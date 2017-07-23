... военной доктриной? — спросил его Сталин.- Нет, товарищ Сталин.— А со структурой и....Жуков в кабинете у Сталина. Входит секретарь Сталина Поскрёбышев:— Иосиф Виссарионович, Вас... своих 200 млн. хватает", — ответил Сталин.*Сталин любил ходить в Большой, знал...