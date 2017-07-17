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В Иркутске подан иск против памятника Колчаку

21:34. 17 июля 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:


В Иркутске адвокат Федоров подает иск к мэрии с требованием демонтировать памятник Колчаку.

Иркутский адвокат Олег Федоров в понедельник, 17 июля, подаст административный иск к мэрии города и областному правительству в Кировский районный суд Иркутска с требованием снести памятник Колчаку у Знаменского монастыря, стереть упоминание адмирала на фронтоне Иркутского областного краеведческого музея, а также демонтировать мемориальную доску на железнодорожном вокзале.

Как сообщает ИркСиб, свои действия Олег Федоров мотивирует тем, что Колчак до сих пор является нереабилитированным военным преступником.
– Уверенность в благополучном исходе дела мне придает то, что 5 июля этого года в Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали памятную доску Колчаку, которая полгода провисела в Петроградском районе города, – рассказал Олег Федоров. – Как иркутянин, я требую сноса памятника, поскольку Колчак – это, прежде всего, нереабилитированный военный преступник. Будучи на службе у британской короны, он в ноябре 1918 года узурпировал власть и объявил себя Верховным правителем России. Зверствам колчаковского «правительства» посвящено немало исследований. А в Иркутске назначенный Колчаком командующий дал распоряжение о казни 31 заложника. Людей били колотушкой по затылку и спускали под лед с палубы ледокола «Ангара». Ставить памятники такому человеку – противоестественно.

К самому памятнику у адвоката Федорова тоже есть вопросы. Он считает, что упоминанию спонсоров создания этого монумента, равно как и самому памятнику, не место в Иркутске.

– Инициатором установки памятника в Иркутске, о чем свидетельствует табличка на постаменте, был Сергей Андреев. Это лидер криминальной группировки и организатор заказных убийств, в настоящее время он находится в международном розыске,- заключает Олег Федоров. Иск в суд подается от имени адвоката. Однако он не исключает, что в дело вступят заинтересованные общественные организации.

http://baikalinform.ru/obschestvo/irkutskiy-advokat-nameren-dobitbsya-snosa-pamyatnika-kolchaku-u-znamenskogo-monastyrya – цинк

PS. Про автора установки памятника в свое время писал http://colonelcassad.livejournal.com/3208344.html. Редкий случай – реальный уголовник розыскиваемый российским правосудием увековечен в камне памятника нереабилитированному военному преступнику.


Инициатор установки памятника Колчаку в Иркутске.

Разумеется, решение питерскому суда по доске Колчаку логично влечет за собой разбирательство с чудесным аргументом – "Ну и что, что не реабилитированный военный преступник, ему уже есть памятник и 5 досок". После демонтажа доски в Питере, могут начать и с другими разбираться, ссылаясь в том числе и на последнее решение суда. В случае с памятником, дополнительным веским аргументом конечно является личность инициатора установки.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: иркутск, колчак, криминал, памятники
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