиги Наций, если б фашисты самостоятельно в 1943 не справились…
И в 2017 ничего не изменилось, они просто «интернирование» на «интегрирование» в своем политическом лексиконе заменили, а «евреев» на «русских».
Источник: pravosudija.net