Подземелья Липецкой области

Мир таит в себе больше загадок, чем способен усвоить человеческий мозг в его нынешнем состоянии. Тайны самой планеты и секреты, оставленные нам в наследство далекими предками — все это вызывает неподдельный интерес у любителей разного рода недосказанностей. При изучении таких секретов появляется абсолютный простор для фантазии — имея несколько исходных переменных, можно выстраивать логические цепочки, чтобы создать собственную гипотезу появления того или иного ”чуда”.

Окрестности Ельца

Во время осады города сего Тамерланом был прорыт и обделан для взимания воды. Подземный ход к реке Сосне начинается, где ныне ров, ниже церкви Преображения, и другой — от башни, стоящей пониже собора, начинался во рву.

“История русского народа”, Николай Полевой, 1829 год.

Считается, что в окрестностях Ельца примерно в XIV веке существовало множество подземных ходов, прорытых во время нашествия Тамерлана. Ельчане создавали их как для оборонных, так и для стратегических целей. Прямых свидетельств нет, но есть множество косвенных, подтверждающих теорию существования подземной паутины. Остались записи купца, некоего Ивана Уклеина, который принимал участие в строительстве елецкого Вознесенского собора. В своих дневниках мужчина рассказывает, что во время рытья котлована под основание собора часть земли провалилась, открыв горожанам зияющую дыру — тоннель. Подземный ход казался надежным, поэтому самые отважные прошли по нему до конца пути. Дорога шла от площади, на которой велась стройка, до монастыря, расположенного на Кошкиной горе в том же Ельце.

Уже в 60-х годах прошлого века рабочие нашли вход в тоннель. Он располагался на глубине около двух метров, и представлял собой бревенчатый сруб. От улицы Коммунаров, на которой он и был обнаружен, ход вел на запад — к месту, где когда-то стояли ворота Елецкой крепости. Ответвлений было несколько, и одно из них вело путника к берегу Ельчика — туда, где, согласно легенде, находился огромный схрон разбойничьих сокровищ.

И о сокровищах Тамерлана среди местных периодически вспоминаются разные байки. Поговаривают, что часть из них была спрятана в подземельях Ельца, а другая — на нынешней территории заповедника “Галичья Гора”. В последнем есть несколько природных пещер. Одна из них — Копченый камень — располагается на Воргольских скалах, и еще с XIX века там периодически находят ювелирные украшения, датируемые “седой стариной”, и, предположительно, являющиеся малой толикой тех самых сокровищ. Правда, все это одиночные находки — крупнее застежки-фибулы ничего обнаружить не удавалось, но энтузиасты уверены: нужно просто подождать. Сокровище будет искать нового хозяина.

В Ходовском лесу когда-то стояло красивое купеческое поместье. Его хозяин, чья фамилия и “прилипла” к окружающей растительности, владел небольшим керамическим заводиком, который на сегодняшний день превратился в груду развалин — как и само поместье. Руины дома купца Ходова до сих пор стоят в лесу. А неподалеку от них есть Волчья Яма — по сути, просто карстовая пещера. Нелестное название дали местные, не раз проваливавшиеся в многоярусную конструкцию и съезжавшие все глубже по скользкому глинистому дну. Ходы в Яме довольно узкие, их протяженность не превышает 25 метров, но находиться там весьма неуютно: сыро и скользко. Местные жители утверждают, что когда-то из Волчьей Ямы в сторону Знаменского монастыря, Вознесенского собора и Рождественской церкви вели проложенные безымянными строителями ходы. Но увы — большая часть тоннелей уничтожена завалами, и проверить слова старожилов невозможно.

Метро до “Черемушек”

Согласно байкам, которые травят старожилы города Лебедянь, его основатель приказал вырубить на донском берегу приличных размеров пещеру. Мягкий известняк легко поддался строителям, и вскоре пятиярусное сооружение уже красовалось неподалеку от Лебедяни. Местные искатели сокровищ убеждены: где-то там, в пещере атамана Тяпки, скрыты богатства разбойничьего атамана Кудеяра. На их поиск отваживались только самые смелые, но никто не вернулся назад — слишком запутанные ходы оставил в наследство атаман, и без карты найти обратную дорогу было невозможно. Есть косвенные подтверждения правдивости этой легенды: в начале ХХ века рядом с Покрово-Казацкой слободой во время работ в старом карьере нашли остатки какого-то строения, большая часть которого располагалась под землей. Исследователи еще не пришли к единому мнению относительно предназначения строения до того, как оно превратилось в руины, но большинство считает, что это была своего рода шахта, в которой добывали камень для строительства крупных сооружений, в том числе — местного Донского монастыря, датируемого XVII веком. В штольнях обнаружены следы от факелов, которые размещались на стенах и служили единственным источником света в лебедянском подземелье, а также икона, бронзовый лик Николы Можайского.

