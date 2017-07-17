“ЭТО ПЛЕВОК ВСЕМ НАМ В ЛИЦО”: РОСКОШНАЯ СВАДЬБА ДОЧЕРИ СУДЬИ ВОЗМУТИЛА СЕТЬ

Избранником дочери судьи стал представитель Следственного комитета Краснодарского края, торжество по слухам обошлось в $2 млн, а свадебным подарком оказался новенький Bentley.

Член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя Елена Хахалева устроила для своей дочери грандиозную свадьбу, которая по скромным подсчётам наблюдателей обошлась примерно в два миллиона долларов. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал торжество на своей страничке в Instagram, добавив отрывки видеозаписей, на которых судья во время праздника находится на сцене в компании Николая Баскова и Валерия Меладзе.

"Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. <...> Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня удивлять. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Учитывая экономическое положение нашей страны, когда россияне трудятся за 20 тысяч рублей в месяц, устраивать такое! Подобное поведение подрывает авторитет всей судебной системы. Надеюсь, что будет проведена проверка и будет вынесено процессуальное решение", - пишет Жорин.

По информации издания свадебный пир состоялся на площадке Galich Hall еще 10 июня. Судя по опубликованным кадрам вел праздник певец Николай Басков. Он же во время выступления Веры Брежневой «подрабатывал» ей на подтанцовке. Первый танец молодожены исполнили под вокальное сопровождения Валерия Меладзе. Также на свадьбе выступил легенда отечественной эстрады Иосиф Кобзон.

Столы в Галич Холле, где проводилось мероприятие, ломились от изысканных яств и деликатесов. Избранником дочери судьи, как сообщил телеведущий Андрей Караулов, стал представитель Следственного комитета Краснодарского края.

По некоторым данным, свадебным подарком молодоженам стал новенький автомобиль Bentley.

Тем временем пользователи Сети прокомментировали опубликованные кадры адвоката Жорина. Их мнения разделились - одни выразили свое согласие с правозащитником, другие же ему возразили.

"Пир во время чумы!!! Яркая иллюстрация того, что сейчас представляют следствие и суд!", "Дочь судьи и сотрудник следственного комитета. ... две семьи чиновников, назначенных приказом президента, менеджером, избранным нами с вами.... те, мы с вами сейчас наблюдаем, как наши наемные сотрудники живут на наши с вами деньги...", "Почему бы Кабзону как депутату госдумы не поинтересоваться откуда такие баснословные доходы судьи ,но и он туда же ,за деньги продадим все честь ,достоинство ,славу",

Впрочем, не все столь воинственно отнеслись к информации, опубликованной адвокатом Жориным.

Совет судей Краснодарского края не собирается проверять информацию о свадьбе дочери судьи краевого суда Елены Хахалевой, которую в соцсетях назвали "свадьбой века".

Совет судей Краснодарского края не видит оснований для проверки информации о дорогостоящей свадьбе дочери судьи краевого суда. "О публикации на странице Сергея Жорина и других лиц совету судей известно, но официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало," - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя председателя совета Владимира Кисляка. По его словам, публикации в соцсетях не являются основанием для проведения проверки в отношении судьи Хахалевой.

"Аргументы недели" писали, что гости "свадьбы века" дочери судьи из Краснодара спешат "почистить" соцсети. Иосиф Кобзон, выступавший для гостей свадьбы в Краснодаре, сильно возмущен вопросами.