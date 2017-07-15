Тайны Антикитерского механизма

В Афинах состоялась скромная пресс-конференция. Участники международного проекта по изучению Антикитерского механизма отчитались об очередной порции открытий, сделанных за годы исследований одного из самых загадочных устройств древнего мира. Исследование Антикитерского механизма, растянувшееся на 114 лет, похоже, близится к завершению.

Предыстория

Сенсация 1900 года: возле греческого острова Антикитера в Эгейском море были случайно обнаружены останки древнего торгового судна. Ценный груз, затонувший вместе с кораблем, поначалу до смерти напугал ныряльщиков – “Там трупы! Разлагающиеся трупы!! “. Они не сразу сообразили, что лежащие на дне тела, головы, ноги и руки принадлежат статуям, бронзовым и мраморным.

Находка была слишком крупной и необычной, чтобы обойтись без вмешательства властей и ученых. Было принято знаменательное решение поднять со дна всё, что получится отыскать. Действительно знаменательное: с раскопок на месте крушения “Антикитерского корабля” начинается официальная история подводной археологии и, главное, современная история Антикитерского механизма.

Десятки статуй и их фрагментов, украшения, предметы мебели, роскошная стеклянная посуда, сосуды для вина и масла – на то, чтобы поднять со дна почти четыре сотни предметов, ушло два года. Подводными раскопками руководил Валериос Стаис, директор Афинского национального археологического музея. С тех пор в этом музее хранится основная часть артефактов, которые были – или будут – найдены на месте крушения “Антикитерского корабля”.



Один из залов Антикитерской выставки в Афинском археологическом музее. Все экспонаты — груз Антикитерского корабля.

Греки утверждают, что за всю историю существования подводной археологии не было найдено ничего, что могло бы сравниться – по количеству, разнообразию и исторической ценности – с той первой случайной находкой в 1900 году. Греки, пожалуй, правы: артефакты с “Антикитерского корабля” занимают несколько залов на ежегодных выставках в Афинском археологическом музее, а возобновившиеся в 2012 году раскопки каждый сезон приносят новый “улов” — на дне, как выяснилось, еще много осталось.

На фоне всего этого великолепия бесформенные, изуродованные коррозией куски металла, извлеченные со дна вместе с очевидно ценными предметами, поначалу никого не заинтересовали. Лишь в 1902 году Валериос Стаис “поскоблил” один из крупных фрагментов и обнаружил нечто, похожее на бронзовую деталь какого-то механизма. Шестеренку? Циферблат? Но ведь первые механизмы с использованием зубчатой передачи – часы – изобрели в Европе только в XIV веке? Как эта средневековая технология могла оказаться на корабле, затонувшем еще до начала нашей эры? Каким целям служило загадочное устройство, разбившееся на уродливые детали?



Антикитерский механизм. Самая крупная из сохранившихся деталей (фрагмент А), 1902 год.

В этот момент “археологический мусор” превратился в одну из самых ценных археологических находок в мире. Невзрачные останки древнего механизма стали сенсацией – возможно, самой медленной, вялотекущей, постепенной и дозированной сенсацией в истории. Антикитерский механизм изучают уже 114 лет, результаты исследований обновляются по мере развития технологий, свои выводы ученые сообщают аккуратными порциями. Статус на 2016 год:”точное назначение Антикитерского механизма до сих пор неизвестно, однако открытия последних лет позволяют сделать обоснованные предположения на этот счет”.

Пожалуй, только в наше время ученые осознали подлинную ценность Антикитерского механизма – они начали лучше его понимать. “В этих маленьких, изъеденных коррозией бронзовых фрагментах заключен такой объем знаний, что его хватило бы на кучу книг о научных и технологических достижениях древности, а также о том, как эти знания распространялись и взаимодействовали с культурной средой своего времени. Антикитерский механизм, несомненно, самый информационно насыщенный артефакт из всех, когда-либо найденных археологами”, – считает Александр Джонс (Alexander Jones), профессор Нью-Йоркского университета, специалист по истории точных наук и один из ведущих исследователей проекта AMRP.



Надпись на фрагменте Антикитерского механизма, масштаб не соблюден.

К любым устройствам, по древней традиции, должна прилагаться инструкция от производителя. В 1902 году, при первом внимательном осмотре, Валериос Стаис заметил на одном из фрагментов крохотные буквы. Первыми прочитанными словами были Αφροδίτη (“Афродита”, так греки называли планету Венера) и Ηλίου ακτίνα (“солнечный луч”). Сразу возникло предположение, что Антикитерский механизм как-то связан с астрономией. Но почему первые обнаруженные надписи были выполнены зеркально, справа налево, – этого Стаис объяснить не мог. Ответ нашелся через несколько лет исследований: эта часть текста была не оригиналом, а “негативом”, отпечатком надписи с другой детали. Буквы отпечатались на толстом слое морских отложений, покрывающих все фрагменты механизма. Оригинальная деталь, возможно, до сих пор покоится на дне Эгейского моря у берегов Антикитеры.

Со временем ученые нашли причину плохой сохранности металла: детали механизма были изготовлены из листов так называемой деформируемой бронзы, с низким содержанием олова. Такие бронзы выпускаются до сих пор, они пластичны и удобны в ручной механической обработке, но плохо переносят длительный контакт с морской водой. Зато бронзовые статуи, найденные на месте крушения, сохранились прекрасно – для их отливки применялся иной тип бронзы, литейный.



Одна из бронзовых статуй (“Философ”), обнаруженных на месте крушения Антикитерского корабля.

Корродированные детали Антикитерского механизма чрезвычайно хрупкие, сам механизм оказался многослойным, а технологий, позволяющих видеть сквозь такие физические помехи, долгое время не существовало. Тем не менее первым исследователям удалось расшифровать почти 600 знаков и символов, расположенных на видимых поверхностях. Прочитанное соответствовало первоначальной гипотезе, что механизм как-то связан с астрономией, и вселяло надежду, что инструкция к загадочному устройству все-таки существует.

Две войны и политические потрясения в Европе снизили научную активность практически до нуля. Детали механизма, как и другие ценные музейные артефакты, не раз переносили с места на место, часть хрупких фрагментов рассыпалась или потерялась – современные ученые смогли это определить, сравнивая нынешнее состояние деталей с довоенными фотографиями. И если утраченные детали можно виртуально восстановить, то фрагменты текста и содержащиеся в них подсказки исчезли навсегда.

Что можно увидеть вооруженным глазом

Вторую волну исследований запустил в начале 1950-х годов выдающийся физик и историк науки Дерек де Солла Прайс. Он вновь привлек внимание к сенсационному устройству, но только в 1971 году ему удалось добиться разрешения на изучение механизма с помощью рентгеновского аппарата. Так появились первые снимки сложнейших внутренностей древнего “девайса”, озадачившие ученых на много лет вперед. Прайс также был первым, кто попытался восстановить изначальный облик и астрономические функции механизма. В наши дни предложенная Прайсом модель считается ошибочной, но свою миссию он выполнил: технологию древности начали целенаправленно изучать с помощью постоянно развивающихся технологий современности.

В настоящее время существует множество вариантов реконструкции Антикитерского механизма, но наиболее достоверной считается модель, предложенная инженером-механиком Майклом Райтом (Michael Wright). Райт оказался настоящим провидцем (или просто очень хорошим инженером): еще в 1990-х он утверждал, что механизм сложнее, чем принято считать, и предсказал наличие в нем дополнительных деталей и функций. Правота Райта была блестяще подтверждена исследованиями последних лет.

Расшифровка надписей, однако, продвигалась медленно: к 1970-м количество опознанных знаков увеличилось с 600 до 923. Снимки, сделанные рентгеновским аппаратом, давали смазанную картину – металлические детали просматривались неплохо, но прочесть крохотные знаки на внутренних поверхностях было практически невозможно.

Технологии “доросли” до Антикитерского механизма только в XXI веке, когда изобретения вроде компьютерной томографии или цифровой обработки изображений стали общедоступными и начали применяться для нужд археологии. В 2005 году был создан AMRP, международный проект по изучению Антикитерского механизма. Физики, астрономы, инженеры, историки и археологи из разных стран объединили усилия, чтобы – без преувеличения – постичь тайны древних.

