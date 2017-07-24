Руслан Бах. Во что обходится утечка мозгов из страны?

Много говорится и пишется про утечку мозгов, но еще не слышал адекватной оценки на понятном для всех языке – порядок цифр, во что это обходится стране. Ну что же давайте подсчитаем. Потому как те страны, куда перетекают эти мозги – олимпиад по математике не выигрывают, но похоже, что считать умеют очень хорошо.



А может, по старой традиции все награды и лавры предпочитают деньгами у себя на счету? Точные цифры утечки мозгов – сложно найти. Но некоторые эпизоды проскакивают – например, в начале 2000х практически 100% студентов из МГТУ им Бауману уезжали за границу. Бауманка – мечта многих школьников и выпускники действительно лучшие из лучших. В прошлом году Комсомольская правда привела график Росстата с припиской: «По данным агентства Stratfor». На картинке нет статистики уровня квалификации уезжающих «мозгов»: сколько из них доктора наук, сколько кандидаты и т.д. … на чемоданах сидят самые образованные и высококвалифицированные специалисты. — Текущая волна эмиграции из России состоит преимущественно из инженеров, докторов, ученых и учителей, — отмечают аналитики. — Реформа здравоохранения 2014 года оставила без работы почти 7 тысяч медицинских сотрудников в Москве и области, и подтолкнула их на поиски работы за рубежом. Большинство российских эмигрантов уезжают в США, Германию, Канаду и Финляндию. Приводится и противоположное мнение. — Данные Росстата, на которые опирались в Stratfor, не имеют отношения к явлению «утечки мозгов», — уверен Леонид Бершидский. — Они лишь показывают, что трудовые мигранты возвращаются на родину, потому что в России для них сократилось число рабочих мест либо они уже заработали достаточно для себя денег. Согласно тем же данным Росстата, в 2015 году в Россию из государств СНГ приехали более 500 тысяч человек из Центральной Азии, Молдавии и Азербайджана, так как в стране по-прежнему существует много возможностей для трудоустройства иностранцев. Статья получилась странная, Комсомолка берет данные у Стратфор, который берёт их у Росстата. А напрямую самим никак? Ну ладно, продолжим. Мысль подсчитать во что обходятся утекающие «мозги» возникла еще с начала президентства Трампа, когда американский бизнес ополчился против него, после того как был издан указ о запрете въезда в Штаты гражданам некоторых стран. Тогда же в новостях промелькнуло что: В крупных американских ТНК работает от 10–40% иностранных сотрудников. Какая интересная цифра. Неужели своих сотрудников недостаточно? А почему сами не обучат? Неужели так сложно? Было бы желание… Еще лет 10 назад, мне рассказывали, что для того, чтобы серьёзно преуспеть в Штатах в науке – недостаточно быть очень умным, нужно нечто большее. А во сколько обходится воспитание и обучение людей до такого уровня? В интернете немного информации о затратах государства на образование школьников и студентов, но какие-то есть данные с 2010-2013 года. Один ученик средне образовательной школы обходится казне от 63 тыс рублей в год, а студент в 112 тысяч в год. Естественно, в ценах до девальвации. Это правда без дополнительных затрат на строительство, содержание и обогрев зданий, на закупку дополнительного оборудования необходимого при обучении. Но этого не хватает, особенно ВУЗ-ам из крупных городов. Ну и их поставили перед фактом «подрабатывать» на вольных хлебах, т. е. грантами. Размер подработок ВУЗов и дополнительных затрат на 1 студента неизвестны и поэтому считать не будем. Округлим для удобства по самому минимуму коэффициент 2 с учётом девальвации и переведем в уе. Нас интересует оценить порядок «снизу», а не точность. А также не будем учитывать качество образования, способность системы создать учёных, которые смогут сделать