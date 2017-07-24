Искушение цивилизацией
14:41. 24 июля 2017 Просмотров - 298 3 коммент. Опубликовал: brahman
Поразительно, как сын бывшего чилийского министра образования смог додуматься до некоторых положений Концепции Общественной Безопасности (КОБ). Впрочем, судя по возрасту чилийца, а это не кто иной, как достаточно широко известный писатель Дарио Салас Соммэр, он учился ещё в более-менее нормальной школе. Как, скорей всего, и его родители.
Проблема, освещённая Соммэром и показанная в предлагаемом видеоочерке, на самом деле имеет глобальную значимость. И крайне актуальна.
Ко всему этому, один занятный штрих: одна из книг именно этого писателя вошла в путинский список книг, рекомендованных к изучению в школах!
Ну, вы знаете, это тот самый Путин, который года два назад подписал стратегический документ под названием… Концепция общественной безопасности, Коб! :)
Чувствуете, какие необычные материальные и нематериальные связи пронизывают всю нашу планету? Где Чили, а где Москва – почти антиподы, однако…
*
Принимают участие: народный артист СССР Армен Джигарханян; профессор РАН Александр Жданов; профессор МГУ Александр Каплан; доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская; председатель Московской городской Думы Владимир Платонов; президент РАЕН Олег Кузнецов.
Документальный фильм (Россия, 2013).
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Потрясающий фильм…
loading...
Интересный материал.
loading...
ничто на Земле не случайно,человека целенапрвленно низводят до животного.Только так нужно видеть проблему,а все остальное красивые слова.И КОБ ведь именно так видит проблему,но выход из нее через эволюцию человека-это сомнительно.