Почти сразу они столкнулись с проблемой отнюдь не научного свойства: разрешения от греческих музейщиков пришлось дожидаться целых пять лет. В 2005-м оно было получено, но хрупкие бесценные детали запрещено перевозить, так что ученым пришлось тащить в Афины восьмитонный Bladerunner, сверхмощный томограф для обнаружения микротрещин в турбинах (упрямство музейных работников и путешествия оборудования — частая практика при исследовании особо ценных артефактов, подобную историю мы недавно рассказывали в материале об исследовании кинжала Тутанхамона). Но результат оправдал все усилия и ожидания.



Антикитерский механизм, радиографическое исследование с помощью аппарата Bladerunner.

Астрофизик Майк Эдмундс (Mike Edmunds), один из руководителей AMRP, рассказывает о начальной стадии проекта со свойственной ему самоиронией: “Вообще-то мы просто собирались выяснить, как именно работал Антикитерский механизм. Эту задачу мы успешно выполнили. Однако до нас не сразу дошло, что технологии, которые мы использовали, еще и позволяют читать тексты на внутренних и внешних поверхностях механизма, и что у нас это получается гораздо лучше, чем при всех предыдущих попытках”.

Основной метод исследования текстов – технология PTM (Polynomial Texture Mapping, полиномиальное картирование текстур), которая сейчас активно применяется, например, для чтения почти стершейся клинописи на вавилонских глиняных табличках. Выглядит это примерно так: объект фотографируется под разными углами падения света, а затем на основе двухмерных снимков программа воссоздает наиболее вероятное трехмерное изображение поверхности. К счастью, оборудование более-менее портативное.

Исследование Антикитерского механизма с помощью технологии РТМ.

Дело быстро сдвинулась с мертвой точки. Первый же год работы принес очередную сенсацию: обнаружились новые фрагменты механизма. И вовсе не на дне морском – место крушения “Антикитерского корабля” в 1950-х и 1970-х годах обследовал сам Жак-Ив Кусто, но его находки не добавили Антикитерскому механизму ничего нового. В 2005-м, перед началом основного исследования, ученые перепроверили то, что осталось после довоенной очистки и консервации деталей механизма. Из кучи “отходов” они выудили крохотные обломки металла и морских отложений. Первые исследователи словно предчувствовали будущее развитие технологий и не выбросили ничего, что было связано с Антикитерским механизмом.

Так количество фрагментов увеличилось до 82: семь крупных (они обозначаются латинскими буквами от A до G) и 75 мелких, пронумерованных от 1 до 75. Ценность мелких обломков в том, что на них тоже сохранились фрагменты текста – зачастую это лишь пара букв или цифр, но и они оказались чрезвычайно важны. На пятнадцати обломках был обнаружен тот же зеркальный текст, что и на первом фрагменте, изученном Стаисом, – то есть “негатив” с оригинальной детали, отпечатавшийся на окисленной поверхности. Исследователям пришлось складывать, по их собственному выражению, “двойную головоломку” из оригиналов и зеркальных отпечатков.

Уже через год после начала проекта количество найденных и расшифрованных знаков достигло 2160. По мере прочтения надписей исследователи все больше осознавали значимость текста для понимания предназначения механизма и заключенного в нем объема знаний. Надписи стали основным объектом изучения, а это сложный многоступенчатый процесс: обнаружить, обработать, расшифровать и поместить информацию в соответствующий исторический и научный контекст.



Фрагмент текста после обработки РТМ.

Прогресс в расшифровке знаков и их интерпретации – основная тема пресс-конференции AMRP, состоявшейся в начале июня. Сообщения ученых можно условно разделить на две неравные части: утверждения и обоснованные предположения. Утверждения касаются астрономических функций Антикитерского механизма – это, как ни странно, чуть ли не самая “простая” часть исследования: выше мы упоминали, что инженер Майкл Райт предсказал многие функции и особенности механизма задолго до начала проекта AMRP. Точные науки не обманешь.



Пресс-конференция AMRP 9 июня 2016 года. На переднем плане — модель Антикитерского механизма.

Предположения касаются тех увлекательных вещей, которые больше всего интересуют журналистов и гуманитариев: кто и когда создал Антикитерский механизм? Куда и кому его везли на гигантском торговом судне, прозванном “Титаником древности”? Что обнаружили подводные археологи за пять сезонов раскопок на месте крушения “Антикитерского корабля”? На каком основании, впервые за 114 лет исследований, ученые предположили наличие у механизма астрологических функций? Что это – “древнейший в мире компьютер”, как его любят называть журналисты, или простой “астрономический калькулятор”? А может, как теперь считают сами ученые, это “зеркало вселенной” и “путеводитель по галактике для философов”? И, в конце концов, есть ли у этой штуки инструкция?



Во второй части мы постараемся, на основе научных докладов AMRP, ответить на вопросы “гуманитариев”: кто, где и когда создал Антикитерский механизм? Кому и куда его везли на гигантском торговом судне, прозванном “Титаником древности”?

Проект AMRP был создан в 2005 году. В последнее время усилия исследователей – историков, филологов, инженеров, астрономов из разных стран – были сосредоточены на расшифровке знаков, которыми испещрены бронзовые фрагменты древнего устройства. О прогрессе в расшифровке и интерпретации текста исследователи отчитались в первую очередь.

Новость хорошая и грустная одновременно: к 2016 году, за одиннадцать лет исследований,ученые довели количество расшифрованных знаков до почти 3500. “Сейчас мы имеем текст, который наконец-то можно читать как обычный древнегреческий. То, что было раньше, больше напоминало попытки расслышать радиопередачу сквозь помехи”, – образно выразился Александр Джонс (Alexander Jones), профессор Нью-Йоркского университета, специалист по истории точных наук и один из ведущих исследователей проекта AMRP.

К сожалению, 3500 знаков – это почти всё, что есть на сохранившихся деталях механизма (исследователи полагают, что полный текст содержал в четыре раза больше символов). Схема из доклада Александра Джонса наглядно показывает, что 82 имеющихся фрагмента в совокупности не представляют даже четверти оригинального механизма. Поразительно, как много информации исследователи смогли добыть из крохотных частей этой головоломки.



Схема сохранившихся и отсутствующих частей Антикитерского механизма.

Теперь вся надежда на подводных археологов: если в ближайшие годы они не найдут новые фрагменты, проекту AMRP будет не с чем работать. Подводные раскопки на месте крушения “Антикитерского корабля” возобновились в 2012 году, но пока ни одной новой детали механизма найдено не было. Зато результаты раскопок в целом легко тянут на “параллельную” сенсацию: в 2014 году у берегов Антикитеры было обнаружено второе судно, лежащее в 150 метрах южнее “Антикитерского корабля”, перевозившего механизм.

Исследования 2015 и 2016 годов дают основания полагать, что корабли “были знакомы”: возможно, они вместе шли по маршруту и вместе затонули во время шторма. О подводных раскопках и новых находках мы расскажем чуть позже, в третьей части статьи.

Интерпретация расшифрованных текстов

Основную технологию, применяющуюся для считывания надписей с “нечитаемых” поверхностей – PTM (Polynomial Texture Mapping, полиномиальное картирование текстур) – мы кратко описали в первой части. Ультрасовременное оборудование, безусловно, облегчает жизнь ученым, но всех проблем не решает.

Фотографии дают искаженное представление о размерах Антикитерского механизма – он кажется довольно большим. На самом деле устройство помещалось в деревянный футляр размером не больше обувной коробки (футляр не сохранился, но среди корродированных бронзовых деталей были обнаружены крохотные частицы дерева). Достаточно соотнести количество надписей с размерами механизма, чтобы понять главную сложность работы с текстом: даже ультрасовременные технологии с трудом “читают” крошечные буквы высотой от 1 до 2 мм на неровных поверхностях. Пришлось больше сканировать и дольше изучать сотни полученных изображений.



Фрагмент текста на Антикитерском механизме, до обработки РТМ.