открытия в науке или новые технологии, иначе все цифры взлетят в стратосферу. Будем считать, что система волшебная, работает как машинка: деньги потратил – ученные кадры получил. Если грубо округлить получается на одного ученика – 2 тыс. уе в год, а на студента 4 тысячи. В школе обучение идёт 8-10 лет, а в ВУЗе – 5 лет. Итого получается 20 тыс. уе за 1 школьника и 20 за одного студента. Ух ты, как набежало, даже с учётом низких ЗП Российских учителей. А представляете размер этих цифр в странах где ЗП в разы больше? Это и есть цена утечки одного «мозга»? Нет конечно – это далеко не все затраты… Помню еще в школе нам директор школы, а по совместителю учитель истории рассказывал, что СССР тратил на обучение 1 студента несколько десятков тысяч рублей в год, тогда была перестройка и уже появились возмущения, что слишком много ай-ай-ай. В то время как в Штатах тратили 50-100 тысяч долларов, а японцы так, вообще, 200 тысяч долларов на 1 студента и это в конце 80х гг. А сколько в вашем классе доучилось до 10 класса и поступило в ВУЗ? В моём первом классе было 90 учеников – 3 класса по 30 детей. А 9 и 10 классы закончили только около 25 из них, причём половина продолжила обучение просто из незнания куда податься. В результате в приличный ВУЗ из нас поступило всего около 5-8 человек. Как вам такая статистика? Ну у нас не лучшая школа была, провинциальная. В деревнях статистика похуже, а в городах получше. В среднем примерно так и получается – 5-10%. О некоторых ВУЗах многие могли только мечтать и не более. В больших городах были классы или школы с математическим уклоном – куда мне было с ними тягаться – вот они и поступали в такие вузы. Как сейчас не знаю. Кстати, разница в уровне развития между первоклассниками в столице и в регионах 1 год. ПЕРВОКЛАССНИКОВ! Когда же за детский сад – они успели набрать такую чудовищную разницу в образовании? Соответственно разница между десятиклассниками в городе и в регионах будет еще больше. 2-3 года уже как минимум, если не все 5. Но официально такую статистику вы нигде не найдёте – это мне рассказала знакомая, работающая в сфере образования. Они эти цифры знают, но замалчивают. Но мы не об этом, хотя это тоже поднимает конечные затраты на 1 специалиста. Далее, напишу одну формулу или считайте «закон природы», что-то вроде правила Паретто, который вы не найдёте в открытых источниках, хотя он хорошо известен. Итак, чтобы бы Вы не делали, как бы Вы не обучали современная программа и форма обучения, даёт такую статистику 5/15/80. Лучших будет 5%, средних -15%, а остальных 80%. И вы можете хоть миллиардеров загнать на обучение — картина будет такая же 5/15/80 на каждом уровне. Получается, что надо обучать 20 школьников, для того, чтобы потом получить 1 высококлассного поступившего студента. И тогда цена одного студента получается совсем другая. С учётом этой формулы получаем – 200-400 тысяч уе каждый поступивший в приличный ВУЗ. ПОСТУПИВШИЙ, не путать с окончившими. Но в ту же Бауманку поступает не каждый желающий. И конкурс на поступление туда в советские времена мог быть до 7 человек на место. Но сейчас бюджет формируется за каждую студенческую голову – поэтому и отбор по мягче. Получается «конкурс», около 1.5-2 на место. И затраты на обучение в таком вузе значительно выше чем 112 тыс. рублей за студента. Но мы и это пропустим. Я закончил высшую математику, по специальности математик программист, либеральные реформы и 90е нас изрядно потрепали. И это не считая того, что примерно 20% студентов до конца не смогло доучиться и ушли сами. По окончании, многие мои однокурсники впоследствии стали учителями математики, один был дальнобойщиком в Канаде, некоторое время. Одна девочка стала танцовщицей, я ушёл в менеджеры, кто-то открыл бизнес. Около 5 человек уехало в Штаты. Большинство девочек, которых было в 3 раза