Россия направила в США 26 000 запросов о судьбе усыновленных в РФ детей

Уполномоченный по правам детей России Анна Кузнецова заявила, что официальные лица США не ответили на запросы России о дальнейшей судьбе детей, усыновленных гражданами США в России.“Министерство образования привело некоторые цифры. Количество запросов, на которые мы не получили ответов, составляет 26 000”, – сказала Кузнецова журналистам, имея в виду встречу межучрежденческой рабочей группы, состоявшейся в начале июля.“[Мы отправили] 26 000 запросов о судьбе детей, уровне их жизни и того, что с ними происходит сейчас. На них не поступило никаких ответов”, – отметила она, не уточнив, однако, в течение какого периода эти запросы были отправлены в США.Тем временем поступили сообщения о том, что Россия может выдворить со своей территории 30 американских дипломатов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com