Дебаты Навального и Стрелкова — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21:10. 20 июля 2017 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оппозиционер Алексей Навальный и экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков ведут дискуссию в прямом эфире.
Темы дебатов:
1. Коррупция.
2. Отношения с Западом.
3. Украина, Донбасс и Крым.
Источник: rusvesna.su
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Коррупция БЛАГО для человеческого Развития!!!
Эта провокационная программа вскрывает всех, даже “благостнных” пустобрёхов)))))
Ни О чём, для пустышек, КТО ПРОБУЕТ ЕЁ ИСКОРЕНИТЬ….Когда пройдёт время Отбора её без ваших УПРЁКОВ УБЕРУТ.
Это для тех, кто на Пути.