Муж подал на развод из-за комментария в соцсети

от уж не думала, что такое бывает. Муж случайно прочел комментарий, оставленный женой в соцсетях, и решил, что пора разводиться. И ладно бы речь шла о случайно вскрывшейся измене или чем-то подобном. Причиной охлаждения стала двусмысленная фраза жены:«мужчины – это расходный материал и пушечное мясо, нужное для работы и для войны, а женщина – высший сорт. Которому мужчина приносит деньги…»Фраза настолько разочаровала мужчину, что он переосмыслил всю предыдущую семейную жизнь и стал смотреть на жену, как на врага. Ушел спать в другую комнату, запретил стирать его вещи и готовить ему еду, не реагирует на сексуальный призыв, и просит поскорее съехать из его квартиры. Жизнь, наполненная бесплатными ништяками, для барышни закончилась.Барышня, конечно, мечется, терять «расходный материал» и «пушечное мясо» не хочет. Просит помощи у подружек. А что подружки? Мужичка уже подгрызает червячок сомнения. Ведь и правда, все расходы на нем.А знаете, что само обидное во всем этом? Что баба пострадает не столько за свою меркантильность и жадность, сколько за свою непроходимую глупость.Вы заметили, что речь идет не о содержанке, которая тратила миллионы на частные самолеты. А о банальной домохозяйке, которая шуршит на кухне и с тряпкой, пока муж на работе. И за это получает редкие ништяки вроде выезда на турбазу и нового лифчика. И вот эта домохозяйка решила состроить из себя фам фаталь, вершащую судьбы. А сделать это удалось лишь выставив мужа в сети безмозглым бесполезным животным, на что он вполне закономерно и обиделся. Так что дело не столько в расходах, сколько в куриных мозгах и длинном языке. Точнее – пальцах.Удастся ли склеить разбитую ячейку общества, но на всякий случай – предупреждаю.Даже в условиях полной анонимности писать гадости про мужа или жену, или просто людей другого пола, не надо. Как видите, уже есть первые прецеденты. И касается мое предупреждение не только дам. Но и особ мужского пола, которые любят писать, что жены у них дома по команде гавкают, ходят на задних лапках и прощают измены. Таких у меня среди комментаторов много, что уж скрывать.В 99% случаев этот такой же звездеж, как у нашей хозяйки медной горы, которая называла получку мужа деньгами, а про свой вклад в хозяйство в сети умалчивала, желая выглядеть чем-то вроде императрицы-содержанки. Своеобразная психотерапия, ничего общего с реальной жизнью не имеющая.На всякий случай лучше снизить активность и по поводу скоропортящихся 30-летних старух и всего такого прочего, что я каждый день вижу в интернете. Потому что стоит немного зазеваться, и можно получить от жены сковородкой. Анонимность, знаете ли, штука относительная. Никогда не стоит делать то, за что впоследствии будет стыдно перед близкими. Даже в соцсетях. Особенно в них.Скажите честно – как бы вы отреагировали, если бы ваша вторая половинка писала про вас в соцсети гадости?

Источник: nashaplaneta.su