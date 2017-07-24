Главная » Политика

Россия направила в США 26 000 запросов о судьбе усыновленных в РФ детей

19:42. 24 июля 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:
molitva-pravoslavlje

По словам омбудсмена по правам детей, Россия направила в США 26 000 запросов о судьбе усыновленных в РФ детей.

Уполномоченный по правам детей России Анна Кузнецова заявила, что официальные лица США не ответили на запросы России о дальнейшей судьбе детей, усыновленных гражданами США в России.

“Министерство образования привело некоторые цифры. Количество запросов, на которые мы не получили ответов, составляет 26 000”, – сказала Кузнецова журналистам, имея в виду встречу межучрежденческой рабочей группы, состоявшейся в начале июля.


“[Мы отправили] 26 000 запросов о судьбе детей, уровне их жизни и того, что с ними происходит сейчас. На них не поступило никаких ответов”, – отметила она, не уточнив, однако, в течение какого периода эти запросы были отправлены в США.

Тем временем поступили сообщения о том, что Россия может выдворить со своей территории 30 американских дипломатов.

Сообщает TASS – перевод редакции Liganews

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: дети, общество, Россия, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 17 марта 2015
...таких преступлений. Соответствующий запрос парламентарии направят генеральному прокурору РФ ... ведут переговоры о судьбе «Мистралей» Россия примет окончательное решение...соответствующим предложением парламентарий направил послу США в России Джону Теффту. ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2016
...заключенного при посредничестве России и США мюнхенского соглашения о..., что переговоры о судьбе Сирии проходили без основных... Аравия окончательно решила направить в Сирию свою ...сторона официально запросила помощь от России. Если оппозиция запросила помощь, то...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
... боевиков иностранного происхождения на джипах направились в сторону Турции», — рассказал ...ИГИЛ. С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить... идет о судьбе президента Башара Асада. Военное сотрудничество России и США может быть...
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2016
...Киев направил РФ запрос относительно возвращения Сенцова и Кольченко Украина направила повторный запрос в...я часто задумываюсь о России и о судьбах. Задумываюсь и о ...Президент России Владимир Путин выразил в телефонном разговоре с президентом США Бараком...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 января 2016
...среди которых представители ведущих телекомпаний США, Великобритании, Франции, Норвегии...С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада ...что Россия в числе первых стран мира, которая направила силы... иначе вопрос о судьбе Башара Асада будет обсуждаться...
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
...», а общую с Россией историческую судьбу. Но интересен посыл... заявление распространил госдепартамент США."Я глубоко обеспокоен состоянием...прост: российский приговор, украинский запрос на обмен и выдача.... на Украине, и направить в Киев роту спецназа...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>