Здоровье в жаркий период лета
В передаче шла речь о том, как сохранить и приумножить доброе здравие и бодрое самочувствие в период жарких летних дней.
Поговорили о сохранении здоровья, находясь летом в лесу, в поле, на воде, в горах.
Поговорили, как поступать при укусе змеи или диких зверей.
Так же дали рекомендации, какие полезные травки, корешки и плоды можно собрать в этот период.
И, как всегда, ответили на ответы слушателей.
04 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Здоровье в жаркий период лета». Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ).
Источник: www.kramola.info