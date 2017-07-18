10 необычных глубоководных существ

Поверхность Земли изучена человеком практически вся. А вот морские глубины хранят загадки, которые открывается постепенно. С появлением возможностей погружаться все глубже в пучину, мы находим там необычные глубоководные существа. Некоторые из них хотим представить вам.Не все они красивы на вид, но отказать им в неординарности нельзя.1. Медуза Атолла – довольно хищное создание, живущее на глубине, куда солнечные лучи не проникают, не говоря уже о подводных пловцах. Ее особенностью является умение светиться ярко-красным цветом. Это происходит, когда медуза чувствует приближение опасности.2. Голубой ангел – очень маленькое существо, которое запросто помещается на ладони человека. Он обладает удивительной формой и цветовым окрасом: по виду похож на парящего ангела, или миниатюрного дракончика, сверху голубого, а снизу – серебристого цвета. Такая маскировка помогает ему уберечься от хищников, как в воде, так и в воздухе. Ангел может легко всплывать к поверхности моря, заглотив воздушный пузырек.3. Еще одно морское создание – Губка-арфа. Как следует из названия, она по форме напоминает арфу, которая цепляется за морской ил, а своими верхними липкими кончиками ловит мелкую добычу.4. Забавный осьминог Дамбо получил свое имя благодаря сходству со слоненком из диснеевского мультика, хотя по размеру он гораздо меньше земного млекопитающего. Когда осьминожек плывет, он машет плавниками, точь-в-точь похожими на слоновьи ушки. Информации о нем очень мало, так как место его обитания – очень большая глубина.5. В холодных морских глубинах живет мохнатый краб Йети. Его клешни покрыты шерсткой, делающей похожим краба на снежного человека. Жизнь на огромной глубине, где нет никакого света, сделала йети абсолютно слепым.6. Странная рыба-модница нетопырь живет на глубине 200 метров. Плавать она не умеет, а лишь перемещает свое покрытое панцирем тело по дну, используя для передвижения ноги-плавники. Модницей ее называют за ярко-красный окрас слегка выпяченных губ, делающих ее довольно смешной.7. Красавец слизняк Felimare Picta обитает в глубине Средиземного моря. Экстравагантности ему придает раскраска и форма тела: насыщенный сине-желтый цвет тельца, обрамленного оборкой. У него нет собственного домика (как у обычного моллюска), потому что для защиты использует особое средство – кислотный пот, выделяемый по всему телу. Вряд ли кому захочется связываться с такой добычей.8. В атлантическом океане обитает моллюск, которого прозвали «Язык фламинго». Он неразлучен со своей раковиной, которую бережно охраняет собственным телом, и в которую прячется в случае опасности.9. Морские коньки, тело которых «усажено» множеством листьев, так и называются лиственными дракончиками. Они – одни из лучших умельцев мимикрии. Листочки совершенно не мешают и не помогают ему плавать, передвигается дракончик при помощи двух маленьких плавничков.10. В ста метрах от поверхности моря живет кальмар-поросенок. Его прозрачное тельце покрыто пятнышками, а глаза обрамлены фотофорами – органами свечения. Выглядит кальмар очень забавно и напоминает веселого поросенка.Тайны самых отдаленных уголков морей и океанов еще предстоит открыть и поразиться их своеобразной красоте.

Источник: nashaplaneta.su