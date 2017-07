Деревянные счётные бирки из раскопок в Старой Руссе

Деревянные бирки фиксируются на территории Европы ещё со времён Античности. В период Средневековья и Нового времени они получили повсеместное распространение и являлись одним из неотъемлемых элементов повседневной жизни. Область использования бирок была обширной: от способа записи простых подсчётов и обучения счёту до использования их в качестве векселей и эквивалента безналичных денег.

Добыча руды.Гравюра из книги Георгия Агриколы De Re Metallica Libri XII (1556 г.).

Подсчёт добытой руды ведётся с помощью зарубок на деревянной бирке -





В XIX в. деревянные бирки постепенно выходят из широкого употребления, однако использование их фиксировалось этнографами даже во второй половине XX в.



Счётные бирки из Словении, сер. XX в. -











Счётная бирка из Лапландии, 1890 г. -







На протяжении тысячелетий, такой способ записи чисел и ведения подсчёта играл огромную роль в экономической жизни общества. Долговые деревянные бирки упоминаются в таких документах как Кодекс Наполеона и «Устав торгового судопроизводства Российской империи» (1887 г.).



Судя по археологическим находкам в Старой Ладоге, Новгороде, Пскове, Старой Руссе, Торжке, Твери, Ростове, Белоозере, деревянные бирки, представляющие собой палочки с зарубками, были широко распространены на территории Руси. Об этом свидетельствуют их упоминания, под названием жеребии или доски, в письменных источниках. (Новгородской первой летописи (под 1207 г.), статьях Псковской судной грамоты (конец XV в.), новгородских берестяных грамотах, а также в более поздних письменных документах).







В крестьянской среде использование деревянных бирок фиксировалось этнографами вплоть до XX, а в отдалённых областях до XXI века.



Счетная бирка для медвежьего праздника, д.Усть-Урна, ханты, 2006 г. -







При раскопках в Старой Руссе, было обнаружено более 650 средневековых деревянных бирок (изображения и информация о счётных бирках найденных с 2005 г. можно посмотреть в базе данных археологических находок). Изучение этой коллекции, позволяет не только ввести в научный оборот новые материалы, но и предложить другие методики работы с этой категорией находок.



Фотографии и рисунки счётных бирок из раскопов разных лет -





Тем не менее, изучению данной категории находок уделялось незаслуженно мало внимания.

В настоящий момент, в отечественной историографии существуют два подхода к классификации бирок.

Один из которых историко-археологический, представленный исследованиями Р. К. Ковалёва. Анализируя археологическую коллекцию Новгорода и привлекая широкий круг аналогий, он предложил типологию бирок и классификацию систем счёта зарубок.





Иной взгляд на данную проблему предлагают экономисты М. И. Кутер и А. В. Кузнецов, рассматривающие бирки не как категорию археологических находок, а как источник по истории становления бухгалтерского дела в России.





Однако, уже на первом этапе исследования старорусских материалов выяснилось что предложенные классификации обладают рядом существенных недостатков. Из-за этого пришлось выработать свою систему.

Вначале надо было выявить признаки по которым бирки можно было бы чётко отличит от других предметов.



Главный признак бирки это наличие зарубок. Ряд зарубок представляет способ записи чисел в рамках единичной системы счисления и наносится не только на то, что мы называем бирками. Например, цилиндры-пломбы тоже нередко имеют зарубки, но это один из вариантов записи числа используемый наравне с кириллическим цифрами.



Деревянные цилиндры-пломбы из Новгорода -



Кроме того, на новгородских и старорусских раскопах также встречены остатки срубов с брёвнами помеченными зарубками, которые обозначают порядок укладки брёвен.

С другой стороны, счёт зарубками вели не только на специально подготовленных палочках, но и на совершенно разных предметах (к примеру: мутовки, веретена, игрушечный меч, стрела, ручка ковша, рукоять плётки и т. п.) “превращая” их в бирки.



Бирки из веретена, мутовка, деревянной стрелы и игрушечного меча -



То есть к счётным биркам может быть причислен любой предмет, который содержит числа, записанные в системе единичного счисления с помощью зарубок или насечек, нанесённых в ходе или результате выполнения подсчёта или математических действий. Из этого массива исключаются предметы, функции которых чётко определены а записанные числа играют строго определённую роль(брёвна в срубе, цилиндры-пломбы). Одна из таких, сравнительно легко отделяемых категорий – «кредитные» или расколотые бирки.



