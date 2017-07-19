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Ключевая ошибка СССР

09:08. 19 июля 2017 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление на сцене Дискуссионного клуба «Ключевая ошибка СССР» 17.07.2017 в Москве. Мероприятие организовано Общественным объединением «Коломенский Куст».

Для начала парочка небольших замечаний по поводу вопросов к предыдущему оратору. Картина описанная Владимиром Владимировичем Маяковским в стихотворении “Прозаседавшиеся” вызвана в первую очередь как раз тем, что в решении множества важных вопросов в ту эпоху участвовало лишь очень небольшое число лиц принимающих решение и соответственно на каждого из них приходилось неестественно много вопросов требующих решения. И если бы с самого начала, система решения вопросов была устроенна так как предлагал Алексей Сергеевич, то соответственно не было бы такой картины по десятку заседаний в день с участием одних и тех же лиц. Так что картина “Прозаседавшиеся” это как раз следствие именно того, что к принятию решений были допущены лишь очень немногие.

Ну, а что касается компьютеров. Конечно идеологических гонений не было. И скажем знаменитая критика кибернетики была связана ни коим образом не с вычислительной техникой, а с надеждой на то, что самих по себе вычислительных мощностей и алгоритмов вычисления вполне достаточно, чтобы даже не пытаться решать социальные вопросы, а уповать чисто на технику. И ни в какие организационные выводы эта полемика тогда не вылилась. И модная нынче картинка советских гонений на компьютеры – это картинка нарисованная через четыре десятилетия после той реальной полемики. Нарисованная людьми вовсе с нею незнакомыми. Зато весьма заинтересованными в том, чтобы нарисовать как можно более гадостную картину советского прошлого.

Это так, парочка реплик по поводу предыдущего. Ну, а свою так сказать часть выступления начну с того, что ознакомившись с темой заседания немедленно вспомнил старую фразу: “Сапер ошибается дважды; первый раз при выборе профессии”. Это я к тому, что практически никогда не бывает так, чтобы можно было отобрать какую-то одну причину события и скачать, что всё всё остальное всего лишь следствие. Даже если вы не дай бог заболели чумой, это произошло не только от того, что в ваш организм попали чумные бациллы. А ещё и от того, что вы не соблюдали гигиену и позволили этим бациллам попасть в вас и от того, что каким-то предыдущими вашими обстоятельствами ваш организм был ослаблен настолько, что не смог задавить эти бациллы когда их было ещё мало и так далее и так далее. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что сколько заседаний на эту тему мы не проведём на каждом из них будут всплывать всё новые и новые ошибки. Поэтому остановлюсь только на том, что входит в мою сферу интересов, о чём я сам уже много раз писал…

Источник – https://vk.com/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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