Тот же фрагмент текста после обработки РТМ.

Александр Джонс считает, что столь миниатюрные и тщательно выполненные надписи весьма нетипичны для своего времени. Единственные предметы, на которых встречаются знаки подобного размера – монеты. Отсюда предположение: гравировку текста на поверхностях механизма мог выполнить мастер по чеканке монет.

Еще в 1950-х надписи начали изучать специалисты по эпиграфике. С тех пор официальная датировка механизма основывается только на их выводах. Первый анализ, выполненный в 1970-х, отнес время создания механизма к 87 году до нашей эры. По последним данным, стиль начертания букв (например, неравные “ножки” у буквы Π или непараллельные палочки у Σ) соответствует периоду между 150 и 100 годом до нашей эры.

Иногда возникает ощущение, что представители точных наук относятся к выводам гуманитариев от эпиграфики с легким недоверием – инженерам и физикам нужны более материальные доказательства. Однако, за их отсутствием, датировка Антикитерского механизма все еще основывается на косвенных данных, предоставленных гуманитариями – по большей части историками и филологами.

Тем не менее на июньской пресс-конференции AMRP был озвучен новый, очень интересный вывод экспертов по эпиграфике: они обнаружили, что надписи на механизме выполнены по меньшей мере двумя разными людьми. Иными словами, специалисты выявили два разных почерка. Это указывает на то, что Антикитерский механизм был изготовлен не одним гениальным мастером, а усилиями небольшой мастерской.

Такое открытие – уже повод для далеко идущих предположений. Их с восторгом изложил астрофизик Майк Эдмундс (Mike Edmunds), один из руководителей AMRP. Он предположил, чтомастерская, где был изготовлен механизм, могла быть семейным предприятием. И такое предприятие, вероятно, существовало на протяжении нескольких поколений, если не столетий. Качество изготовления механизма таково, что в нем чувствуется, по выражению Эдмундса, “многолетняя традиция, которая явно старше самого устройства”.

Впрочем, остается вероятность, что механизм создал один человек. В таком случае он “обладал великолепными техническими навыками, прекрасно разбирался в астрономии и, к тому же, был отличным коммерсантом, поскольку знал, кому такую штуковину можно продать”, – пошутил Майк Эдмундс.

Все имеющиеся данные, прямые и косвенные, указывают на то, что Антикитерский механизм – “уникальное загадочное устройство, опередившее свое время” – в свое время как раз не был ни загадочным, ни уникальным. И это, по мнению ученых, фантастически круто – “мы понятия не имели, что древние греки были на такое способны”, обмолвился кто-то на пресс-конференции.

Александр Джонс выразился более научно: “Из расшифрованных фрагментов мы продолжаем получать чрезвычайно ценную информацию. Ведь мы очень мало знаем о состоянии греческой астрономии в тот период, когда был создан Антикитерский механизм и его тексты, и нам практически ничего не известно о технологиях того времени – кроме той, которая легла в основу механизма. Поэтому любая информация имеет для нас огромное значение”.

Это возвращает нас к насущным вопросам: кто, где и когда создал Антикитерский механизм? Кому и куда его везли на гигантском торговом судне, прозванном “Титаником древности”?

При чем тут Сиракузы

Точных ответов нет, есть обоснованные предположения. И то не по всем вопросам. Есть основания полагать, что механизм был создан на Родосе, а везли его, возможно, в Сиракузы (Сицилия). А может, и нет. Определение точного времени создания механизма имеет ключевое значение – политическая и экономическая ситуация в Средиземноморье постоянно менялась из-за очень бодрой экспансии Римской республики. Постараемся объяснить, каким образом все это между собой взаимосвязано и почему работа ученых превратилась в литературные чтения и детективное расследование со множеством косвенных улик.

Археологи довольно точно установили время крушения “Антикитерского корабля”: судно затонуло между 70 и 60 годами до нашей эры, плюс-минус 5 лет. Однако многие признаки указывают на то, что механизм был изготовлен раньше – а вот на сколько раньше, можно только догадываться. Официальная музейная датировка, основанная на эпиграфическом анализе текста – вторая половина II века до нашей эры.

Ответ могли бы подсказать другие артефакты, обнаруженные на месте крушения, да и сам корабль оказался очень “говорящим” – но информации оказалось слишком много и она довольно разношерстная. Известно, что “Антикитерский корабль” был римским торговым судном. Материал – древесина вяза: римляне часто использовали вяз в кораблестроении. Время постройки корабля попытались выяснить с помощью радиоуглеродного анализа древесины, но результат показал слишком широкий временной отрезок: 211-40 годы до нашей эры, точность 85%.

Самой древней частью груза оказались бронзовые статуи – они были созданы в IV-III веках до нашей эры. Сейчас это бесценные произведения искусства, а римляне к бронзовому великолепию относились с меньшим пиететом: полезный металл часто отправляли на переплавку, предварительно разбивая фигуры на куски, чтобы не занимали много места.



Слева направо: 1) “Голова философа”, III век до нашей эры. Фото: namuseum.gr 2) Фрагмент бронзовой статуи в натуральную величину. Фото: namuseum.gr 3) “Антикитерский эфеб”, IV век до нашей эры. Высота статуи — 194 см, собрана из фрагментов.

Бронзовые статуи в натуральную (и гипертрофированную) величину были найдены в виде обломков. Если их разбили намеренно, то непонятно, почему на том же корабле перевозили множество целых мраморных статуй – они, по мнению некоторых исследователей, лишь копии, созданные в I веке до нашей эры с более древних оригиналов. Профиль возможного покупателя груза пока не вырисовывается.

Обнаруженная керамика относится к первой половине I века до нашей эры. Около сотни бронзовых и серебряных монет, найденных на месте крушения, не особо помогли: они дают разброс от 250 до 60 года до нашей эры. Географический разброс дензнаков впечатляет не меньше – от Сицилии на западе до Малой Азии на востоке.

Самые “свежие” монеты, оказавшиеся на корабле незадолго до крушения, отчеканены в Пергаме между 86 и 67 годами до н.э. и в Эфесе между 70 и 60 годами до нашей эры. Оба города находились на территории современной Турции. Последним, кто нашел деньги на дне Эгейского моря возле Антикитеры, был Жак-Ив Кусто в 1976 году.



Серебряные тетрадрахмы из Пергама, обнаруженные Жаком Кусто в 1976 году на месте крушения Антикитерского корабля.

Датировка и происхождение артефактов подсказали ученым, что к вопросу можно подойти с другой стороны, а именно – попытаться восстановить маршрут торгового судна.

Долгое время считалось, что корабль шел с востока, от берегов современной Турции, на запад – возможно, в Рим с его богатыми заказчиками. Происхождение монет и керамики намекало на возможный маршрут: судно вышло из Пергама, зашло в Эфес (монеты), затем на остров Родос (многие из найденных амфор типичны для родосской керамики), откуда нагруженный ценным скарбом корабль направился на запад – иначе как он оказался возле Антикитеры?

Эту теорию прекрасно подтверждали новые данные подводных раскопок. Раньше считалось, что длина “Антикитерского корабля” составляла 40 метров, что уже немало для древнего плавсредства. Однако пару лет назад подводные археологи обновили эти данные: изучив место крушения, они заявили, что длина судна была не меньше 50 метров, а грузоподъемность – не меньше 300 тонн (сколько же вязов ушло на его постройку…).

“Самое большое из когда-либо найденных античных судов”, “Титаник древности” – так описал “Антикитерский корабль” морской археолог Брендан Фоули (Brendan P. Foley), один из руководителей подводных работ.



Раскопки на месте крушения Антикитерского корабля.

На практике это означает, что древнеримский “Титаник” могли принять далеко не все гавани того времени. Подходящие по размеру порты были как раз в Пергаме, в Эфесе и на Родосе. Всё сходится. Но тут вмешались “расшифровщики” Антикитерского механизма: на верхнем диске задней панели они обнаружили названия месяцев, соответствующие календарю… Коринфа. Есть подозрение, что в этот момент Александр Джонс, историк науки и знаток древнегреческого, крепко выругался. Публично он признался лишь в том, что открытие его “сильно озадачило”.

