С каким мультфильмом в Россию пришли капитализм и рынок?
09:57. 19 июля 2017 Просмотров - 340 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В СССР в период с 1 января по 22 декабря 1991 года на Первой программе Центрального телевидения были показаны 52 серии этого мультфильма. 26 декабря 1991 года Советский Союз был официально ликвидирован.
Помните: любая информация является для ребёнка обучающей и формирует его мировоззрение и модели поведения.
Сравнение мультфильмов
Предлагаем вашему вниманию другие видеоролики проекта Научи хорошему, посвящённые сравнению моделей поведения в классической поучительной советской мультипликации и современной деструктивной на примере отрывков из популярных мультфильмов.
Ролевая модель: ребёнок и пожилой человек в мультфильмах «Миньоны» (2015) и «Ночной цветок» (1984)
Фактор вреда родителям в мультфильмах «Храбрая сердцем» (2012) и «Горе – не беда» (1983)
Тема неуправления собой в мультфильмах «Маша больше не лентяйка» (1978) и «Головоломка» (2015)
Отношение к опасным социальным явлениям в мультфильмах «Зверополис» (2016) и «Крашеный лис» (1953)
Образ будущего в мультфильмах «ВАЛЛ-И» (2008) и «Тайна третьей планеты» (1981)
Выбирайте правильные мультфильмы!
Источник: whatisgood.ru