О Сталине
20:48. 23 июля 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пополнение виртуальной "Сталинианы"
В Сети – пополнение виртуальной сталинианы, запущен новый сайт "О Сталине" (ostaline.su).
Меня привлек подход к форме структурирования контента: два меню – собственно о Сталине (первоисточники, артефакты) и современный контекст вокруг исторической фигуры (публицистика, статьи). Грамотно. Если структуру хорошо наполнить, получится мощный и разносторонний источник информации.
2. Есть биографическая хроника, структурированная по периодам и годам:
3. Есть библиография, тоже структурированная хронологически:
4. Есть база данных артефактов, с категориями воплощения (живопись, плакаты, карикатуры, марки и проч.).
Вот если её хорошо наполнить и сделать ещё и понятный и быстрый поиск, выйдет очень толково:
5. Публицистическая тематика (современный контекст) поделен на базовые темы. На сайте есть и теги, можно по ним ориентироваться.
Что касается моих добавок, то я мог бы отдать на размещение на такой сайт свою статью про три десталинизации, а также большой рассказ о литерном поезде Сталина в Потсдам. Можно дать ссылку и на опрос 2009 г. про сталинскую эпоху.
PS. Также, я постепенно составляю у себя географию и хронологию передвижений Сталина по железной дороге, начиная примерно с 1914 г., с момента "большой" ссылки на нижний Енисей. Но собранные сведения пока весьма разрознены и частично противоречивы.
http://periskop.livejournal.com/1740631.h
PS. Сам проект не совсем новый. Запустить его пытались еще в 2012 году, о чем в свое время писал http://colonelcassad.livejournal.com/857
Второе издание проекта однозначно радует, так как создатели стремятся привнести в проект основательность и каталогический подход, как это реализовано на той же Милитере или же на "Исторических материалах".
Авторам желаю всяческих успехов в развитии проекта.
И еще из накопившихся исторических материалов:
1. Студент из Курска сделал компьютерную игру про советских партизан. Теперь ищет финансирование http://www.dddkursk.ru/number/1186/new/0
2. Невежество и антисоветский фанатизм против логики американского сенатора http://d-clarence.livejournal.com/169253.h
3. Пилоны на Ржевке с изображением Сталина http://flackelf.livejournal.com/875996.h
4. Мода 1936. Фасоны готового платья http://istmat.info/files/uploads/57001/f
5. О белом терроре https://youtu.be/AFup3uCJzBo
Источник: colonelcassad.livejournal.com