Географически Коринф никаким боком не вписывается в логично выстроенный маршрут “Антикитерского корабля”: “Он же совсем не с той стороны!”, — написал Джонс. Смотрим карту: действительно, Коринф расположен значительно севернее Антикитеры. Судно не имело никаких резонов приближаться к острову, если конечной целью плавания был Коринф.



Расположение городов на предполагаемом маршруте Антикитерского корабля.

Коринфскую загадку попытались объяснить историки. Если предполагаемая датировка Антикитерского механизма верна (150–100 годы до нашей эры), то сам Коринф можно смело сбросить со счетов: в 146 году до н.э. город был практически уничтожен римлянами и начал с трудом возрождаться только в 44 году до нашей эры. Но если так, для кого предназначался механизм с календарем сугубо местного значения?

Историки пригляделись к бывшим колониям Коринфа – городам и регионам, где в силу недавней колониальной зависимости еще мог употребляться Коринфский календарь. Единственным городом, сохранившим при римлянах свой упитанный экономический и культурный статус, были Сиракузы (Сицилия). Сиракузы, основанные в VIII веке до нашей эры выходцами из Коринфа, в III веке до н.э. перешли под власть Рима, но культурная общность с Великой Грецией сохранялась еще очень долго.

Расположение Сиракуз соответствует ранее выдвинутой теории о маршруте и предполагаемой конечной цели “Антикитерского корабля” – от Антикитеры до Сицилии 700 км, зато по прямой, строго на запад. Однако на передний план вышло другое, более значимое “совпадение”: в Сиракузах жил и в 212 году до нашей эры был убит великий греческий математик и инженер Архимед.

Косвенно, все косвенно, но игнорировать появление в этой истории Архимеда просто невозможно. На помощь опять пришли гуманитарии – историки, филологи и специалисты по древним текстам. Они вспомнили, что Цицерон в своем трактате “О государстве” (I век до н. э.) упоминал Архимеда в связи с устройством, по функциям очень напоминающим Антикитерский механизм. Соответствующую цитату теперь любят приводить все научно-популярные издания, когда-либо писавшие о механизме – мы тоже не будем исключением:

“Хотя я очень часто слыхал рассказы об этой сфере, так как с ней было связано славное имя Архимеда, сама она не особенно нравилась мне; более красива и более известна в народе была другая сфера, созданная этим же Архимедом […]. Но когда Галл начал с большим знанием дела объяснять нам устройство этого прибора, я пришел к заключению, что сицилиец обладал дарованием большим, чем то, каким может обладать человек. Ибо Галл сказал, что та другая, сплошная сфера без пустот была изобретена давно и что такую сферу впервые выточил Фалес Милетский, а затем Евдокс Книдский, по его словам, ученикПлатона, начертал на ней положение созвездий и звезд, расположенных на небе; что спустя много лет Арат, руководясь не знанием астрологии, а, так сказать, поэтическим дарованием, воспел в стихах все устройство сферы и положение светил на ней, взятое им у Евдокса. Но – сказал Галл – такая сфера, на которой были бы представлены движения солнца, луны и пяти звезд, называемых странствующими и блуждающими, не могла быть создана в виде сплошного тела; изобретение Архимеда изумительно именно тем, что он придумал, каким образом, при несходных движениях, во время одного оборота сохранить неодинаковые и различные пути. Когда Галл приводил эту сферу в движение, происходило так, что на этом шаре из бронзы луна сменяла солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней она сменяла его на самом небе, вследствие чего и на небе сферы происходило такое же затмение солнца…”

В этом коротком фрагменте Цицерон фактически перечисляет, в хронологическом порядке, тех древнегреческих ученых, которые обладали не только необходимыми знаниями, но и работающими “планетариями”, воспроизводившими движение небесных тел. Если первым был Фалес Милетский, то традиция создания механизмов, подобных Антикитерскому, – традиция, о которой говорил Майк Эдмундс, – восходит к VI веку до нашей эры.

Цицерон и другие античные авторы подсказали, что искать. В итоге специалисты AMRP обнаружили довольно длинный список источников, в которых упоминаются сходные устройства. Временные рамки поразили исследователей – от 300 года до нашей эры (трактат “Механические проблемы”, первое описание вращающихся дисков) до V-VI веков нашей эры (поэма “Деяния Диониса” Нонна Панополитанского, описание механического планетария; письмо историка Кассиодора философу Боэцию, описание устройства, образно названного “портативным небом” и “зеркалом природы”).

К этому факту Майк Эдмундс привлек особое внимание: механизмы, по сути подобные Антикитерскому, существовали и совершенствовались на протяжении 800 (!) лет.Если сегодня Антикитерский механизм представляется уникальным техническим достижением древних, то во времена своего создания уникальным он не был.

Это не делает его менее выдающимся – современные исследователи, чем больше его изучают, тем с бόльшим восхищением отзываются о его создателях. Печально, что из всего разнообразия описанных в литературе устройств до нас дошел только один подобный экземпляр, да и то в виде груды бесформенных обломков на глубине 55 метров возле богом забытого острова. Заключенные в этих обломках знания были утрачены на 1400-1800 лет…

Первоисточники – труды ученых, свидетельствующие об уровне развития и распространения древней науки – сохранились не лучше Антикитерского механизма: по большей части это фрагменты, известные в переводах. Однако в этом есть что-то символическое: сопоставление фрагментов литературы и фрагментов механизма прямо указало на то, что Антикитерский механизм был изготовлен в Греции между 200 и 70 годами до нашей эры.

Устройство действительно очень сложное. Его создатель знал, как “при несходных движениях, во время одного оборота сохранить неодинаковые и различные пути” Солнца, Луны и пяти известных в то время планет. Знал, что Луна движется вокруг Земли не по идеальной окружности, а по эллипсу, и применил остроумное техническое решение для расчета эллиптического движения с помощью идеально круглых шестерен…

Достоверно известно, что необходимые знания существовали уже в III веке до нашей эры, когда великий геометр Аполлоний Пергский переработал предыдущую астрономическую модель Евдокса, обосновал общую теорию эллипса, ввел эпициклы и эксцентрики для объяснения неравномерности движения планет. Все это блестяще реализовано в Антикитерском механизме.

Знания, заключенные в древнем устройстве, соответствуют работам Гиппарха, жившего позже Аполлония, во II веке до нашей эры. Астрофизик Майк Эдмундс уверен, что логика механизма на удивление точно совпадает с логикой математика Гемина, изложенной в трактате “Введение в явления”. И снова Цицерон, на этот раз в трактате “О природе богов”, рассказывает о Посидонии, самом многознающем философе своего времени – важно то, что Цицерон знал Посидония лично:

“Если бы кто-нибудь привез в Скифию или Британию тот шар, что недавно изготовил наш друг Посидоний, шар, отдельные обороты которого воспроизводят то, что происходит на небе с Солнцем, Луной и пятью планетами в разные дни и ночи, то кто в этих варварских странах усомнился бы, что этот шар — произведение совершенного рассудка? “

Несколько исследователей, независимо друг от друга, предложили более раннюю дату создания Антикитерского механизма на основании анализа так называемого “календаря затмений”, но подробнее об этом – в третьей части.

Как эти знания, развивавшиеся на протяжении столетий, имеющие авторов, записанные, оформленные в действующие механизмы могли просто исчезнуть на полторы тысячи лет? Это один из самых частых вопросов на пресс-конференциях AMRP (после вопроса об инопланетном происхождении Антикитерского механизма, конечно). В Европе последний механический календарь с использованием зубчатой передачи был изготовлен в Византии около 500 года. Из Византии познания древних в урезанном виде перекочевали на арабский Восток. В XIII веке в Исфахане была изобретена астролябия, прямой потомок Антикитерского механизма. В Западной Европе ничего подобного не появлялось вплоть до XIV века, пока в Италии не создали Астрариум – огромный, совсем не портативный, зато первый со времен античности механизм, по своей сложности и функциям сопоставимый с Антикитерским. Только как с ним работать и его чинить, кроме автора никто не знал…



Реконструкция Астрариума, механического планетария XIV века, утерянного в XVII веке.

