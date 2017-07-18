Россия — США: два взгляда на будущее

Всякое государство возникает в результате сплочения нескольких племенных групп или народов вокруг ценностей, которые в данных группах признаются общими. Во время образования США такими стержневыми ценностями оказались ценности Дикого Запада: захват земель с поголовным уничтожением коренных народов, культ оружия, наживы и хитрости. На этих варварских принципах зиждется дух Америки. Как бы ни пытались сердобольные американцы изменить этот дух, они не в силах этого сделать. Исключение хотя бы одной из этих компонент приведет к немедленному распаду Штатов Америки. Точно так же, как исключение всего одной компоненты нестяжательства однажды привело к распаду Советского Союза.

При самой большой гражданской и политической свободе люди могут быть лишены свободы духа и совести, свободы творчества, могут быть лишены личности и оригинальности в смысле причастности к первоистокам жизни. Н.Бердяев. «Судьба человека в современном мире»

Таким образом, существует несколько вариантов развития мировых процессов в ближайшие тридцать лет. Безусловно, США будут продолжать планомерно осуществлять свою глобальную политику, которая основана на геноциде, эксплуатации и двойных стандартах.



Долгосрочная стратегия Соединенных Штатов состоит из нескольких взаимосвязанных пунктов. Ментальность американцев такова, что она ни в коей мере не допускает существование иных цивилизаций, кроме американской. Проекция этой основополагающей «американской мечты» отчетливо отражается во всех футуристических фильмах Голливуда.



Лишь уничтожив многообразие культур, искоренив у народов национальное самосознание можно целиком подчинить интересы всех государств и народов земли единому центру.

Человек, лишенный культуры и самосознания, представляет собой машину, идеально приспособленную для внешнего управления. Именно такого «автоматизированного» человека выращивают современные учебные программы и тестовые системы, внедренные США по всему миру.



Не случайно главным героем американских кинолент становится киборг, человекоробот, мутант, вампир. Нужно понять, что это — не просто мода или игра, это формирование личности, создание человека будущего по хорошо продуманному американскому лекалу.

Отнюдь не экономика, не военная сила и даже не технологии составляют самый главный козырь США в претворении своего внешнеполитического курса, а индустрия развлечений — кино и компьютерные игры — именно они работают на самом глубоком уровне психики.



Если американцы приучают убивать русских через компьютерные игры, если почти во всех американских кинофильмах русские представлены злодеями, то стоит ли удивляться, откуда в благополучных западных странах берутся молодчики, вступающие в ряды неонацистов и штурмовых бригад, которые едут в Новороссию убивать русских?



Стоит ли удивляться тому, что некие кадры из компьютерной игры, «доказывающие» нанесение российской армией ракетно-бомбовых ударов по территории Украины выглядят для «цивилизованного западного человека» более правдоподобно, чем документальные кадры, тысячи убитых мирных граждан, неопровержимые свидетельства военных преступлений украинских властей?

Конечно, в Европе есть люди, которые еще способны сомневаться в обоснованности действий США, но распространение патологической русофобии привело к тому, что эти люди опасаются открыто заявлять о своей позиции.



Они, действительно, боятся обвинений в распространении «пророссийской пропаганды», даже если это просто попытка выразить свое личное мнение, попытка защитить экономические интересы собственной страны. Они боятся за любое подобное отклонение от планов США, потому что знают, что за этим последует суровое наказание со стороны Вашингтона.



Об этом, по сути, и говорила канцлер Германии Ангела Меркель, объясняя согражданам то, что введение санкций против России нанесет немецкой экономике гораздо меньший урон, чем не-введение запланированных США санкций.



Ведь когда Вашингтон после крушения малазийского самолета назначает в качестве виновника Россию и вводит некие «санкции», то это говорит о том, что для США теперь не существует даже такого понятия как презумпция невиновности — базовый принцип, на котором зиждется всякое право.

Неизбежно возникает вопрос: почему главным врагом США и «всего цивилизованного мира» назначили русский народ и Россию? Почему уже одно наше существование на земле не позволяет США в полной мере претворять свои людоедские замыслы?



Ведь каждому ясно, что экономика, технологии, военная мощь да и сама численность населения России не идут ни в какое сравнение с военной мощью и численностью населения США и их сателлитов в лице Евросоюза, Канады, Австралии, Японии, некоторых стран арабского мира и ряда других стран. Почему вся ненависть Штатов направлена именно на Россию?

Ответ нужно искать в истории и ментальных особенностях русского народа. В отличие от американской нации, корни русского человека уходят в отдаленное прошлое, когда индоевропейские языки не знали четкого разделения.



Затем, конечно же, языки стали обособляться и враждовать, произошло разделение на относительно молодые языки и более архаичные, к числу которых относятся славянские диалекты, древнеиранский, а также некоторые другие языки. Долгое время, по меньшей мере — два тысячелетия, славянские наречия и ведическая культура доминировали на территории всей современной Европы.



Добрая половина слов «мертвого» латинского языка без существенных изменений сохранили славянские корни. Несколько позднее в процессе смешения кочевых готских диалектов с латинским языком сформировалась романо-германская языковая группа.



К этому времени славяне полабы еще продолжали жить в самом центре Европы — вдоль реки Лабы (Эльбы), франкские короли Меровинги еще носили славянские имена, а ирландские «фоморы» (славяне поморы, селившиеся по морю) еще не превратились в народном сознании в потусторонних демонических существ.



