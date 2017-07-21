1874. Архитектура и пейзажи Гуджарата и Раджпутана



Адаладж. Колодец



Ахмадабад. Мечеть Рани Сипри. Цоколь и окно минарета





Сидхпур. Развалины ворот храма Рудра-Мала





Пруд Накхи с холма на Уэст-Энд





Маунт-Абу. Вид станции





Маунт-Абу. Джайнский храм





Маунт-Абу. Джайнский храм. Неф





Маунт-Абу. Джайнский храм. Потолок





Рампур, Джайнский храм





Рампур, Джайнский храм. Интерьер





Крепость Комальмер





Раджнагар. Мраморный гхат





Мевар. Великий храм Эклинджи





Озеро Багела в Еклинге. Вид на восток





Крыльцо старого вайшнавитского храма в Еклинге





Удайпур. Озёрный дворец из белого мрамора





Удайпур. Кенотаф махараджи Санграма Сингха





Читтур. Башня Каитан Рани





Читтур. Дворец Бхимзы и королевы Падмини





Читтур. Кирти-стамбха





Бароли. Колонна и храмы





Кота. Королевский кенотаф





Банди. Улица и дворец





Аджмер. Вид из дворца Даулат Кхан





Аджмер. Интерьер мечети 2,5 дней





Джайпур. Вид на северо-восток от ворот Санганера





Джайпур. Вид на Индур-Махал из сада





Окрестности Джайпура. Галта





Джайпур. Дворец Амбер





Адаладж. Колодец Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Оригинал взят уВесьма интересная подборка фотографий. Сооружения явно давно заброшены, а часть просто лежит в развалинах. Но, что интересно, окружающие постройки разрушены, а та же башня стоит.Также обратил внимание на почти полное отсутствие людей, что для таких грандиозных сооружений выглядит очень странно. А те, которые есть на фотографиях, выглядят примерно так же, как бандерлоги в нашем мультфильме про Маугли. Кстати, мне попадался один интересный материал, где человек ездил по индии, посещал все эти старые храмы и пытался у местных выяснить, что, к чему и почему. Так вот, в конечном итоге он пришёл к выводу, что эти храмы построили вовсе не предки тех людей, которые сейчас там живут. Все эти "брахманы", которые сейчас владеют данными храмами, на самом деле не могут толком ничего объяснить. Просто пересказывают всем известные мифы из Махабхараты, которую в 19 веке скомпилировали британцы из местных эпосов и легенд. Но все эти объяснения поверхностные, поскольку когда он их начинал спрашивать про конкретные элементы и сюжеты, которые есть в храмах, оказывалось, что современные "хозяева" ничего толком про них сказать не могут, поскольку не знают. А это означает, что преемственности поколений и передачи знаний между поколениями нет. Храмы построили люди одной культуры, а владеют ими сейчас люди какой-то совсем другой культуры.