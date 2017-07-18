Черная смерть для Гитлера: как тувинцы в годы войны поддержали Москву золотым запасом

Есть такая историческая легенда, что Гитлер, услышав о том, что Тува объявила ему войну, даже не удосужился найти республику на карте. А зря. Позже немцы хорошо узнали тувинцев и даже прозвали их «черной смертью». Слишком уж яростно сражались эти добровольцыТувинские добровольцы в годы Великой Отечественной войны оказали непосильную помощь Москве в противостоянии гитлеровской Германии. Принято считать, что первой поддержку СССР оказала Великобритания. Но это не так. Тува, будучи на тот момент самостоятельным государством, объявила войну Германии и ее союзникам за 11 часов до исторического заявления Черчилля. В этот день в Туве проходил съезд Великого Хурала, на котором делегаты единогласно приняли декларацию, текст которой гласит:«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним».Небогатая Тува отдала Москве в годы войны все, что могла: свой золотой запас (около 30 миллионов рублей), всю добычу золота, сотни тысяч голов скота, начала производить лыжи для фронта. А в 1943 году на передовую отправились и тувинские добровольцы – две сотни человек – танкисты, кавалеристы – и несколько девушек-санинструкторов.Пленных тувинцы не брали, сами всегда стояли насмерть, бились до последнего патрона. В архивах сохранились свидетельства очевидцев.С фронта вернулись только 165 добровольцев. Ценой собственной жизни их эскадрон освободил от фашистов больше полусотни западноукраинских населенных пунктов

Источник: nashaplaneta.su