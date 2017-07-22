Новости Украины и Новороссии 22 июля 2017

Украинский суд приговорил жителя Донбасса, которого ранее похитила СБУ

На подконтрольной Киеву территории Донбасса, в городе Северодонецке, местный суд на основании постановочного фото, сделанного сотрудниками СБУ, осудил похищенного в июне жителя Кировска Юрия Бровенко.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на МГБ ЛНР.

Бровенко вместе со своим товарищем Николаем Поповым были похищены украинскими диверсантами 4 июня из дома в прифронтовом поселке Донецкий. После вербовки сотрудниками СБУ Попов был отпущен домой для сбора сведений военного характера. По возвращению в ЛНР он сообщил о случившемся в МГБ ЛНР.

«Бровенко до сих пор находится на территории, подконтрольной киевским силовикам. По имеющейся у нас информации, Бровенко осужден Северодонецким судом на основании так сказать «доказательств» Службы безопасности Украины, среди которых основным стала постановочная фотография. Предпринимателя после пыток заставили взять в руки автомат и предоставили фотографию в качестве доказательства его участия в «незаконных вооруженных формированиях», — заявила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время незаконного задержания угрожали прострелить ему ногу.

«Пришел ко мне товарищ Бровенко Юрий в гости. Я его знаю как предпринимателя. Только он зашел, тут врываются в камуфляжной форме, в масках, с автоматами, положили нас на землю. Я сказал, что у меня нога больная. Они говорят: «Сейчас ногу прострелим, ложись». Я лег. Руки связали, вывели и повели», — рассказал подробности похищения Попов.

Силовики Киева заставляли силой на них работать, иначе запугивали тем, что отдадут радикальным националистам в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Привезли в какой-то бункер, завели вовнутрь. Меня начали допрашивать, Юрия отдельно. Были они все в балаклавах, взяли мобилку и говорят: «Сейчас ты будешь говорить, что будешь сотрудничать с СБУ». Дали мне бумагу прочитать, они ее держали передо мной. Говорят, сказать, что готов сотрудничать с СБУ, и дали мне псевдоним. Потом говорят: «Если ты не будешь сотрудничать, мы тебя отдадим в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потом утром повезли еще в Северодонецк, в суд, Юрия не было. Дали документы, фотографии, четыре штуки, сказали узнать — кто здесь Юрий Бровенко. Я на фотографии расписался, но текст я не читал», — добавил он.

Представитель МГБ ЛНР добавила, что украинская власть, не имеющая возможности подавить Донбасс военным путем, взяла на вооружение террористические методы.

«Министерство государственной безопасности вынуждено заявить, что действующий киевский режим, потерпев поражение в ходе вооруженного подавления народа, выступившего против государственного переворота, сконцентрировал свои силы на ведении террористической войны против республик Донбасса», — резюмировала Любенко.

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Луганский хлеб теперь в Крыму

Укрепить экономические мосты между Крымом и Луганском, обеспечив поставки из ЛНР в Крым. С такой целью в Луганск приехал представитель Центра экономического взаимодействия республик «Россия — Донбасс» Сергей Тимершин, посетивший ПАО «Луганск-Нива».

Сергей Тимершин полагает, что Крым может успешно сотрудничать с луганскими и донецкими предприятиями, и хлебопроизводители Луганска могут подать в этом хороший пример.

«Впечатления очень положительные. Это высокий показатель стабильности и будущего процветания республики. Эти масштабы не могут не впечатлять. Это очень динамичное предприятие, которое не остановится ни перед чем. Считаю, что такие предприятия должны стать флагманом взаимоотношений «Россия — Луганск», «Россия — Донецк» и на их основании должна строиться платформа площадки для плотного экономического сотрудничества и интеграции», — поделился впечатлениями представитель Крыма с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Предприятие «Луганск-Нива» одно из старейших и титулованных, оно было открыто еще в 1933 году. В украинские времена награждалось самыми почетными наградами — «Звезда экономики Украины», «Экспортёр года», являлось лидером рейтинга «100 лучших товаров Украины». Более шести десятков наименований выпечки, а также крупы, макаронные изделия и другие позиции предлагает предприятие потребителю, теперь — также и крымскому.

«Луганск-Нива» оснащена производственными линиями от швейцарского производителя Buhler и итальянских марок. Сегодня хлебопроизводитель выпускает более 80 тонн хлеба в сутки, что покрывает почти весь рынок ЛНР. Рентабельность составляет 2%.

«В городе еще немало малоимущих людей. Еще идет война, надо ее пережить и работать. Мы не можем поднять цены. Моральная сторона нам это не позволяет. Есть много людей с минимальными пенсиями. Мы стараемся держать очень низкие цены. Лучше будем брать объемами, но, чтобы каждый человек наш хлеб получил», — поделилась замдиректора по мукомольному и хлебопекарному производству Наталья Шикшинская.

