Искушение цивилизацией

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Принимают участие: народный артист СССР Армен Джигарханян; профессор РАН Александр Жданов; профессор МГУ Александр Каплан; доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская; председатель Московской городской Думы Владимир Платонов; президент РАЕН Олег Кузнецов.

Документальный фильм (Россия, 2013).

Поразительно, как сын бывшего чилийского министра образования смог додуматься до некоторых положений. Впрочем, судя по возрасту чилийца, а это не кто иной, как достаточно широко известный писатель Дарио Салас Соммэр, он учился ещё в более-менее нормальной школе. Как, скорей всего, и его родители.Проблема, освещённая Соммэром и показанная в предлагаемом видеоочерке, на самом деле имеетзначимость. И крайне актуальна.Ко всему этому, один занятный штрих: одна из книг именно этого писателя вошла в путинский список книг, рекомендованных к изучению в школах!Ну, вы знаете, это тот самый Путин, который года два назад подписал стратегический документ под названием…! :)Чувствуете, какие необычные материальные и нематериальные связи пронизывают всю нашу планету? Где Чили, а где Москва – почти антиподы, однако…

Источник: ss69100.livejournal.com