Время, когда был создан Антикитерский механизм, ученые примерно определили. Но где именно? Подпись производителя была бы очень кстати, но ее пока не нашли. Возможно ли, что мастерская находилась в Сиракузах, раз уж в истории механизма всплыло имя гения античности, самого Архимеда?

Нет. Сиракузы остаются одним из вероятных портов назначения “Антикитерского корабля”, там мог обитать состоятельный образованный покупатель устройства. В последнее время все больше данных указывает на то, что мастерская могла находиться на острове Родос.

Во-первых, это родосская керамика, во множестве обнаруженная на месте крушения судна, перевозившего механизм. Можно считать доказанным, что Родос был одним из пунктов на роковом маршруте “Антикитерского корабля”. Во-вторых, мощная научная школа, несомненно существовавшая на острове. Выше мы перечислили имена ученых, чьи труды так или иначе отражены в механизме. Так вот трое из них – Гиппарх, Гемин и Посидоний – жили и работали на Родосе. В разное время, но годы их жизни укладываются во временные рамки создания Антикитерского механизма, 200-70 годы до нашей эры.

Недавно ученые обнаружили еще две подсказки, на этот раз более материальные. Календарь спортивных состязаний – одна из функций Антикитерского механизма – был рассчитан не только для четырех великих панэллинских игр (Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские), но и для пары мелких, имевших только местное значение. Это игры в честь Зевса в Додоне (северо-запад материковой Греции, возле современного города Янина) и игры на Родосе, посвященные Гелиосу.

Ученые пока не уверены, как именно трактовать периодически “всплывающие” в надписях упоминания севера Греции – Коринф, Додона… Оба города были разрушены римлянами в середине II века и надолго потеряли свое былое значение. Поэтому так важно сузить датировку Антикитерского механизма — в первой половине II века упоминание Коринфа и Додоны имело бы очевидный смысл, а во второй половине, после римского вторжения, ни богатых заказчиков, ни семейных мастерских в этих городах уже не было. Тогда как Родос в любое время удобно вписывается в теорию происхождения механизма.

Последний и математически убедительный аргумент – одна из координат, на которой производились расчеты астрономических событий: 35° северной широты. На этой широте находятся Кипр и частично Крит, но никакой другой связи этих островов с Антикитерским механизмом обнаружено не было. Зато Родос вполне соответствует условиям, он лежит на 36° северной широты.

Ученые, как могли, ответили на вопросы – кто, где и когда создал Антикитерский механизм, кому и куда его везли на древнеримском “Титанике”? Если не обнаружатся новые фрагменты устройства, или новые подсказки среди горстки нерасшифрованных знаков, или подпись производителя с приветом любознательным потомкам, более точных ответов мы не получим.



Расшифровка надписей, покрывающих почти все сохранившиеся поверхности механизма, дала множество подсказок по функциям и опциям устройства, но количество исследованных фрагментов и неопознанных знаков подходит к концу. Ученые возлагают большие надежды на археологов – в 2012 году на месте крушения “Антикитерского корабля” возобновились подводные раскопки, появился шанс обнаружить новые части механизма или найти его аналоги: сейчас исследователи уверены, что загадочное уникальное устройство в свое время не было ни загадочным, ни уникальным. О подводных находках и возможных перспективах мы тоже расскажем в третьей части нашей “Антикитерской трилогии”.

Астрономические функции

Первым, кто предположил, что Антикитерский механизм мог быть своего рода портативным планетарием, был не астроном, не физик и даже не археолог. Эту гипотезу выдвинул немецкий филолог Альберт Рем (Albert Rehm) в далеком 1905 году. В его записях также содержится предположение, что механизм показывал движение не только Солнца и Луны, но и пяти планет, известных в древности. К сожалению, записи Рема так и не были опубликованы, а его догадка ровно сто лет считалась абсолютно нелепой и фантастической: общеизвестно, что знания и технологии, необходимые для создания устройства подобного уровня сложности, появились только в XVII веке! К тому же для демонстрации такого количества объектов потребовалось бы гораздо больше деталей, а среди сохранившихся частей механизма не было даже намека на их существование.

Вопреки вполне обоснованному мнению скептиков, в 2004 году сходную гипотезу – о том, что в механизм размером с обувную коробку были “упакованы” движения не двух, а семи небесных тел – выдвинул инженер-механик Майкл Райт (Michael Wright).



Инженер-механик Майкл Райт.

На пресс-конференции 2016 года исследователи подтвердили правоту филолога Рема и инженера Райта, положив конец многолетним спорам: Антикитерский механизм моделировал движение не только Солнца и Луны, но и пяти известных в древности планет Солнечной системы – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Это одно из главных открытий проекта AMRP.

Почему это важно? Хотя бы потому, что веками такое устройство считалось невозможным. Или потому, что Антикитерский механизм переворачивает с ног на голову все устоявшиеся представления о древней науке и технологиях. Исследователи не устают повторять, что механизм – чрезвычайно сложное и выдающееся с точки зрения дизайна устройство, даже по современным меркам. Синодические периоды, эпициклы, эксцентрики, Метонов цикл, цикл сарос – каждый раз ученые пытаются это объяснить далеким от астрономии людям, и публичные выступления часто превращаются в мини-шоу “Антикитерский механизм для чайников”. Мы не будем нарушать традицию и постараемся максимально доступно объяснить суть открытий, сделанных проектом AMRP.



Схема сохранившихся частей Антикитерского механизма.

По имеющимся фрагментам и расшифрованным текстам ученые смогли более-менее достоверно восстановить внешний облик устройства. Бронзовый механизм был помещен в прямоугольный деревянный футляр. Деревянные части не сохранились, так что исследования касаются только бронзовых фрагментов, сильно корродированных из-за многовекового пребывания в морской воде.

Из бронзы сделаны все “внутренности” механизма и четыре его “поверхности”: передняя и задняя панели с циферблатами и дисплеями, а также две прикрывавшие их защитные панели. Долгое время считалось, что защитные панели выглядели как дверцы на петлях, но ученые так и не обнаружили следы креплений.

Можно считать доказанным, что Антикитерский механизм имел три основных циферблата и четыре вспомогательных. Оператору было достаточно повернуть одну-единственную ручку на боковой панели устройства, чтобы стрелки на всех семи циферблатах пришли в движение. Пять циферблатов на задней панели соответствовали пяти способам измерения времени (Метонов цикл, цикл Каллиппа, цикл сарос, календарь затмений и календарь Игр). Циферблаты на передней панели соответствовали 365-дневному египетскому календарю и греческому 12-месячному зодиакальному циклу.

В представлении участников проекта AMRP, историка Александра Джонса (Alexander Jones) и математика Тони Фрита (Tony Freeth), Антикитерский механизм мог выглядеть так:



Компьютерная модель Антикитерского механизма, реконструкция 2013 года. Защитные панели не представлены.

Передняя защитная панель

Теория Рема и Райта подтвердилась благодаря расшифровке текстов передней защитной панели. Краткое научное описание, опубликованное в журнале Almagest, звучит так:

“Бронзовая пластина, известная как передняя панель Антикитерского механизма, имеет надписи на внешней стороне. […] Тексты содержат описания синодических периодов для пяти планет. С большой долей вероятности утраченные строки описывали поведение Солнца и Луны. Полученные данные говорят о том, что движение небесных тел отображалось на переднем дисплее механизма, а для расчета движения планет были применены простые эпициклические и эксцентрические модели. Обнаружены точные данные по циклам Венеры и Сатурна, рассчитанные на длительный срок и подходящие для механического отображения с помощью комплекса зубчатых передач. Эти знания имеют греческое, а не вавилонское, происхождение”.

