Мало кто знает, но первым отечественным «стелсом» можно считать разработку КБ Сухого, которая была сделана в рамках модернизации Су-24. Работы эти проходили по теме разработки «бомбардировщика 90-х» или Су-24БМ (большая модификация). Этот самолет имел несколько названий: Т-6БМ, Т-60, Т-60С, Объект 54 и Объект 54С. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Предполагалось, что самолет будет рассчитан на установку сразу двух двигателей Р-79 (18500 кгс), а позднее Р-179-300 или АЛ-41Ф с тягой по 18500—20000 кгс.

Олег Сергеевич Самойлович в конце 70-х — начале 80-х начал руководить проектом. Под его руководством самолет превратился в однорежимный самолет, который был способен прорываться к заданной цели на высокой скорости и на большой высоте. Более того, внешне проект стал напоминать перехватчик МДП-70-1 производства МиГ. Однако «Объект 54С» отличался тем, что оснащался интегрированным радиолокационным комплексом «Хищник». Кроме того, в четырех закрытых отсеках располагались четыре крылатых ракеты большой дальности х-55. Была предусмотрена также внешняя подвеска боеприпасов.

«Объект 54С»: первый советский «стелс»

Основной акцент при проектировании нового самолета был сделан на повышение аэродинамического качества и снижение заметности. Это позволило достичь рекордной дальности полета Т-60С в 11 тысяч километров.

Однако в 1985 году у проекта начались проблемы. Все случилось из-за серьезного конфликта Самойловича с первым заместителем министра авиационной промышленности Симоновым . В результате Самойлов перевелся на работу в ОКБ МиГ, группа конструкторов, которая работала над новым самолетом, ушла вместе с ним.

Новая группа, взявшая на себя самолет, полностью перекроила проект. Именно в этот момент он получил новый индекс — «Объект 54С». Удивительно, но такие серьезные изменения не повлияли негативно на сам проект самолета. Новая машина вобрала в себя лишь самое лучшее из всех найденных предшественниками решений. При этом удалось сохранить схему «бесхвостка» (при максимальной стреловидности подвижной части). В результате «объект 54С» получил крыло, из которого самолет утратил некую долю малозаметности, но взамен получил многорежимность. Он мог эффективно летать как на большой, так и на малой высоте.

Планировалось оснастить самолет системой активной самообороны в составе РЛС заднего обзора и ракетами Р-73. Они размещались в отсеке нагрузки вместе с крылатыми ракетами.

К сожалению, проект так и не был закончен. «Объект 54С» был свернут приказом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1992 году в рамках переговоров по ограничению вооружений.