Для нас это столько же понятно, как и то, что шотландцы (либо скотландцы) — древние скотоводческие племена, получившие такое название задолго до вторжения на их земли англосаксов.

Русофобия имеет очень древние корни, это не явление, возникшее из ничего на пустом месте, а очень сложный психический комплекс европейских народов, в подсознании которых запечатлена «страшная тайна» их происхождения из древнеславянской культуры.



Ненависть к русским, и вообще к славянским народам, есть своего рода общий для европейских народов «Эдипов комплекс» или стремление «сына», занявшего место «отца», окончательно избавиться от своего собственного «родителя». Патологический страх европейцев перед «русской угрозой» имеет поэтому деликатный мифический подтекст. В душе русского человека такого комплекса не наблюдается.



Напротив, русский человек, несмотря на чудовищные беды и страдания, причиненные народами Европы, испытывает к европейцам странную любовь, подобную той материнской любви, которую, несмотря ни на что, продолжает испытывать родитель к своему чаду.

Возможно, только сейчас европейцы начинают осознавать, что процессы этногенеза во многом схожи с родословной отдельного человека, ведь они «породили» Соединенные Штаты Америки. Те мерзости, которые теперь Вашингтон вытворяет с Европой, являются продолжением порочной связи, в которой так долго состояли сами европейцы.



Европейский менталитет основан на внутреннем стремлении к национальному обособлению, поэтому вполне закономерно, что США под предлогом строительства «глобального мира» сразу же объявили национальное обособление вне закона.

Только объявив вне закона национальное обособление Соединенные Штаты Америки смогли вступить в своего рода геополитический инцест со своей «матерью» (анима Европы). В этой драматической ситуации лишь матушка Русь, давно изгнанная из блудливого европейского дома, способна интуитивно догадываться обо всех подлинных причинах, а также последствиях происходящего.



Только Россия может раскрыть «тайну оракула». Вот чем вызвано беспрецедентное обострение русофобии. Вот почему истребление русского народа стало для США «приоритетной задачей». Для этой цели они создали украинскую нацию, сделали из нее этакую дубину, которой теперь размахивают у наших границ.



От такой вероломной агрессии и нахального вранья Украина как страна, с которой нас связывает общая история, омертвела. Ветви ее начинают почковаться и расти отдельно, и это уже необратимый процесс, на который никто не сможет повлиять.

Что же Россия? В чем ее особенность? Какого взгляда на будущее придерживается русский человек? Как уже было сказано, ядро нашего менталитета сложилось в отдаленную эпоху, когда четкого деления языков не существовало.



Поэтому мировосприятие русского человека никогда не ограничивалось одной культурой, мы видим вселенскую значимость каждой культуры, и в каждом языке мы видим отражение божественного Слова.



Практически во всех приключенческих кинофильмах Голливуда уничтожаются древние предметы, разрушаются храмы, гробницы царей, безжалостно громятся изваяния, простоявшие до появления американцев многие сотни и тысячи лет. Русскому человеку это непонятно.



Мы воспринимаем это как чисто американский вандализм. В душе мы всякий раз сожалеем о том, что американскому варвару попался в руки «чудесный артефакт», потому что мы понимаем, что он его разобьет, сломает, взорвет или использует не по назначению.

При этом заметно, что от уничтожения древних культур американцы испытывают какое-то наслаждение. Они искренне радуются, когда от древних цивилизаций не остается и следа. Для них это единственный способ показать свое «превосходство».



В этом вандализме они находят способ временно заглушить свой чудовищный комплекс неполноценности, ведь «супернация» американцев в духовном плане оказалась абсолютно бесплодной.



Она так и не сумела создать на «зачищенном» от индейцев американском континенте духовную культуру, и само словосочетание «американская духовная культура» звучит сейчас как-то нелепо и противоестественно.

Исходя из особенностей русской души, нашего сознания, будущее мира представляется нам совершенно не таким, как его рисуют американцы. Мы хотим сохранить хотя бы те цивилизации, которые существуют в наши дни, мы хотим сохранить разнообразие культур и языков, которое необходимо для развития человечества.



В отличие от американцев, мы не хотим смешивать все народы земли в некую одну «супернацию», потому что подобное «объединение» приведет к катастрофическому обеднению культурного генофонда.



Если культурный генофонд обеднеет настолько, что останется только одна американская культура, то духовные реки окончательно засохнут. И вот тогда человечество, действительно, выродится в бездушных существ наподобие американских киборгов, мутантов и вампиров.

Важна не сама по себе интеграция всех народов земли в некую «глобальную общность», а сохранение международного баланса и диалога, при котором даже самые малочисленные народы будут иметь возможность для реализации творческого потенциала.



Возможно, это более сложный вариант развития, чем написанный американцами сценарий разрушения всех государств и национальных культур (ломать всегда проще).



Однако на примере Шанхайской организации сотрудничества мы видим, что некоторые народы и древние цивилизации одобряют и разделяют именно такой — более сложный, но, вместе с тем, и более мудрый взгляд на будущее.



Сознание определяет мир, но мир определяет не только сознание американского президента… Так каким будет мир в XXI веке? Это зависит сознания каждого из нас.

PAX HUIC DOMIU

(с лат. «Мир этому дому»)