Наш перевод научного описания на человеческий язык будет ассиметричным. Что такое синодический период – подскажет Википедия (если совсем коротко – это промежуток времени между одинаковыми фазами небесного тела), но в данном случае важен сам факт, чтоАнтикитерский механизм показывал движения семи небесных тел, то есть был намного сложнее, чем считалось ранее. Следовательно, соответствующие детали тоже существовали. С помощью рентгеновской томографии среди корродированных обломков механизма были обнаружены 30 зубчатых дисков, сейчас предполагается, что всего их было около 50 – двадцать недостающих шестерен либо разрушились, либо до сих пор покоятся на дне Эгейского моря у берегов Антикитеры.

“Простые эпициклические и эксцентрические модели” – интернет расскажет о них подробнее, но для нас важна суть открытия: производитель устройства был в курсе последних достижений древнегреческой астрономии и знал, как материализовать астрономические знания своего времени посредством доступных технологий – например, как при помощи круглых деталей отобразить неравномерность движения небесных тел.

Историки науки изучают объем и уровень знаний, заложенных в Антикитерском механизме: это могло бы помочь точнее датировать устройство. Проблема в том, что сведения о состоянии древнегреческой астрономии отрывочны и разрознены, первоисточники практически не сохранились. Простой пример: если понятия эпицикла, деферента, эксцентра действительно первым ввел астроном Гиппарх, развивая математические теории Аполлония Пергского, значит, астрономическая датировка механизма совпадает с эпиграфической (об этом мы подробно рассказывали во второй части) – середина или вторая половина II века до нашей эры. Но уверенности нет: существует по меньшей мере пять вариантов датировки, разброс по времени создания механизма – 130 лет, с 200 по 70 год до нашей эры. Единая картина никак не складывается: научные, астрономические, исторические и даже географические данные не полностью соответствуют друг другу.

Ученые отдельно подчеркивают, что механизм был создан на базе греческих знаний, а не заимствованных у вавилонян, древнейших наблюдателей за звездами. Математика и теоретические расчеты – типично греческая черта, тогда как вавилоняне не уделяли внимания тем астрономическим явлениям, которые не могли наблюдать воочию. Впрочем, к Вавилону мы еще вернемся: ведь среди функций механизма исследователи впервые обнаружили астрологические, а это прежде всего вавилонская тема.

“Точные данные по циклам Венеры и Сатурна” – одно из подтверждений теории, что Антикитерский механизм был, среди прочего, своеобразным астрономическим калькулятором, способным просчитать движение и положение планет почти на 500 лет вперед. По Венере – на 462 года, по Сатурну – на 442 года: такие цифры обнаружили ученые среди изученных текстов. Астрофизик Майк Эдмундс (Mike Edmunds), один из ведущих исследователей проекта AMRP, любит приводить подобные данные как пример гениальности мастеров, создавших механизм.

Дело в том, что речь идет о синодических периодах обращения планет, а это величины, которые не подходят “для механического отображения с помощью комплекса зубчатых передач”. Синодический период Венеры – 1,599 года, Сатурна – 1,035 лет. Как отобразить дробное число с помощью колесиков и зубчиков, количество которых должно выражаться натуральным числом? Легко, если взять более длительный период времени: 289 синодических периодов Венеры = 462 солнечных года, 427 периодов Сатурна = 442 солнечных года. Умножьте сами, чтобы убедиться.

Это понимание пришло далеко не сразу: ученые годами подсчитывали количество зубчиков на шестеренках, количество самих шестеренок, совмещали эти данные с теориями о возможных функциях механизма и новыми фрагментами расшифрованных текстов, создавали компьютерные и математические модели, в которых зачастую та или иная деталь оказывалась лишней и ей нужно было найти “применение”… Майкл Райт, практикующий инженер-механик, не раз посмеивался над теоретиками: иногда ему было достаточно прочесть очередную “бумажную” гипотезу, чтобы сразу ее опровергнуть – многие математические модели механизма были заведомо нереализуемы на практике или были бы нерабочими.

Самое большое количество зубчиков на шестеренках Антикитерского механизма – 223, самое маленькое – 15. Сейчас всем нашли место и применение, осталась лишь одна “необъясненная” деталь с 63 зубчиками: возможно, это часть утраченного планетарного механизма.

Передняя рабочая панель

Движение Солнца, Луны и пяти планет отображалось на центральном циферблате-дисплее, расположенном на передней панели Антикитерского механизма. Нужную дату мог установить любой человек поворотом ручки на боковой панели, для такого особых знаний не требовалось. Это приводило в движение все указатели на всех дисплеях. Но что именно они показывали?

Центральный дисплей имел две шкалы – Зодиакальную и Календарную. Зодиакальная шкала – внутренняя, неподвижная, она представляет собой эклиптику (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца), разделенную на 360 градусов и на 12 отрезков по 30 градусов со знаками Зодиака. Календарная шкала – внешняя, подвижная, она имеет 365 делений по количеству дней в египетском календаре, использовавшемся греческими астрономами. Внешняя Календарная шкала двигается относительно внутренней Зодиакальной, чтобы один раз в четыре года можно было вручную компенсировать лишний день, “набегавший” по египетскому календарю.



Фрагмент циферблата с календарной и зодиакальной шкалой на передней панели механизма.

Из текстов на задней защитной панели (о них – ниже) стали известны некоторые декоративные подробности: стрелки-указатели были увенчаны сферами в соответствии с внешним видом небесных тел. Например, сфера на стрелке Солнца была золотой или позолоченной, а сфера на стрелке Луны – наполовину черной, наполовину серебряной. По мнению некоторых исследователей, лунная сфера не была неподвижно закреплена на стрелке, а вращалась благодаря отдельному мини-механизму для наглядной демонстрации фаз Луны.

Изучение надписей на передней рабочей панели механизма принесло следующее важное открытие, о котором было объявлено на июньской пресс-конференции. Вот его краткое научное описание в журнале Almagest: “Две прямоугольные пластины, остатки которых сместились со своих первоначальных позиций, содержали надписи, известные как Парапегма, и включали алфавитный список ежегодно повторяющихся астрономических событий, касающихся Солнца и неподвижных звезд”.

Парапегма – “всего-навсего” звездный календарь, предшественник средневековых звездных альманахов и современных ежегодников, где для каждого дня указаны, например, фазы Луны. Такие явления как новолуние, полнолуние, равноденствие, солнцестояние, восходы и заходы звезд и созвездий – это и есть повторяющиеся астрономические события, даты которых можно просчитать на годы вперед.



Фрагмент звездного календаря (парапегма) из компьютерной модели Антикитерского механизма, реконструкция 2013 года.

Открытие состоит в том, что Антикитерский механизм умел просчитывать 42 астрономических события, причем не только для Солнца и Луны. Вот один из фрагментов алфавитного списка парапегмы на передней панели:

Μ Начало восхода Тельца

N Вега восходит вечером

Θ Плеяды восходят утром

Многофункциональный дисплей на передней панели Антикитерского механизма вполне можно назвать планетарием в классическом смысле слова: это прибор, способный демонстрировать различные небесные тела и моделировать их движение.

Задняя рабочая панель

Задняя панель оказалась сложнее для понимания: дисплеев на ней больше, 2 основных и 3 вспомогательных, а часть надписей содержала таинственные “глифы” – символы, значение которых требовалось соотнести с функциями механизма. Открытия последних лет, однако, позволили предположить общее назначение дисплеев на задней панели – в отличие от фронтальной панели, обратная сторона механизма посвящена не столько научным, сколько социальным явлениям.

Вот фрагмент описания задней панели в журнале Almagest: “Обратная сторона механизма представляет собой прямоугольную панель с двумя спиральными дисплеями. Верхний пятистрочный дисплей отображает календарный Метонов цикл из 235 лунных месяцев. Нижний четырехстрочный дисплей отображает цикл сарос, служивший для предсказания затмений, и имеет 223 деления по количеству лунных месяцев. Внутри спирали Метонова цикла располагаются дополнительные дисплеи – календарь Игр и, предположительно, дисплей цикла Каллиппа. Внутри спирали цикла сарос расположен дополнительный трехсекторный дисплей экселигмос”.



Циферблаты и дисплеи на обратной стороне Антикитерского механизма. Вверху — Метонов цикл, календарь Игр и цикл Каллиппа. Внизу — календарь затмений и экселигмос.

