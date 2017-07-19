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С каким мультфильмом в Россию пришли капитализм и рынок?

09:57. 19 июля 2017 Просмотров - 340 Нет комментариев Опубликовал:

В СССР в период с 1 января по 22 декабря 1991 года на Первой программе Центрального телевидения были показаны 52 серии этого мультфильма. 26 декабря 1991 года Советский Союз был официально ликвидирован.

Помните: любая информация является для ребёнка обучающей и формирует его мировоззрение и модели поведения.

Сравнение мультфильмов

Предлагаем вашему вниманию другие видеоролики проекта Научи хорошему, посвящённые сравнению моделей поведения в классической поучительной советской мультипликации и современной деструктивной на примере отрывков из популярных мультфильмов.

Ролевая модель: ребёнок и пожилой человек в мультфильмах «Миньоны» (2015) и «Ночной цветок» (1984)

Фактор вреда родителям в мультфильмах «Храбрая сердцем» (2012) и «Горе – не беда» (1983)

Тема неуправления собой в мультфильмах «Маша больше не лентяйка» (1978) и «Головоломка» (2015)

Отношение к опасным социальным явлениям в мультфильмах «Зверополис» (2016) и «Крашеный лис» (1953)

Образ будущего в мультфильмах «ВАЛЛ-И» (2008) и «Тайна третьей планеты» (1981)

Выбирайте правильные мультфильмы!

Источник: whatisgood.ru

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