больше, чем мальчиков просто вышли замуж и стали домохозяйками. Многие ВУЗы плодят выпускников ненужных профессий, как например, юристы. Ну изначально понятно, что некуда будет пристроить десятки тысяч выпускников юристов. Но люди почему-то идут, еще со времён Союза, как будто юридический мёдом помазан, а государство почему-то деньги даёт – поэтому «Се ля ви». Хотите верьте, хотите нет, но после окончания ВУЗ-а цифры опять же складываются примерно так же 5/15/80 – будь то аспирантура или дальнейшая карьера по специальности. Но будем считать вместе 5 и 15 процентов. Для того чтобы довести 1 человека до «высокоуровневого спеца» требуется обучить 5 студентов. И вы скажете – а зачем брать всех подряд, можно взять лучших и поменьше, обучить их, не тратясь на «всех». Так не бывает! Не знаю, как у других, в моей группе лучшие при поступлении (привет Бауманке, МГУ и прочим) загнулись на первой же сессии. И список «лучших» после первой сессии зеркально перевернулся – последние стали первыми, а первые соответственно последним. Единственный золотой медалист стал самым последним, почему-то. А до второго курса с нами так и недотянул – взял «академ» после второй сессии за неуспеваемость, потом промучился еще годик и бросил учёбу. Сергей Королёв, например, не был отличником в школе. Кого это сейчас волнует? Многие учителя тоже признают, что есть такой «феномен». Вот поди разберись, кого изначально допускать к обучению, а кого нет? Да, никак не отсеять на начальном этапе – система обучает 15 лет тысячу людей – получает пару десятков суперспецов и радуется, тому что есть. А просто изначально как-то выбрать 15-20 из тысячи и обучить — нет не получится. Итого получаем 1-2 млн уе на момент поступления и еще 100 тыс. за окончание вуза. Дальше аспирантура, кандидатская и докторская получаем тот же самый отсев по формуле 5/15/80. Современные цифры говорят, что из 100 кандидатов наук, только 10-15% защищают докторскую. А в советские времена еще меньше было около 5%. Но мы не будем углубляться в качество современных кандидатов наук и докторов юристов и экономиксистов, коих набирается под 3-5 тысяч в год. Система платит – люди диссертации «пишут». Но так fyi, маленький штришок из дёктя, у меня есть знакомая, которая 2х детей вырастила, без мужа, подрабатывая написанием диссертаций и дипломов еще с начала 90х. Не будем дальше строго считать, но даже по облегчённой формуле, закрывая глаза на многое – получается, что один толковый «доктор наук», обходится казне ну никак не меньше 100 миллионов долларов. Кандидаты наук – 10-50 млн уе. Ну а просто утекающие умы студенты выпускники среднего уровня стоят от 1-2 до 10+ миллионов долларов за «штуку». Это всё? Нет, не всё. Опять не всё. Хе-хе… Я же писал, что система плодит кучу ненужных кадров, как например, Юристов и прочих, но при этом платит за всех и каждого. Никто 20 лет назад не знал каких специалистов не будет хватать СЕЙЧАС. Их опять же надо было растить тысячу, чтобы потом сверх востребованными оказались десяток другой. Специалистов много, но востребованности, т. е. считай окупаемости – мало. Кто-то станет водителем, кто-то домохозяйкой, кто-то пойдёт получать второе высшее и т.д…. Опять тот же самый отсев получается 5/15/80. Я даже не знаю как дальше считать? Опять цену каждого утекающего «ума» умножать еще на 5-10? Такие цифры приводят в ужас. Я начинаю сомневаться – может ошибаюсь, заблуждаюсь? Вы меня поправьте – мало ли, вдруг моя советская высшая математическая логика дала сбой. Кто-то уезжает, но и остаются, конечно много высококвалифицированных людей. Надо учесть, что довольно большой % придётся снова переучивать или трудоустраивать на другие специальности. Ну или они сами уже на этот раз выучатся, хотя всё равно — они откуда-то да должны найти на это деньги, жильё. Т.