Целые “счётные” бирки служат для подсчёта и записи его результатов, а расколотые для фиксации сумм и чисел между двумя «лицами».

Но не будем на них останавливаться и вернёмся к счётным.



Счётные бирки были найдены практически на всех раскопах в Старой Руссе.



Наиболее представительные коллекции происходят с Борисоглебского и Пятницкого-I раскопов.



На Пятницком раскопе в 2002-2012 гг. были изучены культурные напластования XI-XV вв. мощностью около 6 м. Раскопками были исследованы территории двух усадеб, расположенных в историческом ядре города и не менявших границ на протяжении всего изученного периода. Характер застройки и комплекса материальной культуры свидетельствует о довольно высоком статусе, активной производственной и экономической деятельности жителей данных усадеб. Другой, важный для исследования, массив находок происходит с Борисоглебского раскопа, где в слоях XI-XII веков на территории двух усадеб было зафиксирован комплекс из 255 бирок.

Следует сказать что коллекция бирок происходящая из Старой Руссы по количеству сравнима с новгородской и является одной из крупнейших в Европе.



Счётные бирки отличаются большим внешним разнообразием. Среди них, исходя морфологических признаков, можно выделить некоторые разновидности: бирки-колышки с заострённым концом (7) и бирки колья (клинья) с зарубками нанесёнными на грани заострённой части (1) (этикетки по Ковалёву), бирки из предварительно обработанных четырёхгранных стержней (1).



Однако, на настоящий момент, невозможно определить имели ли эти разновидности бирок строго ограниченные функции или служили для тех же целей, что и остальные.



Счётные бирки встречаются во всех изученных слоях с XI по XV века, тем не менее, следует отметить значительное увеличение их количества наблюдающееся в XI – 1-й пол. XII века.





Породы древесины, применявшиеся для изготовления счётных бирок, весьма разнообразны, (слайд 26) но большая часть была сделана из сосны, берёзы и ели. Вероятно выбор материала, не был целенаправленным и обуславливался доступным на месте сырьём.





Что и как считали с помощью деревянных бирок?

Всего в старорусской коллекции на настоящий момент учтено 649 бирок (считая вместе с кредитными). Из них в рамках исследования был рассмотрен 591 экз. Количество зарубок на сохранившихся бирках колеблется от 1 до 130. Зарубок в рядах насчитывается от 1 до 46, а количество рядов на бирке колебалось от 1 до 8.

На 89 бирках ряды зарубок разделены на отделы. Количество зарубок в отделе весьма разнообразно, по 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 25 зарубок.



На 8 бирках отделы выделены нерегулярно. Например, на одной чередуются 3 и 7, на другой 8, 4 и 3 зарубки и т. п.









Ранее уже говорилось о том, что каждый ряд зарубок и (или) сумма зарубок на бирках представляет собой запись числа полученного в ходе целенаправленных действий (прежде всего подсчёта) и частота использования чисел может дать информацию о способах и единицах счёта.



Для этого были построены графики , отдельно по количеству зарубок на целых бирках и, отдельно, по количеству зарубок в целых рядах.







Представительность коллекции позволяет, получить вполне объективные данные, которые устойчиво повторяются на разных множествах.



На графиках фиксируются пики и впадины, сочетание которых выявляет определённые закономерности. Важно отметить, что частота использования чисел первого десятка показывают большую вариативность в зависимости от выбранного множества, а частота использования чисел больше десяти всегда показывает одну и ту же закономерность..



Какие же мы можем сделать выводы?



Счёт, в большинстве случаев, очевидно, вёлся в рамках десятичной системы, широко распространённой на Руси. Это подтверждает наличие большого количества рядов зарубок, разделённых на отделы по 10. Более того, использование десятичной системы подтверждается пиками на графике. Частая встречаемость чисел 9-11, 20, 28-30, 39-40, 50-51 в качестве суммы зарубок на бирках и в рядах объясняется стремлением округлять и оперировать суммами кратными основанию системы счисления. То есть мы видим некую закономерность, дополняющую наши возможности выделения счётных систем.



