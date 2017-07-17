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Когда закончится безнаказанность США

09:59. 17 июля 2017 Просмотров - 306 Один комментарий Опубликовал:

Когда американцы изжили "синдром Вьетнама", то заболели национальной безопасностью. Основная идея была следующая: Белый дом должен бродить всему по земному шару и вторгаться в другие страны, в то время как Соединенные Штаты будет оставаться неуязвимыми для нападения. Что же могло пойти не так?

Интервенции больше не будут бесплатными. Интервенции больше не будут бесплатными

В первые годы после холодной войны безнаказанность казалось реальностью: Соединенные Штаты вторглись в Панаму, затем боснийские сербы ничем не могли ответить самолетам ВВС США. Вашингтон и его союзники по НАТО бомбили Сербию в течение семидесяти девяти дней и не потеряли почти ни одного солдата.
 
Но потом случилось 11 сентября. Террористы возмущались не свободами Америки, а действиями Вашингтона, его беспричинным и беспардонным вторжениям во все уголки земного шара. Именно эти действия привели к терактам. Но человеческая жизнь так и не стала цениться. Даже гибели мирных жителей в Ираке, а затем и Европе в результате террористических атак было недостаточно, чтобы остановить близоруких чиновников США. Они продолжали проводить одно вторжение за другим

Соединенные Штаты знают, что Москва обладает большим ядерным арсеналом, а Китай в погоне за средством сдерживания тоже создал ядерное оружие. Однако несмотря на сложные отношения с Россией и Китаем США не находятся в прямой конфронтации с этими странами, и шанс ядерной войны, к счастью, достаточно низок.

Но историческая закономерность заставила непоколебимую КНДР постучаться в двери клуба ядерных держав. Сейчас там лихорадочно работают над межконтинентальными баллистическими ракетами, способными долететь до американских городов.

Ранее в этом году президент Дональд Трамп пообещал: "Этого не произойдет". Теперь КНДР успешно испытали ракету дальнего действия, которая способна ударить по Аляске. Вашингтон застыл в тяжелом шоке, плавно перешедшем в панику.

Да, диктатор Ким Чен Ын представляется им психически нездоровым человеком, а его действия — якобы не имеющими никакого смысла. После последнего испытания баллистической ракеты президент Трамп спросил: "В жизни этого парня есть что-то поинтереснее?". Но ничего интереснее у него быть не может, если Ким заботится о безопасности своего государства и нации.

 

Посмотрите на карту. Какая страна повсюду строит военные базы? Какая страна патрулирует весь мир своими авианосными группами? В какой стране хранится и постоянно совершенствуется ядерный арсенал, способный уничтожить любое государство? Какая страна регулярно меняет режимы, которые их не устраивают, во всех странах мира? Какая страна постоянно угрожает половине мира военными действиями? Подсказка: это не Северная Корея.

 

Конечно, династия Кимов угнетает свой народ и вполне способна начать новую войну, но нет никаких доказательств того, что нынешний Ким или его предшественники были самоубийцами. Они всегда вели себя достаточно агрессивно и эксцентрично, но это означает лишь то, что они хотели создать оружие сдерживания для предотвращения возможного нападение Вашингтона.

Ядерное оружие дает КНДР ряд преимуществ. Оно обеспечивает международный статус, укрепляет лояльность к режиму, выступает в качестве инструмента для вымогательства и являются мощным оружием в любой войне, наступательной или оборонительной. Баллистические ракеты, напротив, гораздо менее полезны. Единственное их применение — сдерживание Америки, а не бомбардировка южных соседей, которая снесет и Сеул, и Пхеньян.

Северная Корея преподает Вашингтону ценный урок. Легко блуждать по миру, защищая союзников и шантажируя соперников, когда у тебя одна из самых могущественных армий на планете. Гораздо сложнее умерить пыл своих геополитических амбиций и чувство исключительности. Президент Трамп должен привести амбиции Белого дома к соответствию с мировыми реалиями. Это будет болезненный процесс, но глобальная стабильность во многом будет зависеть именно от него.

 

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Один комментарий»

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    Илья Кузнецов 17 июля 2017 в 10:16 Ссылка Пометить
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    11 сентября в ключе “террористов”, недовольных политикой США. Хотя так много фактов, свидетельствующих о том, что это сделали сами власти США.

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