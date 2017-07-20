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Дебаты Навального и Стрелкова — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21:10. 20 июля 2017 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал:
Дебаты Навального и Стрелкова — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Оппозиционер Алексей Навальный и экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков ведут дискуссию​ в прямом эфире.

Темы дебатов:

1. Коррупция.
2. Отношения с Западом.
3. Украина, Донбасс и Крым.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 1668 877
    Voyager 20 июля 2017 в 22:20 Ссылка Пометить
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    Коррупция БЛАГО для человеческого Развития!!!
    Эта провокационная программа вскрывает всех, даже “благостнных” пустобрёхов)))))
    Ни О чём, для пустышек, КТО ПРОБУЕТ ЕЁ ИСКОРЕНИТЬ….Когда пройдёт время Отбора её без ваших УПРЁКОВ УБЕРУТ.
    Это для тех, кто на Пути.

    Ответить

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