Продукция из Луганска традиционно пользовалась спросом в РФ. В довоенное время, кроме поставок в Симферополь, товары поставлялись и в бывшие республики СССР, и в дальнее зарубежье – в Малайзию. Но теперь к ассортименту экспорта готовы добавиться и новинки практически неизвестные российскому потребителю. Например, хлопья из 7-8 видов злаков.

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Раздевшейся перед Порошенко и Лукашенко «активистке» Femen грозит тюремный срок

Активистку Femen Анджелину Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины, задержали по обвинению в хулиганстве, сообщает ее адвокат Ярослав Яценко. По его словам, задержанная проведет ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет). Он также сообщил, что меру пресечения активистке будет выбирать Печерский суд 22 июля. Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как сообщает Яценко, он до сих пор не был к ней допущен. Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать «Жыве Беларусь!» Читайте также: Украина после выполнения «Минска-2», или троянский конь Путина

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75 ВУЗов и «техникумов» ЛНР приглашают жителей захваченных Киевом территорий

В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса образовательные учреждения Луганской Народной Республики приглашают на бесплатное обучение граждан, которые проживают в районах Луганщины, находящихся под контролем Украины. Абитуриенты с подконтрольной Киеву территории могут подать в приемную комиссию образовательного учреждения ЛНР документы об образовании, которые были получены в Украине. Вместе с тем абитуриент по желанию может поступить в ВУЗ либо на основании вступительных экзаменов, либо на основании результатов внешнего независимого оценивания. Всего в рамках гумпрограммы граждан с подконтрольных Украине районов принимают на обучение 7 образовательных учреждений высшего образования и 68 образовательных учреждений среднего профессионального образования. Всем студентам и учащимся предоставляется бесплатное жилье. Кроме того, вузы Республики осуществляют обучение студентов с подконтрольных Киеву районов Донбасса при помощи дистанционных технологий. Более подробную информацию о вступительной кампании 2017 года можно узнать, позвонив на горячую линию Министерства образования и науки ЛНР: (066) 69-83-168. www.gum-lnr.su/obrazovanie Читайте также: Украина несовместима с будущим, — украинские СМИ предрекли стране печальную участь Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

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На Украине скоро могут закончиться патроны: военные эксперты оценили риски

Президент Петр Порошенко заявил, что на Украине будет построен новый завод по производству боеприпасов. На этот проект предлагается выделить 1,4 млрд грн. Сейчас боеприпасы в стране не производятся, поскольку Луганский патронный завод был потерян еще в 2014 году в результате боевых действий на Донбассе. Украинская армия воюет в основном за счет старых советских запасов, которые уже заканчиваются. Поэтому собственное патронное производство очень нужно Украине, но эксперты говорят о трудностях, с которыми придется столкнуться при реализации этого проекта. ПО СТАНДАРТАМ НАТО О том, что на Украине будет построен новый завод по производству боеприпасов, президент Петр Порошенко заявил на заседании СНБО в прошлый понедельник. «Мною внесено предложение о строительстве завода боеприпасов и внедрению новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО. Это обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам», — заявил президент. По его словам, боеприпасы будут производиться исключительно из украинского сырья, а на строительство самого завода будут направлены средства, образовавшиеся вследствие перевыполнения доходной части бюджета. Таким образом, общая смета проекта составит 1,4 млрд грн. После распада СССР украинская армия получила оружие советского образца и под советские боеприпасы, которые отличаются от натовских и калибром, и длиной гильзы. Однако уже сейчас в распоряжении украинских силовиков начали появляться американские снайперские винтовки Barret, в которых используется мощный западный патрон калибра 12,7×99 (первая цифра обозначает калибр, а вторая — длину гильзы патрона). Кроме того, под такие же боеприпасы «заточена» и украинская крупнокалиберная винтовка Rhino Hunter, разработанная специалистами харьковского концерна ХАДО. И если прибавить ко всему этому желание украинской стороны к 2020-му соответствовать стандартам Альянса, то производство боеприпасов, соответствующих требованиям НАТО, было бы очень актуальным. ВОЗ И НЫНЕ ТАМ Собственный завод по производству боеприпасов Украине, которая ведет войну, необходим, как воздух. Луганский патронный завод, практически единственное предприятие такого профиля, было потеряно еще летом 2014 года во время боевых действий в Донбассе. До сих пор Украина вела войну на старых советских запасах, которые не безграничны. По информации директора информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, если бы боевые действия в Украине продолжались с интенсивностью лета 2014 года, то советские запасы патронов калибра 5,45 мм исчерпались бы к началу 2016 года, а калибра 7,62 мм — в конце 2016 года. «После уничтожения Луганского патронного завода в Украине не осталось производства, способного удовлетворять потребности армии в боеприпасах. В Украине нет также производства танковых и артиллерийских боеприпасов», — заявил Згурец. При этом разговоры о создании нового патронного завода в Украине ведутся уже года три. Еще осенью 2014 года гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов сообщил, что «Укроборонпром» планирует «в течение двух лет построить современный завод по производству снарядов и патронов». Переговоры на этот счет, по словам Романова, тогда велись с представителями шести иностранных компаний. Спустя год после этого заявления тогдашний украинский премьер-министр Арсений Яценюк сообщил о существовании нескольких проектов патронного производства стоимостью от 20 до 200 млн долларов. А в июле 2016 года Роман Романов заявил, что проектная документация и смета для строительства современного завода по производству боеприпасов давно готовы и направлены в Кабмин. «Укроборонпром» предложил правительству более десяти вариантов строительства завода. Тем не менее еще в октябре прошлого года истекли те два года, в течение которых «Укроборонпром» обещал наладить производство боеприпасов, но воз и ныне там. КАКИЕ ПАТРОНЫ НУЖНЫ УКРАИНЕ Но даже если 1,4 млрд грн, необходимых для строительства нового патронного завода, все же будут выделены, всех проблем это не решит. По словам Сергея Згурца, 1,4 млрд грн — это сравнительно небольшая сумма. «Казахстан тоже строит завод по производству боеприпасов. Его стоимость — вдвое больше, чем планируется выделить для завода в Украине. При этом мощность завода в Казахстане составит 30 млн единиц боеприпасов в год. Это для страны, которая не воюет. А мы знаем, что нам нужно воевать, значит наша потребность в боеприпасах должна быть большей», — пояснил Згурец, комментируя планы построить в Украине соответствующее производство. Также, по словам эксперта, если предполагается наладить производство боеприпасов исключительно из украинского сырья, затраты могут быть еще значительнее: «Реальная потребность Украины для восстановления собственной отрасли по производству боеприпасов может составлять от $300 до 500 млн, что в 10 раз больше, чем планируется выделить на строительство завода». Второй проблемой, по словам Згурца, является наличие документации, по которой будут собираться боеприпасы. «Это не должна быть старая советская документация, по которой изготавливаются боеприпасы, не способные пробить бронежилеты противника. Конечное изделие должно обеспечивать нашим бойцам преимущество», — пояснил Згурец. В то же время полковник запаса ВСУ Юрий Повх отмечает, что подавляющее большинство потерь и ранений в Донбассе происходят от артиллерийского огня. По его словам, было бы хорошо, если бы собственные патронные мощности могли бы покрыть хотя бы потребности военных действий. А потом уже можно будет говорить о производстве в Украине западных патронов. Читайте также: «Захарченко цитируют Меркель и Макрон, а ты кто такой?» — Савченко поставила на место украинского депутата-карателя (ВИДЕО)