Что касается более поздних слухов, связанных с подземельями Лебедяни, то в качестве примера можно привести попытку местного жителя построить метро. О вагонах Леонид Мулярчик решил подумать когда-нибудь потом, а вот к строительству тоннеля подошел весьма ответственно. Конструкция должна была протянуться по берегу Дона, и соединить район “Черемушки” с железнодорожным вокзалом. На 200-метровую подземку высотой 1,7 и глубиной 2,5 метра ушли все сбережения мужчины. Работы начались в 1984 году, и продолжались довольно долго. Как знать, может, Мулярчику удалось бы найти меценатов для своего проекта, и все-таки завершить строительство, но в 2012 году он скончался. Метротоннель закрыли, и навесили на вход замок.

Каменные горы и веймутовы сосны

На границе Липецкой и Воронежской областей располагается весьма живописное село с интересным названием — Конь-Колодезь. Оно раскинулось на левом берегу Дона, и готово познакомить путешественника со своими немногими, но уникальными достопримечательностями. Среди них — веймутовы сосны. Мне довелось несколько лет жить в Конь-Колодезе, и парк с этими деревьями не переставал удивлять своей самобытностью. Стволы больше похожи на грубый, но, вместе с тем, узнаваемый стиль работы мастера-кузнеца, а размашистые кроны придают сходства с лиственным деревом.

Неподалеку от парка с реликтовыми деревьями располагается Каменная гора. По сути, это 20-метровое возвышение, состоящее из известняка. В горе множество ходов, превращающих ее в подобие муравейника, которые перемежаются пещерами с куполовидными сводами. Скорее всего, здесь добывали известняк. Сейчас пещеры практически недоступны для посещения, потому что входы заваливает с завидной регулярностью. Опасность представляют и сами ходы — по той же причине. Однако посетители, которые на свой страх и риск все же отважились проникнуть внутрь Каменной горы, отмечают удивительно чистый и свежий воздух. По логике, он таким быть не должен — все-таки подземелье. Видимо, естественная (или некогда созданная человеком) вентиляция продолжает функционировать, несмотря на преклонный возраст тоннелей.

Борковский замок и НЛО

В Тербунском районе есть село Малые Борки. Когда-то здесь функционировали каменоломни, в наследство от которых остался большой пещерный комплекс. Песчаник использовался для строительства дворянских усадеб, в том числе и Борковского замка. Его владелец — великий князь Андрей Владимирович, кузен последнего императора. Злые языки со страниц летописи поговаривают, что во время его возведения использовалась рабочая сила в виде провинившихся крепостных. Крестьяне жили и работали прямо в штольнях, которые впоследствии использовались в качестве убежищ, и очень пригодились местным жителям в Гражданскую и Великую Отечественную. А потом каменоломни закрыли за ненадобностью. Снова о них вспомнили только в 2012 году, когда бензовоз чуть не провалился под землю. Тогда один из местных жителей начал раскопки в этом месте. Каменный очаг, рисунки, нанесенные на стены с помощью копоти, — далеко не весь перечень находок, которые удалось сделать археологу-самоучке.

Не обходится в Борках и без легенд. В лесу, расположенном неподалёку от замка, стоит “чертова столовая”. Природа постаралась на славу — у местных жителей появился очередной повод поверить в сверхъестественное. Круглый стол и расставленные вокруг стулья выполнены из камня, но рука человека непричастна к их изготовлению.

Что касается НЛО, то свидетельства очевидцев ведут уфологов к месту под названием Провалище. Считается, что это тупик, и именно в него упирается протекающий рядом Олым. Чертовщину, которая мерещится “очевидцам”, геологи объясняют наличием тектонического разлома. Может, и излучение какое-то присутствует, воздействие которого на психику и вызывает вот такие…видения.







Источник: slavyanskaya-kultura.ru