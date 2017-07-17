“ЭТО ПЛЕВОК ВСЕМ НАМ В ЛИЦО”: РОСКОШНАЯ СВАДЬБА ДОЧЕРИ СУДЬИ ВОЗМУТИЛА СЕТЬ
Избранником дочери судьи стал представитель Следственного комитета Краснодарского края, торжество по слухам обошлось в $2 млн, а свадебным подарком оказался новенький Bentley.
Член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя Елена Хахалева устроила для своей дочери грандиозную свадьбу, которая по скромным подсчётам наблюдателей обошлась примерно в два миллиона долларов. Об этом сообщает портал Ura.ru.
Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал торжество на своей страничке в Instagram, добавив отрывки видеозаписей, на которых судья во время праздника находится на сцене в компании Николая Баскова и Валерия Меладзе.
"Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. <...> Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня удивлять. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Учитывая экономическое положение нашей страны, когда россияне трудятся за 20 тысяч рублей в месяц, устраивать такое! Подобное поведение подрывает авторитет всей судебной системы. Надеюсь, что будет проведена проверка и будет вынесено процессуальное решение", - пишет Жорин.
По информации издания свадебный пир состоялся на площадке Galich Hall еще 10 июня. Судя по опубликованным кадрам вел праздник певец Николай Басков. Он же во время выступления Веры Брежневой «подрабатывал» ей на подтанцовке. Первый танец молодожены исполнили под вокальное сопровождения Валерия Меладзе. Также на свадьбе выступил легенда отечественной эстрады Иосиф Кобзон.
Столы в Галич Холле, где проводилось мероприятие, ломились от изысканных яств и деликатесов. Избранником дочери судьи, как сообщил телеведущий Андрей Караулов, стал представитель Следственного комитета Краснодарского края.
По некоторым данным, свадебным подарком молодоженам стал новенький автомобиль Bentley.
Тем временем пользователи Сети прокомментировали опубликованные кадры адвоката Жорина. Их мнения разделились - одни выразили свое согласие с правозащитником, другие же ему возразили.
"Пир во время чумы!!! Яркая иллюстрация того, что сейчас представляют следствие и суд!", "Дочь судьи и сотрудник следственного комитета. ... две семьи чиновников, назначенных приказом президента, менеджером, избранным нами с вами.... те, мы с вами сейчас наблюдаем, как наши наемные сотрудники живут на наши с вами деньги...", "Почему бы Кабзону как депутату госдумы не поинтересоваться откуда такие баснословные доходы судьи ,но и он туда же ,за деньги продадим все честь ,достоинство ,славу",
Впрочем, не все столь воинственно отнеслись к информации, опубликованной адвокатом Жориным.
Совет судей Краснодарского края не собирается проверять информацию о свадьбе дочери судьи краевого суда Елены Хахалевой, которую в соцсетях назвали "свадьбой века".
Совет судей Краснодарского края не видит оснований для проверки информации о дорогостоящей свадьбе дочери судьи краевого суда. "О публикации на странице Сергея Жорина и других лиц совету судей известно, но официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало," - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя председателя совета Владимира Кисляка. По его словам, публикации в соцсетях не являются основанием для проведения проверки в отношении судьи Хахалевой.
"Аргументы недели" писали, что гости "свадьбы века" дочери судьи из Краснодара спешат "почистить" соцсети. Иосиф Кобзон, выступавший для гостей свадьбы в Краснодаре, сильно возмущен вопросами.
http://www.topnews.ru/news_id_106358.html
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Скоро будут выступать на дне рождения какого-нибудь начальника РОВД или главврача.. Млть страна, млть власть..- слов нет, лучше пусть как в Украине будет, где шобла уже побаивается попасть в мусорный бак..
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Утритесь!
Ничего ей не будет!
Да, Люся???
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Это ещё что… С такими темпами скоро путин с медведевым у таких будут дуэтом распевать…
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Да тебе лишь бы побузить,а толку никакого.Там,где люди созидают,преобразовывая нашу жизнь,там,где работает передовая мысль и дело идёт,там тебя нет,тебя строительство будущего не интересует,ты жаждешь попрыгать и кричалки покричать,к чему и все твои коменты,эмоции погонять,а мозги в отключке.Попросвещайся,несчастный,как люди жизнь свою обустраивают и нам всем предлагают.
https://www.youtube.com/watch?v=9pquSjPk9eg
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Меня не интересует будущее, в котором норма – устраивать свадьбы на 2 млн баксов, будучи судьей с куда меньшими официальными доходами! Это наверное твои друзья, “не Димон”, Хахалева – созидают свое будущее, преобразовывая нашу жизнь так, что одним уже на еду не хватает, а другие не успевают тратить наворованное? Это у них передовая мысль работает – где и как гешефт обустроить…
Да, я жажду! Жажду справедливости! Справедливой мести! Я жажду увидеть всех этих упырей там, где они должны быть – на нарах!!!