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Саакашвили объявил всеобщую мобилизацию для свержения режима Порошенко (ВИДЕО)

«Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание Штабов Совместных действий. Если вы готовы вместе с нами бороться за будущее нашей Украины — присоединяйтесь!» Такой призыв огласил известный политический гастролер и авантюрист Михаил Саакашвили. «По закону этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться! Мы давали этой власти уже и второй, и третий шанс в надежде получить обещанные реформы и изменения, но обещания остались только обещаниями. Демократическим, неолигархическим силам как никогда пора объединяться вокруг общей платформы. Мы должны объединиться, сплотиться и вместе снести эту проворовавшуюся олигархическую власть! Україно, час перемагати!» – заявил в своем ярком видеообращении известный поедатель галстуков. Напомним, что на прошлой неделе Саакашвили предупредил, что «дни барыжной власти сочтены». Тогда же его соратник Давид Сакварелидзе озвучил многозначительный прогноз: «Что-то очень большое скоро начнется в Украине». Похоже, именно сейчас Саакашвили приступает к реализации данного обещания. Читайте также: «Захарченко цитируют Меркель и Макрон, а ты кто такой?» — Савченко поставила на место украинского депутата-карателя (ВИДЕО)

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Киев обнародовал список госпредприятий на ликвидацию

Минэкономразвития и торговли Украины в пятницу обнародовало на своем сайте расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации и ликвидации. Так, 1255 предприятий внесены в список объектов, подлежащих ликвидации или реорганизации, а 364 предприятия — в список объектов, на которых временно не может осуществляться управление из-за их расположения на неподконтрольной Киеву части Донбасса. В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах. Сюда, в том числе, входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство. В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины «Центрэнерго», крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики «Турбоатом», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Ощадбанк», «ПриватБанк» и Государственный экспортно-импортный банк Украины («УкрЭксимБанк»). Также обнародован список государственных предприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены киевский международный аэропорт «Борисполь» и Львовский международный аэропорт, региональные службы автомобильных дорог и лесные хозяйства. Помимо этого, составлен список из 378 предприятий, которые предлагается в долгосрочной перспективе оставить в государственной собственности, среди них, в частности, оказались «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця», Чернобыльская АЭС, «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Источник

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