Много экзотических слов и ничего о связи с народом. Где в этом описании социально полезные функции? На самом деле, практически везде. Например, Метонов цикл – очень полезная штука: этот метод совмещения лунного и солнечного календарей предложил афинский астроном Метон еще в V веке до нашей эры, и с небольшими “апдейтами” Метонов цикл используется до сих пор. Формула простая: 235 лунных месяцев = 254 сидерических месяца = 19 солнечных лет. Очень удобно для календарного расчета фаз Луны: например, 20 июля 2016 года будет полнолуние, оно приходилось на 20 июля и девятнадцать лет назад, и в будущем, через девятнадцать лет, тоже произойдет 20 июля.

В наши дни по лунному календарю живут иудеи и мусульмане, по лунному календарю ежегодно вычисляется дата христианской Пасхи. В древности многочисленные религиозные церемонии и торжества были привязаны именно к лунному календарю, поэтому вопрос совместимости лунного и солнечного года был весьма насущным и имел прямое отношение к социальной, культурной и религиозной жизни целых народов.

Любопытно, что названия месяцев на верхнем Метоновом дисплее соответствуют Коринфскому календарю – то есть календарю местного значения, распространенному только в самом Коринфе и его колониях, что весьма озадачило исследователей (подробнее об этом – во второй части).

Маленький внутренний дисплей с расписанием Игр тоже имеет местные особенности: он показывал даты четырех панэллинских Игр (Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские) и двух региональных – это игры в Додоне, посвященные Зевсу, и торжества в честь Гелиоса на Родосе. Ученых прежде всего смутила география – Додона и Родос находятся, скажем так, в противоположных концах Греции, так что вопрос о том, почему были выбраны именно эти региональные события, остается открытым. Выбор заказчика или выбор производителя? Однако само наличие такого дисплея подтолкнуло ученых к интересным выводам.

Очевидно, что никто не стал бы создавать технологически сложное устройство для отслеживания простого четырехлетнего цикла Игр. Возможно, смысл этого календаря не в расписании на годы вперед, а в том, чтобы привести жизнь земную в соответствие с жизнью небес? По словам самих ученых, чтобы “временно гармонизировать человеческий и божественный порядок”.

Цикл Каллиппа, упомянутый в описании, – апдейт Метонова цикла, его улучшенная версия. Предположение о Каллипповом цикле возникло на основании всего одной записи, “76 лет”, найденной среди фрагментов текста. 76 – это четыре Метоновых цикла по 19 лет, с важными поправками, которые делали совмещение календарей более точным. Одна цифра и немного астрономической логики – так и делаются если не открытия, то обоснованные предположения в отсутствие ¾ деталей и текстов Антикитерского механизма.

Рассказывая о верхнем и нижнем дисплеях на обратной стороне Антикитерского механизма, современные технари – такие как астрофизик Майк Эдмундс и математик Тони Фрит – обязательно подчеркивают изобретательность создателей устройства: для компактности длинные временные циклы, Метонов и сарос, были свернуты в спирали по пять и четыре строки соответственно, а стрелки-указатели (предположительно) смещались относительно центра дисплеев, чтобы показывать нужную ячейку на многострочных шкалах.

Гипотезу о спиралевидном представлении циклов первым выдвинул инженер-механик Майкл Райт, который словно залез в голову древнему мастеру – пока все предположения Райта касательно устройства Антикитерского механизма были провидческими. Исследователи проекта AMRP в очередной раз подтвердили правоту Райта, расшифровав фрагмент текста: “…спираль, разделенная на 235 отрезков…” – это точное описание верхнего дисплея с Метоновым циклом.

Осталось разобраться с циклом сарос в нижней спирали и примкнувшим к нему дисплеем экселигмос. Расшифровка текстов помогла сделать открытие, которое резко подогрело интерес СМИ к Антикитерскому механизму. Некоторые солидные издания даже вынесли эту информацию в заголовки своих статей, мол, древнейший в мире компьютер умел предсказывать будущее!

Календарь затмений и вавилонская астрология

На самом деле все сложнее и интереснее. Очередной фрагмент научного описания выглядит предсказуемо занудно и непонятно: “Сохранившиеся вокруг дисплеев надписи (правый нижний квадрант панели), составляющие около четверти от оригинального текста, предоставили больше информации по функции предсказания затмений. Спираль цикла сарос имела, по всей видимости, 50 или 51 месячных деления с предсказанием лунных и/или солнечных затмений, каждое такое деление помечено глифом и индексной буквой. Предсказанное время затмения, записанное глифом, рассчитывалось как время истинной сизигии в соответствии с лунными и солнечными моделями, которые учитывали аномалии движения этих небесных тел. Простой дисплей экселигмос продлевал период предсказанных затмений на три и более цикла сарос”.

На июньской пресс-конференции проекта AMRP один из исследователей, греческий физик Янис Битсакис (Yanis Bitsakis), изложил все вышесказанное коротко и гордо: “В наши дни на сайте NASA можно посмотреть календарь всех прошлых и будущих затмений. То, что сегодня рассчитывают с помощью компьютеров, умел делать Антикитерский механизм больше 2000 лет назад”.



Фрагмент календаря затмений на задней панели Антикитерского механизма.

В самом цикле сарос нет ничего астрологического, и это знание даже не греческое, а гораздо более старое – предсказуемость затмений обнаружили еще звездочеты древнего Вавилона. При наблюдении из одной местности каждые 223 лунных месяца (или 18 лет, 11 дней и 8 часов) затмение повторяется в один и тот же день солнечного года, но со смещением на эти самые 8 часов. А если что-то предсказуемо, значит, это можно рассчитать. Греки стали первыми, кто “упаковал” эти расчеты в бронзовую механическую оболочку. Причем сделали это настолько изящно и остроумно, что все исследователи Антикитерского механизма на каждой публичной лекции с восхищением рассказывают о гениальном техническом решении проблемы “аномалий”.

Сейчас преобладает точка зрения, что астрономические знания, заключенные в механизме, соответствуют второй половине II века до нашей эры. В ту эпоху греческие математики и астрономы уже знали о неравномерности движения небесных тел. Они считали, что планеты двигаются по круговым орбитам, но их центр смещается относительно Земли, а скорость движения вариабельна – например, Луна движется по эклиптике быстрее вблизи перигея и медленнее в апогее. Понятие “эллипс” уже существовало благодаря Аполлонию Пергскому, но в астрономии греки его не использовали, описывали свои наблюдения иначе. Однако, по словам современных астрономов, изучающих Антикитерский механизм, заложенные в нем расчеты очень близко соответствуют второму закону Кеплера, а господин Кеплер родился на 1700 лет позже создателей древнегреческого “суперкомпьютера”. Зато в подходящее время жил Гиппарх: по всей вероятности, открытая им “первая лунная аномалия” и легла в основу расчетов при создании механизма.

Так вот: гениальное техническое решение для учета неравномерности движения Луны, на века предвосхитившее теории лучших умов Европы, в наши дни получило официальное прозвище”штырек и прорезь” (pin-and-slot), поскольку именно это собой и представляет. В механизме присутствует мини-система зубчатых передач, состоящая из четырех шестеренок. Одна из них смещена относительно оси вращения, на ней располагался штырек, который двигался в прорези на другой шестеренке. Миллиметровые смещения поразительно точно передавали неравномерность движения Луны на соответствующие циферблаты. Вполне возможно, что система “штырек и прорезь” существовала и для Солнца, но она не сохранилась.



Упрощенная схема механизма лунной аномалии. Реконструкция из лекции Майка Эдмундса / AMRP

Из научного описания следует, что календарь сарос имел 223 ячейки-деления по количеству лунных месяцев в цикле. Глифы и буквы помечали те месяцы (50 или 51), во время которых ожидалось лунное или солнечное затмение. Лунное затмение помечалось буквой Σ (С, начальная буква имени богини Луны Селены), солнечное – Н (в данном случае Г, начальная буква имени бога солнца Гелиоса). Комбинированный глиф из букв ώ и ρ (от греческого óra, “час”) обозначал час затмения и так далее.

