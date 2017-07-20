Наша дохристианская Азбука

Первоначально славянская Азбука выглядела так:

Азъ Боги Въди Глаголи Добро Есть Есмь Животъ Зело Земля Иже Ижеи Инить Гервь Како Люди Мыслъте Нашъ Онъ Покои Ръцы Съловъ Твърдо Ук Оук Феръть Херъ Отъ Ци Чрървль Ша Шта Еръ Еры Ерь Ять Юнь Арь Эдо Ом Ень Одь Ёта Ота Кси Пси Fита Ижица Ижа.

А теперь так: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Щ Ц Ч Ъ Ы Ь Э Ю Я. Потерялась информация Азбуки, её образы. Лишённый образов, язык стал БЕЗ-ОБРАЗНЫМ. Вот что случилось с Наследием наших предков, с “великим и могучим” Русским языком, незаслуженно попранным, поруганным и забытым.

Русская азбука – совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. В Азбуке, и только в ней, есть содержание. Праславянская Азбука представляет собой Послание – совокупность кодирующих фраз, позволяющих каждому звуку языковой системы придать однозначное графическое соответствие – то есть букву.

Совокупность фраз и составляет АЗБУЧНОЕ ПОСЛАНИЕ:

Азъ Боги веде:

Глаголъ добро есте.

Живите зело, земля,

И, иже како люди,

Мыслите нашъ онъ покои.

Рцы слово твердо –

Укъ фъретъ херъ.

Цы, черве, шта

Ъра юсъ яти!

По-современному это звучит так:

Я ЗНАЮ БОГОВ:

ПИСЬМО – ЭТО ДОСТОЯНИЕ.

ТРУДИТЕСЬ УСЕРДНО, ЗЕМЛЯНЕ,

КАК ПОДОБАЕТ РАЗУМНЫМ ЛЮДЯМ –

ПОСТИГАЙТЕ МИРОЗДАНИЕ!

НЕСИТЕ СЛОВО УБЕЖДЁННО –

ЗНАНИЕ – ДАР БОЖИЙ!

ДЕРЗАЙТЕ, ВНИКАЙТЕ, ЧТОБЫ

СУЩЕГО СВЕТ ПОСТИЧЬ!

Праздник дней «Славянской письменности и культуры» всегда отмечают только христиане, поскольку язык — кириллица — это чисто церковный язык, предназначенный только для христианских богослужений.

Более правильным было бы назвать этот праздник — «дни церковно-славянской письменности и культуры».

1.Кирилл и Мефодий взяли Древне-Славянскую Буквицу, в которой было 49 букв, убрали из неё 5 букв, а для четырех дали греческое название.

2. Ярослав Мудрый убрал еще одну букву.

3. Петр I сократил азбуку до 38 букв.

4. Николай II сократил азбуку до 35 букв.

5. Господин Луначарский потрудился убрать еще 4 и довел количество до 31.

Самое диверсионное новшество господина Луначарского (Мандельштама) заключалось в потере образности языка. Он вводит фонемы. Сорок четыре звука теперь изображаются 44 фонемами. Язык перестает быть образным и тем самым, становится, в прямом смысле слова безубразным и безобразным.

А ЧЕМ ЖЕ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ЭТИМ МОНАХАМ ПЯТЬ БУКВ НАШЕЙ ДРЕВНЕЙ БУКВИЦЫ?

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОНИ ПЕРЕДАВАЛИ ГОРЛОВЫЕ И НОСОВЫЕ ЗВУКИ. ТЕРЯЯ ГОРЛОВЫЕ ЗВУКИ, НАРОД ПОСТЕПЕННО УТРАЧИВАЛ ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ – ОСОБУЮ ВИБРАЦИЮ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК, А ОТСУТСТВИЕ НОСОВЫХ ЗВУКОВ ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЛОСЬ НА ФУНКЦИЯХ ГИПОФИЗА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ВОЛИ.

Следует обратить внимание на то, сколько ненужных слов в современной опустошённой речи надо произнести, чтобы как-то обозначить описанные образы. Раньше достаточно было сказать одно-два определённых слова – и сразу всё становилось ясно. Поэтому кирилла с мефодием следует считать не основателями, а губителями славянской письменности…

Князь владимир крестивший огнём и мечом Русь, приказавший свергнуть куммира Перуна, был поражен молнией, когда садился на коня чтобы возглавить поход дружины на своего сына Ярослава, который отказался платить ему дань. Вот так Перун покарал негодяя…

***

Ты не ходишь в церковь?

- Нет.

- Почему?

- Нормальный, психически здоровый человек, уважающий себя и свой народ туда не ходит.

- А куда ты ходишь?

- На Капище.

- Зачем?

- Отцам РОДным поклонится, да Предкам своим.

- А в церкви им поклонится нельзя?

- Нельзя.

- Почему?

- У меня в израиле нет Предков.