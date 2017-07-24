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Искушение цивилизацией

14:41. 24 июля 2017 Просмотров - 298 3 коммент. Опубликовал:

Поразительно, как сын бывшего чилийского министра образования смог додуматься до некоторых положений Концепции Общественной Безопасности (КОБ). Впрочем, судя по возрасту чилийца, а это не кто иной, как достаточно широко известный писатель Дарио Салас Соммэр, он учился ещё в более-менее нормальной школе. Как, скорей всего, и его родители.

Проблема, освещённая Соммэром и показанная в предлагаемом видеоочерке, на самом деле имеет глобальную значимость. И крайне актуальна.

Ко всему этому, один занятный штрих: одна из книг именно этого писателя вошла в путинский список книг, рекомендованных к изучению в школах!

Ну, вы знаете, это тот самый Путин, который года два назад подписал стратегический документ под названием… Концепция общественной безопасности, Коб! :)

Чувствуете, какие необычные материальные и нематериальные связи пронизывают всю нашу планету? Где Чили, а где Москва – почти антиподы, однако…

*

Принимают участие: народный артист СССР Армен Джигарханян; профессор РАН Александр Жданов; профессор МГУ Александр Каплан; доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская; председатель Московской городской Думы Владимир Платонов; президент РАЕН Олег Кузнецов.
Документальный фильм (Россия, 2013).



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, глобализация, КОБ, концепция, общество, Путин, цивилизация, человек, школа
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3 коммент.»

  • 44 44
    Людмила 24 июля 2017 в 15:37 Ссылка Пометить
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    Потрясающий фильм…

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    Люся 24 июля 2017 в 16:05 Ссылка Пометить
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    Интересный материал.

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    марина 24 июля 2017 в 17:23 Ссылка Пометить
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    ничто на Земле не случайно,человека целенапрвленно низводят до животного.Только так нужно видеть проблему,а все остальное красивые слова.И КОБ ведь именно так видит проблему,но выход из нее через эволюцию человека-это сомнительно.

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