Главные ошибки и победы Сталина — Николай СТАРИКОВ

Почему в Китае и на Западе говорят о бывших лидерах государств как об исторических личностях? Кто заинтересован в искажении российской истории? Почему Ленин скучный и сложный? Зачем надо перечитать работу Сталина "Марксизм и национальный вопрос", и как этот материал связан с ситуацией на Украине? Можно ли говорить о том, что Сталин и Путин похожи? Об этом и многом другом в программе "Точка зрения" рассуждал историк, писатель и лидер партии "Великое Отечество" Николай Стариков.

А что Путин? По словам блоггера, Владимир Владимирович «загнал себя в такую ситуацию, что контролировать внутреннюю политику он может только войной». «Либо внешней, либо внутренней, — поясняет мысль публицист. — Война в Чечне ему сейчас не нужна. При Путине войны в Чечне не будет, а будет после Путина. На данный момент есть Сирия и полузатухший Донбасс — они справляются и отвлекают. Если это перестанет срабатывать, то я не исключаю открытия новых театров военных действий».

Причиной новых протестов в России станет еда. Люди станут меньше есть: «Именно это станет причиной для протеста. Венесуэла тому пример. Нужно понимать, что это будет "колбасный протест" — протест за еду. Важно понимать, что битвы холодильника с телевизором не будет — они воюют на одной стороне».

Из интервью можно понять, что в близкий крах кремлёвского хозяина Бабченко всё же не особо верит.

«Для диктатора нет ничего лучше, чем программа "нефть в обмен на продовольствие". Жрать нечего, кто виноват? Проклятые пиндосы, которые окружили нас со всех сторон. Что надо делать? Воевать с пиндосами. Где воевать с пиндосами? Давайте воевать с пиндосами в Украине. Так в упрощённом варианте выглядит их логика. Такие режимы устойчивы, они могут существовать десятилетиями. Но в любом случае они конечны. Конец их всегда одинаков — обрушение. Но, я думаю, до этого ещё долго».

Политический строй в РФ блоггер определяет как «инфантилизм»: «Это инфантилизм. Как ребёнок, который разбил вазу, будет до последнего доказывать, что он не разбивал. Так и они — будут до последнего доказывать, что не знали, не понимали, что им так говорили по телевизору. Всё они знают и всё понимают. Инфантилизм — это общественно-политический строй в России, характеризующийся неспособностью нести ответственность за свои действия». Держится такой «строй» на пропаганде из «зомбоящика» и репрессиях. «Россия до сих пор — это имперская и ксенофобская страна, — отмечает Бабченко. — В 1991 году страна попыталась сделать разворот. Не вышло — и развернулись обратно».

Сырьевой крах русским предрекают и в Германии.

Райнхард Бютикофер, член Комитета по промышленности в Европейском парламенте и президент Европейской партии зелёных (EGP), в комментарии для газеты «Die Welt» категорично заявил: никаких новых трубопроводов в Балтийском море не будет!

С 2011 года, напоминает автор, русский газовый гигант «Газпром» стремится к строительству газопровода «Nord Stream 2» («Северный поток 2») — из России через Балтийское море в Германию.

Будущее этого проекта «выглядит плохо», убеждён эксперт. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что «любимый проект Путина» нереалистичен. Берлин должен наконец признать, что проект не вписывается в европейский ландшафт, Европу следует пощадить. Аргументов хватает. Искать особых аргументов и не нужно: «Северный поток 2» в любом случае противоречит всем основным целям энергетической политики ЕС.

На последнем заседании совета министров Евросоюза по окружающей среде образовался «мощный фронт», который агитировал за специальные полномочия для Еврокомиссии: она должна обсудить условия «Nord Stream 2» с Москвой. Комиссия получит формальный мандат от Европейского совета по окончании лета. ЕС уже ведёт переговоры, а это значит, что идея министра иностранных дел Зигмара Габриэля провести «Nord Stream 2» находится, если иметь в виду европейские энергетические законы, «в правовом вакууме» и фактически провалилась.

Райнхард Бютикофер уповает на «значительные задержки» в переговорах ЕС и России по поводу рамочного соглашения о «Северном потоке 2». У «Газпрома», полагает эксперт, нет шансов получить необходимые разрешения от Швеции и Дании. Кроме того, соглашение между Россией и ЕС должен одобрить Европейский парламент. Едва ли «Газпром» здесь чего добьётся — европарламентарии не раз уже голосовали против «Nord Stream 2». В результате Ангеле Меркель приходится отделываться отговорками. «Северный поток 2» является вредным проектом как с точки зрения экологии, так и энергетической политики, и эксперт не советует Берлину тратить время и силы «на проект трубопровода»: следует заняться «более важными делами».

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Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.

Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?

Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.

Автор: Олег Чувакин