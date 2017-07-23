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Русские танки теснят американские (Время-вперёд! #253)

21:22. 23 июля 2017 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

“Россия тратит на вооружения слишком много денег. Лучше бы раздали их пенсионерам или построили больницы”. Разберём соответствует ли это утверждение реальности в этом выпуске. Продолжаем разговор про космос и рассказываем про участие российских частных компаний в создании космических проектов. И, как обычно, много интересных новостей за неделю, о которых вы, скорее всего, ничего не слышали. Приятного просмотра!

ВНИМАНИЕ! В выпуске оговорка – контракт с Ираком на поставку танков оценивается в 1 млрд. долларов, а не рублей.

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/_Sfn8XrooTo

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Благодарим Артура Саркисяна за финальный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=HSrW8…

Источник: www.youtube.com

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