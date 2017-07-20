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Двигатель на воде или Что такое газ Брауна?

15:16. 20 июля 2017 Просмотров - 442 Один комментарий Опубликовал:
Все мы слышали о двигателях, где топливо – обычная вода. Вот только малопонятно как это работает. А оказывается, никакой мистики нет! Ни мистики, ни обмана.

Одна из возможностей – использование технологии, основанной на газе Брауна.

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Газ Брауна

Газ Брауна, который часто обозначают как HHO (H × H — O) или гремучий газ (англ. Browns Gas, HHO gas, fire damp, detonating gas, oxyhydrogen gas) – это 2 части газообразного водорода и одна часть кислорода в определенном объеме.

Одни и те же элементы, и в одинаковых пропорциях, присутствуют в газе Брауна и в водяном паре, а еще, водород и кислород – промышленно выпускаемые газы – все это многообразие вносит некоторую путаницу в понимание, что такое газ Брауна. Попытаемся с этим разобраться.

Обычные кислород и водород, реализуемые в торговой сети или полученные обычными электролизерами, поставляются в виде O2 и H2. То есть, молекулы обоих газов имеют по два атома. Это более устойчивое состояние этих газов, чем когда отдельные атомы отделены (заряженные ионы), и каждый атом существует по отдельности.

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Проблема с H2 и O2 как с горючими газами, в том, что до того, как они начнут реагировать, чтобы превратиться в H2O, они должны быть разложены на атомы H и O. Требуемая на это энергия составляет большую часть из той, которую Вы получите при их взаимодействии для получения H2O.

Что делает газ Брауна уникальным, и наиболее ценным, так это то, что он существует не в виде молекул H2 и O2. Здесь они в одноатомном состоянии (один атом на молекулу). В этом состоянии, когда водород сгорит (прореагирует с кислородом), энергии будет возвращено в 3,8 раза больше.

Однако наиболее важно отметить те результаты, которые получены при использовании газа Брауна в ДВС. Одноатомный водород является сверх-катализатором для различных видов топлива на основе углеводородов. Повышение мощности, пробега и более чистое горение (уменьшение вредных выбросов) зарегистрированы людьми, которые ввели газ Брауна во впускной коллектор.

Известно, что в двигателях внутреннего сгорания переработка топлива происходит неэффективно. В лучшем случае, сгорает только 40% топлива – дорогого и вредного для окружающей среды бензина или дизеля. Оставшиеся 60% успешно догорают в выхлопной трубе.

Подробные исследования по теме проводил Юл Браун, который построил демонстрационный автомобиль, и получил на свою разработку патент США с подтверждением эксперимента. Это устройство состоит из электролизера, циркулярного резервуара, оптимизатора, системы управления.

Способ выделения газа основывается на явлении электролиза воды. Установленный циркулярный резервуар предназначается для отделения газа от воды, он нужен также для снабжения газогенератора электролитом.

Подобные эксперименты проводились и в России. Так, профессор Г.В.Дудко испытывал двигатель внутреннего сгорания, который выглядел как гибрид карбюраторного двигателя и дизеля. Для запуска нужен был стакан бензина, после чего отключалось зажигание, в камеры сгорания подавалась обычная вода со специальными добавками. Она предварительно нагревалась и сильно сжималась.

Двигатель установили на лодке, и испытатели плавали на ней по Азовскому морю 2 дня, вместо бензина вливая воду из-за борта.

В генераторе газа Брауна химическая реакция электролиза протекает непосредственно в электролизере, после чего выделяется газ Брауна – водород и кислород. Задействован специальный электролит, который состоит из катализатора и дистиллированной воды.

Образовавшийся газ выходит из верхнего штуцера электролизёра по трубке, направляется он в отдельную емкость – водяной затвор. Он заходит снизу, очищается от пены, поднимается в виде газа над уровнем воды, следует через фильтр улавливания влаги, затем через обратный клапан в воздушный коллектор и оттуда в камеру сгорания.

В результате сгорания газа появляется сухой пар, который очищает клапаны и поршни от нагара, улучшает теплообмен, а это, в свою очередь, увеличивает ресурсы двигателя. На выхлопе получается водяной пар и кислород, каждый литр воды при этом расширяется на 1800 литров горючего газа, который и толкает устройство вперед. Кислород при этом берется из воды, которая используется для получения газа.

Замечания по газу Брауна:


  • На практике, даже лучшие электролизеры не производят чистый газ Брауна. Он практически всегда содержит некоторый процент молекул H2 и 02. Чем лучше электролизер, тем больший процент газа Брауна он будет вырабатывать.

  • Через время, заряженные ионы, H+ и O- будут соединяться в H2O, H2 и O2 молекулы, снижая этот процент газа Брауна. По этой причине газ Брауна является наилучшим решением в системах «газ по требованию».

  • При производстве газа Брауна электролизер не нагревается. Электричество для производства газа поглощается в реакции создания H+ и O- из H2O. Когда H+ и O- преобразуются в H2 и O2 молекулы, они отдают тепло. Это тепло может быть использовано как мера произведенного газа.

  • Газ Брауна будет иметь двойной объем для того же количества молекул Н2 и О2. Так происходит потому, что размер самих молекул значение не имеет, а имеет значение их количество, поскольку только количество молекул определяет объем газа. H2 и O2, имея 1/2 числа молекул, будут иметь 1/2 объем. Поэтому объем может быть использован как мера производительности по газу Брауна.

Тема газа Брауна уже известна в довольно широком кругу, но в то же время предстоит еще много изучить.


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: вода, технологии, физика, химия
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Один комментарий»

  • 3505 2211
    serjoza 20 июля 2017 в 16:34 Ссылка Пометить
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    однако-этот упырёк запатентовал его..думая озолотиться….Капитализм-не работаете на развитие…только на прибыль..думаю,мы результаты этого газа Браудера долго ещё не увидим..как и полёт на Марс или к другим планетам..при капитализме-это не выгодно..и затратно.

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