Если ты полагаешь, что можно построить справедливую жизнь для народа, не обращая внимания на этих упырей и их делишки, закрывая глаза на их паразитизм – значит ты обыкновенная… … не в своем уме!!! Не понимаешь простой вещи – если где-то прибыло – значит где-то убыло…
Насчет твоей ссылки – я плачу налоги, ращу сыновей – будущих защитников отечества! Я имею юридическое и моральное право требовать справедливости и порядка в своем государстве! А не по кустам прятаться на слетах в полулегальных обществах и там пытаться создавать альтернативы, которые на самом деле никакие не альтернативы, а лишь отвлечение от необходимости наведения порядка в собственной стране!
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А Люсе и ей подобным нравится крысячье существование, это больная особь женского пола или просто самка, которая за огрызки продаст всё.
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Скромно, экономно.
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Никто наши права не защищает,а только подавляют! путин принял закон о судьях,засыпал их деньгами,лишь бы
принимались нужные приговоры. Война нужна для нашей страны,очистительная,от жидовского ига.
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“Подобное поведение подрывает авторитет всей судебной системы…” Вот это заявление и есть плевок всем нам… Невинные люди сидят, а ворьё высокого ранга на свободе жирует…
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Вор на воре сидит и воровка судит!!! Какая уж тут, при таком подходе, может быть индустриализация. Ну что тут скажешь – “цивилизация”!!! Народ от этих упырей отстал бесконечно.
Пора Аврору в Москву -реку заводить….
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Мне одному интересно, откуда у судьи бабло на такую свадьбу или как? И почему доходами не интересуются “компетентные органы”?
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“Компетентные органы”, т.е. Следственный комитет??? Жениху эту тайну откроют после свадьбы.
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может эта Хахалева(жуткая ,говорящая фамилия)не самая плохая и злобная судья(что -то с земельным законадательством сязанная)-но она человек Системы ,там априори других не может быть,их не допустят с кодексом чести.Поэтому не завидуйте и не злитесь на отдельных теток(обидно, что все они как гопники приглашают одних и тех же затасканных,пошлых жидов и проституток,не хотят приобщиться к красивому,классическому,имея такие деньги ,оркестр можно было пригласить.Система сгнила,плохо для всех -и тем, кто там и тем ,кто вне ее,потому как будующее пугает и неопределено.
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Говорю же Система,вот нашла…”«У нас заправляет Хахалев Роберт Оникович (муж судьи Елены Хахалевой). Все решения суда в его пользу. И то же самое – все оформляется на мертвых душ. Поселки Первомайский, Новоивановский; идет отжим земли. Роберт Хахалев женат на заместителе председателя Совета судей края Елене Хахалевой, а председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов — их родственник. Хахалев заявлял, что он инвестор, якобы хочет поднимать сельское хозяйство. Земля у него может и в ходу, но он не платит налоги, а жена его крышует».И в дополнение -сын Хахалевой -Кирил-депутат законодательного краевого собрания от ЕР,стал им в 22г,а зять теперь в СК.”Жалуйтесь господа,ничто их уже не пробьет и будут наши внуки в 5лет пить по “бутылке водки”,а инвалиды-колясочники сидеть в тюрьмах,ибо специально судьям дали неприкосновенность,это в нашем то денежном либеральном обществе.Против системы не пойдешь,пока мы, винтики, не поумнеем и перестанем злиться ,а придется сплачиваться, но не под знамена раскрученных партий-это все Гапоны.
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Победители имеют право веселиться на костях своих пленных рабов!
То ли ещё будет. Ещё и в жертву будут приносить, и жрать её.
Пока покорный народец сопли жуёт и уряяя кричит Верховному Чебурашке.
Так и будет, и никакая “сеть” вовсе не возмущена, это простой пиар )))
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А вождь теперь кто? Славик на тапки встал, роняя кал и падая в обморок после первого шухера.
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После того как Россия молча проглотила Сердюкова и Васильеву, эта свадьба- даже не плевок.