Довольно много (7 экз.), бирок с разделами в 6 зарубок, 5 из них датируются XI в., а 2 XIII-XIV веками. При этом следует заметить, что числа кратные 6 и 12 на бирках встречаются относительно редко. То есть некие предметы считали по 6, но при этом не использовали шестёрку (или дюжину) как меру счёта или основание системы счисления. Что могли считать таким образом? Тут следует вспомнить, что в XI в. по мнению В. Л. Янина куна составляла 6 векш (а в XIV-XV в. алтын равнялся 6 московским деньгам).



Следующее, интересующее нас число это 7. Найдены 3 бирки с разделами в 7 зарубок. Все они обнаружены в слоях XI в. Но довольно часто встречаются бирки, содержащие числа 14 и 28 кратные 7. Кроме того, зафиксировано относительно большое количество бирок, содержащих числа 29 и 30. При этом, 28 и 29 встречаются чаще чем 30. Данная закономерность не наблюдается на других числах (приближённых к 20 например). Возможно, ответ кроется в том, что 28 и 29 это число дней в месяце (лунном или календарном). Судя по всему, бирки, содержащие числа кратные семи, а также 29 и 30, вероятно, использовались для календарных подсчётов или подсчёта единиц продуктов, материалов, событий или действий, соответствующих числу дней в неделе или месяце.



Труднообъяснимо наличие большого количества бирок с числом 16 и 17, при том, что эти числа никогда не используются в разделах. Возможно, это связано с тем, что с помощью бирок с таким количеством зарубок вёлся подсчёт мер веса, сыпучих тел или мер жидкости. В системах таких мер нередко встречаются величины кратные 16. Из поздних примеров можно привести четверик – 1/16 часть коробьи и безмен – 1/16 часть пуда.

Остальные выделенные разделы следует считать либо ошибками (как 9 и 11), либо произвольно выбранными для проведения каких-либо математических операций: сложения, вычитания или деления (3, 5, 12, 25 и смешанные разделы).



Коллекция средневековых деревянных бирок из Старой Руссы является важнейшим источником для изучения экономической жизни средневекового города. В ходе её изучения была разработана новая методика позволяющая получить более объективные данные о функциях и значении деревянных бирок. Обнаруженные в ходе раскопок счётные бирки, вероятно применялись для подсчёта предметов (десятками), денег мер веса, сыпучих тел или объема (16). а также календарного счёта и математических вычислений.



Использованная литература

1. . Apostolou N., Crumbley D.L. The Tally Stick: the First Internal Control? // The Forensic Examiner. Springfield, 2008. Vol. 17, №1. P. 60-62.

2. Ковалёв Р.К. Деревянные долговые бирки-сорочки XI—XII вв. из новгородской коллекции.// Новгородский исторический сборник. 2003. – Вып. 9 (19). С. 28-35.

3. Ковалёв Р.К. Новгородские деревянные бирки: общие наблюдения // Российская археология. 2002. № 1. С. 38–50.

4. Кутер М. И. А.В. Кузнецов. Европейская история бирок: взгляд с позиций современной теории бухгалтерского учета // Сибирская финансовая школа. 2010. №1 (78). С. 77-81; Кутер М. И. А.В. Кузнецов. Значение бирок в исследовании исторического развития бухгалтерского учета // Вестник СамГУПС. 2009. Т. 2. №5. С. 48-53.

5. Ковалёв Р.К. Новгородские деревянные бирки…С. 44–45.

6. Кутер М. И. А.В. Кузнецов. Европейская история бирок… С. 77-79

7. Янин В. Л. У истоков Новгородской государственности // НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2001. – С. 93-150.

8. Ковалёв Р.К. Новгородские деревянные бирки…С. 41.

9. Тихомирова А. А. Деревянные бирки на поселениях Верхнего Поволховья X-XV вв.// Диалог культур и народов средневековой Европы: к 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова. СПб., 2010. – С. 49-50.

10. Янин В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы Средневекового Новгорода // М., 2009. – С. 181



По материалам доклада представленного П. П. Колосницыным на 59-том ЗАСЕДАНИИ СЕМИНАРА ИМ. АКАДЕМИКА В.В.СЕДОВА, ПСКОВ, 10 апреля 2013. Материалы и слайды предоставлена автором.