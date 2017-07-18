Осмысление
19:38. 18 июля 2017 Просмотров - 374 3 коммент. Опубликовал: brahman
В Кремле прокомментировали заявления Захарченко о создании Малороссии http://colonelcassad.livejournal.com/355
После предварительных заявлений Грызлова о "несвоевременности таких действий", в Кремле заявили, что необходимо время для "осмысления" предложений Захарченко, при этом вновь подтвердили, что только минские соглашения, только хардкор.
В отношении Минска на мой взгляд стороны при всех заявлениях о безальтернативности минских соглашений, с нетерпением ждут, когда оппоненты из них выйдут. Но так никто не хочет делать это первым, болтология на тему реализации Минска-2, который очевидно не будет выполнен, подменяется различными инициативами, которые предлагают решения в обход минских соглашений, которые в том числе пытаются спровоцировать пересмотр минских соглашений оппонентами.
В маловероятный вариант, что это местная самодеятельность из Донецка я не очень верю, так как имею представления как устроены военно-политические и экономические процессы в республике. Если предположить маловероятный вариант с местной самодеятельностью, то в таком случае я бы не исключал вариантов, когда Захарченко скоро уйдет в отпуск по болезни.
Но с медийной точки зрения, Кремлю выгодно представлять Захарченко как самостоятельного игрока, которого Россия уже 3 года предлагает как партнера для переговоров с Киевом напрямую. Порошенко естественно от этого отказывается, в результате чего никакого прямого диалога между Донецком и Киевом нет, а война продолажется, множа разрушения и кол-во трупов. За это время Москва не приблизилась к цели заморозки конфликта, а Киев в свою очередь лишь отдалился от цели связанной с возвращением Донбасса.
Демонстрация подобных заявлений из Донецка, выглядит достаточно грубой попыткой выставить Захарченко "злым полицейским" с предложениями "договаривайтесь, а не то у нас есть такой вот вариант, который мы осмысливаем и к которому не имеем никакого отношения, но…".Основной получатель послания конечно не Киев (я думаю насчет Киева в Кремле никаких иллюзий не питают), а его спонсоры, с которыми Москва пытается перезапустить отношения, пользуясь сменой власти в США и Франции. Наличие повышающего ставки предложения Захарченко (к которому Россия как бы не причем) вносит в повестку переговоров с Западом, дополнительный, но не слишком значительный фактор претензий ДНР на часть территории Украины, при этом Россия формально продолжает оставаться в рамках минских соглашений, выполнения которых регулярно требуют от нее "партнеры". Такая схема "это не мы, это все ДНР, договаривайтесь с Захарченко" – отнюдь не нова и уже не раз использовалась Москвой, например при обсуждении вопроса о наблюдателях ОБСЕ, когда Москва заняла позицию, что мы вроде и не против, но договоритесь сначала с ДНР и ЛНР. Те в свою очередь заявляли, что они против и с ними никто не о чем не договаривалися, на что в Кремле разводили руками и говорили "ну вот видите, мы сделали все что смогли, но вы не можете договориться с республиками, надо "более лучше" с ними с договариваться и главное усадить Киев за стол переговоров с Захарченко и Плотницким". По сути, это часть дипломатической игры направленной на формирование переговорного субъекта.
Поэтому как представляется, официально Россия будет все отрицать, так как Малороссии в минском процессе нет, но на деле будут наблюдать за реакцией "партнеров" и Киева. В случае неудачи данных действий – их спишут на самоуправство Захарченко. В случае наличия подвижек на дипломатическом фронте или эскалации боевых действий, где Малороссия как интеграционный конструкт может обрести реальную военно-политическую целесообразность, действия Захарченко могут быть публично признаны объективно-необходимыми. Но в любом случае, важно понимать, что Малороссия тут не цель, а средство. А вот каких реальных, а не декларативныхй целей хотят добиться с помощью этого достаточно странного по исполнению плана по ребрендингу ДНР, зависит от практических шагов по реконструкции ДНР в новое государственное образование, так как только реальные шаги могут вызвать реальные изменения в существующей ситуации. Надежды на то, что простой инфо-вброс поколеблет позиции Киева и его спонсоров, на мой взгляд оторваны от реальности. Ситуацию уже зашла слишком далеко, чтобы ее можно было решить красивой концепцией и правильными словами.
Поэтому когда говорят о необходимости "осмысления", осмысливать собираются отнюдь не само заявление Захарченко, которое на мой взгляд врядли стало сюрпризом для операторов процесса, а скорее реакцию на эту заявление, которая и будет учтена при формировании дальнейшей политики Кремля на Украине.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мне стыдно за Кремль который подписал, так называемые Минские соглашения. Ведь даже курице было ясно, что Киев их выполнять не будет.
Вообще вокруг Украины и в Украине идёт какая то ужасная игра, вся эта ситуация окутана огромным количеством лжи.
Всё это происходит из за беззубой и безответственной позиции Кремля. Будь мы порешительнее, попринципиальней и посмелее – не было бы того кошмара, который происходит сейчас. Украина это зона наших жизненных интересов, братский народ и т. д.
Хрущёв в карибском кризисе поступил честнее, чем Путин в Украинском.
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Украина – независимое молодое государство и чем быстрее мы это осознаем, тем лучше для нас!
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Нельзя сказать, что конспирология автора совсем уж безосновательна.
Хотя всякая конспирология – виртуальна , иначе – вилами по воде писана.
Но режет слух стилистика “серьезного” (о судьбах народов) разговора.
Как будто речь не о межгосударственных отношениях, где слова
и тем паче – дела должны вестись на “дипломатическом” языке.
Который только и приемлем, если хотите достичь консенсуса
в сложном жизненеобходимом деле, в деле прекращения войны.
А тут видим :
- болтология на тему реализации Минска…
- местная самодеятельность из Донецка…
- Захарченко скоро уйдет в отпуск по болезни…
- решить ( ситуацию) красивой концепцией и правильными словамb
(это не концепция и слова, а позиция государства)…
Площадная речь не личит серьезным делам и разговорам.
Тем более – взрослым, казалось бы, дядям.
J UDOV