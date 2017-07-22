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Муж подал на развод из-за комментария в соцсети

09:20. 22 июля 2017 Просмотров - 736 17 коммент. Опубликовал:



от уж не думала, что такое бывает. Муж случайно прочел комментарий, оставленный женой в соцсетях, и решил, что пора разводиться. И ладно бы речь шла о случайно вскрывшейся измене или чем-то подобном. Причиной охлаждения стала двусмысленная фраза жены:

«мужчины – это расходный материал и пушечное мясо, нужное для работы и для войны, а женщина – высший сорт. Которому мужчина приносит деньги…»



Фраза настолько разочаровала мужчину, что он переосмыслил всю предыдущую семейную жизнь и стал смотреть на жену, как на врага. Ушел спать в другую комнату, запретил стирать его вещи и готовить ему еду, не реагирует на сексуальный призыв, и просит поскорее съехать из его квартиры. Жизнь, наполненная бесплатными ништяками, для барышни закончилась.

Барышня, конечно, мечется, терять «расходный материал» и «пушечное мясо» не хочет. Просит помощи у подружек. А что подружки? Мужичка уже подгрызает червячок сомнения. Ведь и правда, все расходы на нем.

А знаете, что само обидное во всем этом? Что баба пострадает не столько за свою меркантильность и жадность, сколько за свою непроходимую глупость.

Вы заметили, что речь идет не о содержанке, которая тратила миллионы на частные самолеты. А о банальной домохозяйке, которая шуршит на кухне и с тряпкой, пока муж на работе. И за это получает редкие ништяки вроде выезда на турбазу и нового лифчика. И вот эта домохозяйка решила состроить из себя фам фаталь, вершащую судьбы. А сделать это удалось лишь выставив мужа в сети безмозглым бесполезным животным, на что он вполне закономерно и обиделся. Так что дело не столько в расходах, сколько в куриных мозгах и длинном языке. Точнее – пальцах.

Удастся ли склеить разбитую ячейку общества, но на всякий случай – предупреждаю.

Даже в условиях полной анонимности писать гадости про мужа или жену, или просто людей другого пола, не надо. Как видите, уже есть первые прецеденты. И касается мое предупреждение не только дам. Но и особ мужского пола, которые любят писать, что жены у них дома по команде гавкают, ходят на задних лапках и прощают измены. Таких у меня среди комментаторов много, что уж скрывать.

В 99% случаев этот такой же звездеж, как у нашей хозяйки медной горы, которая называла получку мужа деньгами, а про свой вклад в хозяйство в сети умалчивала, желая выглядеть чем-то вроде императрицы-содержанки. Своеобразная психотерапия, ничего общего с реальной жизнью не имеющая.

На всякий случай лучше снизить активность и по поводу скоропортящихся 30-летних старух и всего такого прочего, что я каждый день вижу в интернете. Потому что стоит немного зазеваться, и можно получить от жены сковородкой. Анонимность, знаете ли, штука относительная. Никогда не стоит делать то, за что впоследствии будет стыдно перед близкими. Даже в соцсетях. Особенно в них.

Скажите честно – как бы вы отреагировали, если бы ваша вторая половинка писала про вас в соцсети гадости?

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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17 коммент.»

  • 14184 9030
    Вьеха 22 июля 2017 в 9:43 Ссылка Пометить
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    Поделом.

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  • 667 525
    Железностоп 22 июля 2017 в 9:55 Ссылка Пометить
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    Счастье в неведении (с)

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  • 451 381
    Valeriya113 22 июля 2017 в 10:19 Ссылка Пометить
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    Чтобы не узнавать, что о вас думает ваша половинка – ЛУЧШЕ ТАКОЙ НЕ ОБЗАВОДИТЬСЯ. Не обольщаться, что она вас любит, поверив словам, а проверить в деле. Быть уверенным, что она с вами связала судьбу не ради материальных благ, а ради вас самого. Гуляя с собакой, я много общаюсь с людьми, разговоры заходят на разные темы, и оказывается, что парни до 30 и после 30 не хотят связывать свою судьбу с представительницами женского пола – именно потому, что боятся подлости и предательства. Многие мужчины отказываются от брачного союза, да и вообще от присутствия рядом женщины совсем – чтобы не быть обманутым, обобранным. Очень тревожный фактор, но он идет от современного воспитания общества потребителей. Девочки растут, видя перед собой цель выйти замуж за богатого и ничего не делать. Этому их учат телевидение, художественные фильмы, разговоры подружек. И никто не учит, что замуж надо выходить только по любви, и если вышла замуж – относиться к семье ответственно, а к мужу с уважением, – разве только родители. Да, пора бить тревогу: материальная составляющая пожирает моральную, а это для русских, в которых многими поколениями традиционно взращивалось уважение и почитание к мужу, семье – неприемлемо. Женщины забыли свое предназначение: рожать и воспитывать детей, создавать мужу все условия, чтобы он делал успешную карьеру, чтобы дом для него был тихой уютной гаванью, в которой он может отдохнуть после тяжелого рабочего дня, набраться сил.

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    • 14188 9034
      Вьеха Valeriya113 22 июля 2017 в 10:31 Ссылка Пометить
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      Плюсую всё, кроме рекомендации не обзаводиться половинкой!

