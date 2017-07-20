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Демографический прогноз. Михаил Величко

19:47. 20 июля 2017 Просмотров - 35 2 коммент. Опубликовал:

Как кризис управления породил кризис в демографии?

Профессиональная некомпетентность и самодовольство госчиновников, в большей массе патриотов не России, а своего личного кошелька, привели к трёхкратному росту естественной убыли населения.

По данным Росстата только за первое полугодии 2017 года число умерших в нашей стране превысило число родившихся в 1,2 раза. При этом уточняется, что численные потери населения на 72% компенсированы за счёт миграционного прироста.

Доцент кафедры социологии, политологии и истории СПбГУ, кандидат экономических наук Величко Михаил Викторович прокомментировал угрожающую тенденцию, сложившуюся в России в демографической сфере.

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Рекомендуем:

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 2163 2211
    chink-1 20 июля 2017 в 19:51 Ссылка Пометить
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    В Китае вообще нет пенсий, считается ,что за родителями должен смотреть младший сын,(это приводило к массовому абортированию нерожденных девочек, да и рожденных либо убивали, либо продавали на биоматериал или для занятий проституцией) , поэтому при политике “одна семья -один ребенок”(сейчас уже отмененной), в Китае огромное количество молодых парней не могущих найти себе жену.Но речь не об этом , а о том ,что в условиях отсутствия пенсий в Китае ,только официально более 1,5 млрд. населения(да и в Индии столько же, при той же “соц.поддержке ” государства). Почему же и китайцы и индусы размножаются вопреки всему, а ответ очевиден – у них религиозно-политический смысл жизни и перспективы развития ради достижения этих целей дают мотивацию жить и покрывать собой планету. В Китае и Индии свой собственный религиозный национал-социализм. Их религии дают им смысл и цель в жизни как “богоизбранным”(“поднебесная” как средоточие вселенной,поскольку “тянь”(небо) синоним Бога) поэтому китайцы не с кем не смешиваются и им глубоко “по- барабану” что там думают про себя разные европейские, африканские или еврейские “чурки”( с китайской точки зрения). Поэтому евреям с их “богоизбранностью” в Китае и Индии ловить нечего(даже безо всяких “гонений”) ,это место там занято местными аборигенами и никто евреев за ” богоизбранных” не собирается принимать, и не позволит им пользуясь этим статусом занять все ключевые позиции в государстве, в отличие от “авраамических” религий ислама и христианства. Итог прост и понятен – размножаются народы сумевшие сохранить свои собственные религиозно-идеологические доктрины и навязать их всем окружающим. А это евреи(иудаизм это религиозно-национальный фашизм,(весь мир яхве создал для нас евреев)), арабы(ислам это религиозно-интернациональный фашизм,(весь мир аллах создал для нашей интернациональной религиозной общины(уммы)), и конечно китайский и индийский религиозный фашизм(или клановость) сакрализованная именем своего Бога. А христианам удел всегда нести это библейско-кораническое ярмо , лизать пятки еврейских “пророков” одновременно плевать в свое “языческое” прошлое и при этом жаловаться на свое вымирание, поскольку в этой ситуации и христиане, и мусульмане-не арабы(как потребители чужой “авраамической” идеологии), лишь “навоз” для процветания евреев и арабов. А китайцы и индусы озарены СВОИМИ религиозными ценностями и целями, отсюда и перспектива, и стремление жить. Государственная политика Китая при всей “социалистичности” несет в себе именно эту цель и идею.

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  • 17550 5814
    Люся 20 июля 2017 в 20:14 Ссылка Пометить
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    Благодарю,Брахман!Мало,но как приятно послушать высокообразованного человека.

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