Сухумский журналист рассказал, почему в Абхазии нападают на россиян
Главный редактор абхазской газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг рассказал, почему в республике происходят нападения на россиян.
По словам журналиста, некоторые жители Абхазии решаются на криминал из-за отсутствия других перспектив и лени - при отсутствии образования устроиться на государственную службу и "кормиться за счет мелких взяток" нельзя, а для создания бизнеса необходимо обладать незаурядными способностями. Хашиг пояснил, почему злоумышленники в первую очередь "нацеливаются" на российских туристов.
"Грабишь, к примеру, ларек. Даже если милиция не найдет - хозяин ларька всех знакомых и всю родню на уши поставит, но обязательно найдет злоумышленников. А это для тех, кто хотел нажиться на 20 тысяч рублей, головная боль похлеще, чем тюремный срок. В кровные враги запишут. Убить даже могут", - рассказал он.
С российскими туристами ситуация иная - журналист отмечает, что в случае нападений на них, преступников не ищет даже местная милиция.
"Вон их сколько отдыхающих приехали-уехали. Кто потом о них вспомнит?" - пытаюсь я опуститься до хода "логической" мысли наших гангстеров", - пишет автор.
Редактор привел пример из собственной практики - по его словам, когда он ходит на рынок с приезжими друзьями и коллегами, ему всегда стыдно за продавцов.
"Каждый второй продавец, увидев меня с иностранцем, обязательно спросит, кто платит. "Если не ты, а он — я его как липку раздену!" — с гордостью заявляют они. То есть турист для них – это безоговорочная жертва, с которой надо все вытрясти без остатка. Причем любой ценой. Там содрал официально, здесь отнял в наглую. И все потому, что никто не накажет – ни на уровне государства, ни на уровне собственной совести", - заключил Хашиг.
Как сообщал Ruposters, ранее в Гудаутском районе Абхазии в результате разбойного нападения был убит турист из России.
https://ruposters.ru/news/19-07-2017/suhumskij-zhurnalist-abhaziya-napadeniya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Полностью согласен с автором статьи, после событий 2010 года когда с семьей узнал о всех “прелестях” Абхазии больше туда ни когда не поеду. В Гагре попал в ДТП по вине абхаза, милиция ни в чем не разбиралась, а от разборок с местной братвой спасло лишь то, что во время уехали. Беспредел полный, думаю порядка там не будет ни когда.
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Согласна с Вами.Плюс патологическая лень местных аборигенов-столько разрушений после войны стоит, а они все русских ждут, когда приедут и отстроят заново.Наглые, хитрые и хамоватые и по номерам в гостиницах воруют.Тоже больше не поеду туда.Разочаровалась окончательно.
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А эти дегенераты ничего и делать не умеют,Бог разумом обделил,человеческие качества присущи лишь единицам.
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Фазиль Искандер — не показатель?!
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Вообще Фазиль Искандер наполовину перс,т.е.иранец, а персы в отличие от тех же абхазов были более талантливы ,окультуренные и образованные.Почему собственно он и прославился.И учился он в русской школе, а после окончания школы перехал в столицу и в Абхазии больше не жил.