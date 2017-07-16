Мама, передумай!

Отказавшихся от аборта обеспечит церковь

- Даже сухие цифры официальной статистики заставляют внутренне содрогнуться от ужаса: только в 2015 году в нашей стране было совершено 746 тысяч медицинских прерываний беременности. И трудно даже представить, каковы реальные масштабы трагедии. Аборты стали национальным бедствием! – сетовал Патриарх Кирилл в 2016 году, объявляя общецерковный сбор на открытие и поддержку центров гуманитарной помощи для будущих мам.За год всем миром собрали 39 миллионов рублей, которые потом распределялись между епархиями на конкурсной основе. Русская православная церковь открыла за этот срок 55 центров, а до конца года заработают еще 14. Всего же по всей стране таких уже 115.- Здание, хоть и разбитое, нам власти дали просто так, коммуналку тоже оплачивают. Приходят к нам и беременные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и погорельцы, и бывшие заключенные. В кабинете первичного приема решаем, будет ли это разовая помощь или социальный патронат, – рассказывает руководитель центра гуманитарной помощи в Вязьме Светлана Панченкова.Здесь женский клуб для многодетных мам с детьми-инвалидами, досуговый центр, творческие мастерские. А главное – бесплатный магазин, где разложены продукты, подгузники и все вещи первой необходимости, развешана одежда, рассортирована по размерам обувь. Можно прийти и взять все необходимое. Учтен и психологический момент – все товары лежат не в контейнерах, перебирать ничего не надо.Сегодня под патронатом 204 нуждающиеся семьи, а меньше чем за год работы через него прошло более 10 тысяч человек. При этом каждая многодетная семья может прийти сюда раз в месяц за вещами. Равно как и любая беременная, вставшая на учет.- А мухлевать не пробуют? – спрашиваю школьного воспитателя Юлию Сергеевну, которая трудится здесь добровольцем. Как и все остальные сотрудники.- На селе такое не пройдет – все друг друга знаем. А так просим предоставить документы о том, что человек малообеспеченный. Вероисповедание не волнует – поможем и мусульманину, и атеисту.«Мама, передумай! Я хочу жить», – такой плакат висит при родильном доме подмосковного Подольска, где год назад открылся кабинет психологической консультации женщин перед абортом.- У меня двое детей, денег на третьего нет. И я решилась на аборт. Переубедить меня невозможно. Но психолог два часа выворачивала мне душу наизнанку. Я родила. А она теперь друг семьи, – рассказывает на пороге уютного кабинета с мягкой подсветкой 32-летняя Алена.И таких, как она, здесь много: за год психолог программы «Спаси жизнь» Марина Антонова приняла здесь 230 женщин, 40 из которых удалось переубедить.- По статистике, помощь вещами и продуктами заставляют будущую маму отказаться от аборта. Зачастую просто купленная волонтерами коляска, обещанная встреча с шариками из роддома спасают человечку жизнь, – вспоминает Антонова. – Ежели на аборте настаивает отец ребенка, то я объясняю, сколько денег может уйти на лечение его последствий (вплоть до онкологии). Опыт также показывает, что 90% пар после аборта расходятся…Открываются по стране и церковные приюты для женщин, где можно жить тем, кому некуда идти. Это молодые мамы-сироты, беременные, которых выгнали из дома за отказ от аборта. Здесь они изготавливают свечи и дорожные наборы ниток, проходят курсы по бухучету, парикмахерскому искусству и маникюру. В московском «Доме для мамы» православной службы «Милосердие» за 5 лет получили кров 199 мам и 202 ребенка, а также еще 6700 женщин обратились за социальной, юридической и гуманитарной помощью. По всей стране таких приютов уже 50.По вопросам незапланированной беременности открыты кризисные линии, на которых дежурят психологи, юристы, священники и соцработники: 8-800-200-05-07 (звонок по России бесплатный, линия работает круглосуточно) и 8-800-100-48-77 (звонок по России бесплатный, линия работает с 9.00 до 21.00, в ближайшие месяцы перейдет на круглосуточный режим).Если вы хотите пожертвовать вещи (новые или б/у в хорошем состоянии) в помощь гуманитарному центру православной службы «Милосердие» в Москве, то привезти их можно по адресу: ул. Николоямская, 57, стр. 7 со среды по субботу с 10 до 19 часов. Телефон для справок: 8 (495) 687-75-46.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com