е. опять, рабочие места. Да, здесь не подсчитаны много квалифицированных кадров, которые из СНГ приезжают в Россию, тем самым компенсируя некоторую утечку мозгов. Например, женщина врач, которая вела беременность одной моей знакомой – была из Таджикистана. И грамотно вела, надо сказать. Всё равно цифры получаются огромные. Как ни крути – утечка мозгов это еще один источник ОГРОМНОЙ неконтролируемой утечки капитала, не только из России, но и всего мира в пользу развитых стран. Кто-то «девушку» ужинает, а кто-то её танцует и не только танцует… Довольно плохая математика получилась для маленьких, бедных, развивающихся и прочих стран откуда утекают мозги. Поэтому, демократия и ратует за свободу передвижения людей — вот, что на самом деле это означает. В Европе даже безвиз для этого ввели. Разрешения на работу выдаются легко, для счастливых граждан Евросоюза. А оказалось всё банально – опять не без задней мысли, дружба дружбой, а деньги к деньгам. Такой вот скрытый грабёж в грандиозных масштабах, прикрытый благими демократическими ценностями. Согласитесь, они умеют считать свои деньги. Кто-то готовит кадры, а кто-то их монетизирует, продавая потом товары, тем кто их подготовил. Каждый бизнесмен вам скажет насколько больно бьёт по карману – обучение людей, которые после уйдут к конкуренту. Но вернёмся к графику, который выше и предположим, что из страны уходят 50 тыс человек в год. В интернете нет информации об их образовании и уровне квалификации. В какую сумму оценить каждый «мозг»? В 1 млн, в 10 млн или больше? Не все стоят столько, но ведь и кандидаты и докторая наук тоже утекают! Получается, что утечка мозгов обходится России в 50-500 млрд долларов в год. Точная цифра где-то по середине, т.е. как ни крути это сотня-полторы-две миллиардов долларов в год — только из России. Это много – очень много, даже для такой большой страны. Но ведь не только Россия поставляет высококвалифицированные кадры. А сколько это по всему миру в целом — можно только догадываться. Утечка мозгов – это еще один механизм деиндустриализации и ограбления. Какие-то безумные цифры получаются. Ну а если считать стоимость обучения в западных странах – по их ценам и затратам на обучение одного школьника и которые в 5-10 раз больше Российского. Легче и в сотню раз дешевле заплатить готовому специалисту 10-50 тыс уе в месяц, что в наше время почти баснословные деньги. Хотя за специалиста такого уровня копейки. Но в десятки или даже сотни раз дешевле, чем обучать его самостоятельно. Естественно, что на цвет кожи, национальность, вероисповедание и культурные особенности можно закрыть глаза. Вот и получается, что богатые богатеют – а бедные за это работают и платят. Чтобы очередной буржуй купил себе новую яхту, надцатый дом на несколько тысяч квадратных метров и много чего еще. А также еще ракеты, авианосцы и ПРО, чтобы потом с их помощью втирать всем про справедливое общество, свободу, независимость и демократию. Становится понятно, что на западе НИКАК не смогут готовить требуемое количество спецов такого уровня самостоятельно, без того, чтобы кардинально менять перераспределение доходов в стране. И если этот поток мозгов остановится по каким-то причинам — их ждут СЕРЬЁЗНЫЕ потрясения. Да, они существовать не смогут в этом виде как сейчас, если переток мозгов остановится. Человечество уже доросло до контроля над трансграничным передвижением капитала. Думаю, дорастут и до контроля за трансграничным передвижением мозгов и придумают какое-то справедливое регулирование. Иначе некоторые регионы никогда не выберутся из нищеты, а другие будут собирать сверхприбыли и кутить за чужой счёт. PS

Сохранение доминирования — для Штатов и Европы просто жизненно необходимо, иначе придется самим за всё платить и они упадут даже сильнее, чем предсказывают. Источник: http://ruslanbah.ru/vo-chto-obhoditsya-utechka-mozgov-iz-strany/