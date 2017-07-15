В передаче шла речь о том, как сохранить и приумножить доброе здравие и бодрое самочувствие в период жарких летних дней.

Поговорили о сохранении здоровья, находясь летом в лесу, в поле, на воде, в горах.

Поговорили, как поступать при укусе змеи или диких зверей.

Так же дали рекомендации, какие полезные травки, корешки и плоды можно собрать в этот период.

И, как всегда, ответили на ответы слушателей.

04 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Здоровье в жаркий период лета». Автор–сказитель Захар Белинский (Арирадъ).