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      • 483 405
        Valeriya113 Вьеха 22 июля 2017 в 13:30 Ссылка Пометить
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        Спасибо. Но я написала – ТАКОЙ не обзаводиться. Которая считает, что мужчина нужен для того, чтобы обеспечивать ей удобства, а она ничего ему не должна.
        Была у меня подруга, вернее соседка, которая заявила, что я неправильно “использую” мужа. Что муж должен мне все, а я ему ничего – он должен быть мне благодарен уже за то, что я согласилась выйти за него замуж, и за это создавать мне красивую жизнь кровь из носу. Когда я ее спросила, а разве я не должа быть ему благодарна, что он выбрал меня и женился на мне, она посчитала меня непроходимо запущенной и приобщила к процессу воспитания меня свою подругу. Раз пригласила меня с семьей на дачу. Должен был подъехать муж, вернувшийся из долгой командировки. Она решила дать мне мастер-класс по ПРАВИЛЬНОМУ использованию мужа.Закинув ногу на ногу, она позвонила мужу. Тот, прямо с самолета, отчитался, что купил все продукты и едет на дачу и пожаловался, что приболел. Проигнорировав последнее, она спросила: а ты орешки мне купил? Он ответил, что он плохо себя чувствует. На что последовало: мне плевать, как ты себя чувствуешь, чтобы орешки были. Добавлю, что она давно не работала, и с двумя собаками и сыном-********* (избалованным самодуром, плюющим на всех, и на родителей тоже) сидела на шее у мужа. И что эта жена сделала для человека, в прошлом известного ученого, стройного галантного красавца-мужчины, за несколько лет превращенного ей в неполные 50 в затюканного замученного, расплывшегося в постоянных перелетах, “дойную корову” – спускающая все тяжелым трудом заработанные им деньги в унитаз, покупая массу ненужных вещей!

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  • 777 281
    ФЕДОР ЗИМИН 22 июля 2017 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Жена не писала имя мужа, и если муж близко воспринял ее слова о мужчинах, то значит она права. Только правду о себе никто слушать не хочет и обижается.

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  • 951 683
    siberss 22 июля 2017 в 11:46 Ссылка Пометить
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    Да-ужж..селяви. Только мужчину зацепило за живое НЕ КОММЕНТАРИЙ, как преподносится это в заголовке, а проявленное в комментарии НЕБЛАГОДАРНОСТЬ женщины за то, что делал мужчина для семьи. И не надо наводить тень на плетень, что она, якобы, своего мужчину не имела ввиду, когда писала, ДУМАЯ о всех мужчинах. Скорее всего, за свою глупость, она будет кувыркаться с этой жизнью одна после случившегося. И оба могут оказаться в проигрыше. В статье не указан возраст пары, вносящий дополнительные нюансы.

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  • 3624 2260
    Михан 22 июля 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Помогать надо только сильным.

    К примеру у журналистов сложная работа-необходимо быть на волне жизни. Порекомендовал однажды журналистам сотрудничать с одним экстрасенсом,а после забыл-прошло время..
    По тв3 есть передача “Гадалка” там одна настоящая гадалка с задатками-я её порекомендовал одной богатой женщине..
    Оказывая помощь сильному-в будущем он не раз поможет вам.
    В обществе когда сильный получает поддержку вовремя -общество быстро и правильно развивается.

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  • 2014 1439
    любопытный 22 июля 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Ну мужики разные бывают. У моей соседки муж обыкновенный труженик, но с амбициями миллионера, в магазины не ходит и всегда орет – я зарабатываю, а ты транжиришь…..
    Таотвечает – да, у меня наруках брилианиы и изумруди, а в шкафу шубы норковые висят.
    Вот так решается вопрос о показаз мыльных опер по тв :-):-):-)

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  • 4989 2617
    Akkermanez 22 июля 2017 в 14:03 Ссылка Пометить
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    Здесь прозвучало очень важное слово: ПОЛОВИНКА!!!!
    Найти свою половинку, чтобы получилось одно целое – это очень сложное и тяжелое дело.
    И далеко не всем это удается.
    Социальные паразиты, кроме всего прочего еще сумели лишить нас дара поиска своей половинки, потому что они очень хорошо знали , что одному целому развиваться гораздо проще чем половинке.
    Семья – это важнейший элемент Золотого пути эволюционного развития.
    И если две половинки не совпали как два пазла, то это уже не одно целое.
    Когда две половинки находят друг друга, то уже неважны абсолютно никакие ни материальные ни какие другие проблемы, ибо это целое проходит через все как нож по маслу, в отличие от того, как это делает половинка.
    Я этот путь проделал и прекрасно понимаю, что значит быть абсолютно счастливым человеком рядом со своей половинкой, когда зачастую все слова становятся лишними, а идет полное взаимопонимание и гармония уже на другом уровне.
    И парень из опубликованного материала просто понял, что это не его половинка. Да и его жена говорит о том же, но не понимает, что такое быть одним целым.

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  • 1860 536
    Толик Иванов 22 июля 2017 в 15:22 Ссылка Пометить
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    да просто тупорылая курица начиталась фрейдистской бредятины в ванильных пабликах, коих тысячи.
    коммент в инете мелочь? да ну? а вот прокуратура рф почему-то комменты в соцсетях не считает мелочью, может даже путёвочку выписать годика на два. или вот например навальный на ютубе видосик про димона разместил… это такая мелочь, ведь правда? 20 лямов просмотров, но это ведь ерунда. или не ерунда? так что давайте не будем лицемерить ,интернет не только замещает привычные всем сми, но и становится одной из форм общения. так что курица получила поделом.

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