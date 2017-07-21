Сухумский журналист рассказал, почему в Абхазии нападают на россиян

Главный редактор абхазской газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг рассказал, почему в республике происходят нападения на россиян.

По словам журналиста, некоторые жители Абхазии решаются на криминал из-за отсутствия других перспектив и лени - при отсутствии образования устроиться на государственную службу и "кормиться за счет мелких взяток" нельзя, а для создания бизнеса необходимо обладать незаурядными способностями. Хашиг пояснил, почему злоумышленники в первую очередь "нацеливаются" на российских туристов.

"Грабишь, к примеру, ларек. Даже если милиция не найдет - хозяин ларька всех знакомых и всю родню на уши поставит, но обязательно найдет злоумышленников. А это для тех, кто хотел нажиться на 20 тысяч рублей, головная боль похлеще, чем тюремный срок. В кровные враги запишут. Убить даже могут", - рассказал он.

С российскими туристами ситуация иная - журналист отмечает, что в случае нападений на них, преступников не ищет даже местная милиция.

"Вон их сколько отдыхающих приехали-уехали. Кто потом о них вспомнит?" - пытаюсь я опуститься до хода "логической" мысли наших гангстеров", - пишет автор.

Редактор привел пример из собственной практики - по его словам, когда он ходит на рынок с приезжими друзьями и коллегами, ему всегда стыдно за продавцов.

"Каждый второй продавец, увидев меня с иностранцем, обязательно спросит, кто платит. "Если не ты, а он — я его как липку раздену!" — с гордостью заявляют они. То есть турист для них – это безоговорочная жертва, с которой надо все вытрясти без остатка. Причем любой ценой. Там содрал официально, здесь отнял в наглую. И все потому, что никто не накажет – ни на уровне государства, ни на уровне собственной совести", - заключил Хашиг.

Как сообщал Ruposters, ранее в Гудаутском районе Абхазии в результате разбойного нападения был убит турист из России.

https://ruposters.ru/news/19-07-2017/suhumskij-zhurnalist-abhaziya-napadeniya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com