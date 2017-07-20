Демографический прогноз. Михаил Величко

Концептуал СМИ Как кризис управления породил кризис в демографии?

Профессиональная некомпетентность и самодовольство госчиновников, в большей массе патриотов не России, а своего личного кошелька, привели к трёхкратному росту естественной убыли населения.

По данным Росстата только за первое полугодии 2017 года число умерших в нашей стране превысило число родившихся в 1,2 раза. При этом уточняется, что численные потери населения на 72% компенсированы за счёт миграционного прироста.

Доцент кафедры социологии, политологии и истории СПбГУ, кандидат экономических наук Величко Михаил Викторович прокомментировал угрожающую тенденцию, сложившуюся в России в демографической сфере.

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР



Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.



Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



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