Маленький дополнительный дисплей внутри спирали сароса – экселигмос, или “тройной сарос” – покрывал втрое больший период, 54 года. Использование экселигмоса делает предсказание затмений в одной и той же местности точным до часа и минут – за 54 года восьмичасовая разница превращается в целые сутки (8х3) и смещения по времени не возникает.

Математик Тони Фрит проверил, для какой местности предсказания механизма были бы наиболее точными. И вновь “всплыл” северо-запад Греции: города Коринф и Додона, регион Эпира… Для этой местности погрешность в предсказании затмения составила бы всего -16 минут для лунных затмений и +5 минут для солнечных. На северо-запад Греции как возможное место проживания заказчика механизма указывают и другие особенности: названия месяцев на шкале Метонова цикла соответствуют местному, Коринфскому, календарю, а в расписании атлетических состязаний упомянуты региональные игры в Додоне. Очевидным, казалось бы, фактам и расчетам противоречат исторические данные: место крушения Антикитерского корабля не соответствует маршруту на северо-запад Греции и, что еще важнее, этот регион подвергся разорению римлянами в середине II века до нашей эры, так что местным жителям еще долго было не до астрономии. Подробнее об этом противоречии мы рассказывали во второй части.

Историческое несоответствие можно было бы устранить переносом времени создания Антикитерского механизма на более ранний период, до завоевания северо-запада Греции римлянами. Любопытно, что именно календарь затмений предоставляет такую возможность. Независимые исследователи Кристиан Карман (Christián C. Carman) и Джеймс Эванс (James Evans) вычислили, что календарь сарос на Антикитерском механизме начинается с конкретной даты: 12 мая 205 года до нашей эры. На этот день выпадает первое полнолуние цикла. К такому же выводу, причем совершенно иными методами, пришел и математик Тони Фрит.

Эта гипотеза не прозвучала на июньской пресс-конференции проекта AMRP в Афинах, на нее лишь намекает широкий разброс возможного времени создания Антикитерского механизма – с 200 по 70 год до нашей эры. Более ранняя датировка отменяет все предыдущие исторические выводы. Если она верна, то:

Антикитерскому механизму, затонувшему вместе с кораблем около 65 года до н.э., было почти 150 лет;

К созданию Антикитерского механизма мог иметь отношение Архимед, погибший в 212 году до нашей эры, то есть всего за 7 лет до начала цикла сарос по Антикитерскому календарю затмений, или Аполлоний Пергский, первым обосновавший теорию эллипса и, вероятно, предложивший такие астрономические понятия как эпицикл и эксцентр, позже развитые Гиппархом;

Северо-запад Греции, упоминающийся в надписях на механизме, обретает историко-географический смысл, поскольку на рубеже II-III веков до нашей эры он был процветающим регионом, свободным от римлян;

Знания о цикличности затмений, реализованные в Антикитерском механизме, хронологически могут быть только вавилонского, но никак не греческого происхождения.

Иными словами, более ранняя датировка все усложняет, а цельная картинка по-прежнему не вырисовывается. Календарь затмений преподнес еще один сюрприз: когда ученые расшифровали надписи рядом со шкалой сароса, они обнаружили первый за все время исследований намек на астрологические функции механизма.

Описание открытия в журнале Almagest: “Указания направления могут иметь метеорологический характер и относиться к предсказанию направления ветра во время затмения. Мы также обнаружили пять упоминаний цвета и полноты затмения. Это единственный известный на сегодняшний день греко-римский источник сведений о предсказании цвета затмений. Обнаруженные данные, предположительно, связаны с астрологической функцией механизма”.

Ученые, в отличие от журналистов, говорят о связи своего драгоценного механизма с “псевдонаукой” очень аккуратно, но восторженно – как о новой любопытной загадке. Майк Эдмундс признался, что был крайне удивлен – не тому, что нашлась возможная связь механизма с астрологией, а тому, что она не была обнаружена гораздо раньше. За 12 лет очень пристального и всестороннего изучения Антикитерского механизма в рамках проекта AMRP устройство себя проявляло исключительно с научной, астрономической стороны – что, на самом деле, необычно для той эпохи, когда оно было создано.

Астрологическое “приложение” открывает интереснейшие перспективы для исследований. Ученые не раз подчеркивали, что Антикитерский механизм создан на базе греческих знаний, однако астрологические функции отсылают ученых в другом направлении, к древнему Вавилону.

Пальма первенства в наблюдении за звездами принадлежит шумерам – древнейшей цивилизации, зародившейся в Междуречье. Наблюдать и толковать небесные явления шумеры начали еще в третьем тысячелетии до нашей эры – в первую очередь по религиозным соображениям. Поскольку они же, шумеры, изобрели письменность, то имели возможность свои наблюдения записывать. Традиция не прерывалась, кто бы ни правил в Междуречье, но в итоге первая система – именно система – знаний о небе осталась в истории как вавилонская астрология. Древнейшие из сохранившихся записей на глиняных клинописных табличках восходят к первой вавилонской династии, то есть к XX – XVII векам до нашей эры. Речь идет, в частности, о звездных дневниках “Энума Ану Энлиль”, содержащих около 7000 астрологических предзнаменований, собранных за столетия непрерывных астрономических наблюдений.



“Энума Ану Энлиль”, одна из серии глиняных клинописных табличек с астрологическими предсказаниями.

Вавилонские звездочеты давно заметили, что небесные явления цикличны, а значит, есть большая вероятность повторения событий – как на небе, так и на земле. Предопределенность, судьба, фатализм – эти понятия тоже берут начало в вавилонском культе звезд, но в его основе лежит не мистика, а статистика: “если на земле случилось событие А, какое событие В происходило на небе в этот момент?”. Где были звезды и планеты, как выглядело лунное затмение в тот год, когда случалось наводнение или неурожай ячменя, когда умирал правитель или происходили крупные сражения? Наблюдали, записывали, сравнивали через определенные промежутки времени…

В “Энума Ану Энлиль” каждая строка следует инвертированной схеме: “Если на небе произошло событие А, то на земле случится В”. В роли события А выступали: вид Луны в разные дни месяца, ее расположение по отношению к звездам и планетам; вид Солнца во время восхода и заката, расположение облаков по отношению к Солнцу; атмосферные явления и землетрясения; вид и расположение планет, звезд и созвездий, а также, конечно, лунные и солнечные затмения.

Затмения – явления величественные и пугающие. Например, Луна приобретает красноватый оттенок, от цвета запекшейся крови до медного, в зависимости от состояния земной атмосферы. Даже в наши дни это выглядит жутковато. Но если руководствоваться только внешним видом небесного тела, все предсказания были бы исключительно мрачными.

Во время затмений наблюдения велись по семи параметрам: 1) дата и время события, положение наблюдаемого объекта на небе, 2) продолжительность, 3) полнота затмения, 4) направление тени, 5) цвет затмения и диска небесного тела, 6) планеты и звезды, наблюдаемые во время затмения, 7) части диска, скрытые затмением.

Параметры 5, 6 и 7 считались важнейшими характеристиками солнечных затмений, параметры 5 и 7 – лунных. Для астрологической интерпретации солнечного затмения использовались только параметры 5 и 6: например, если во время полного солнечного затмения был виден Юпитер, это считалось хорошим предзнаменованием, если Марс – плохим.



Солнечное затмение в Альбукерке, Нью-Мексико.

Первым, кто перенес знания вавилонян на древнегреческую научную почву, мог быть Метон Афинский, математик и астроном, живший в V веке до нашей эры – его именем назван 19-летний Метонов цикл. Записывать свои наблюдения греческие астрономы начали гораздо позже, около 300 года до нашей эры, но эти записи никогда не были столь же систематическими, как вавилонские. К тому же сведения об астрономических и астрологических знаниях той эпохи весьма отрывочны и дошли до нас, в основном, в более поздних пересказах и переводах. Единственное, что можно сказать наверняка – астрология изначально была чужда классической греческой культуре, в Греции она пустила корни только в эллинистический период – после того, как завоевания Александра Македонского расширили границы греческого мира и открыли его влиянию других культур.

Цикл затмений сарос, периоды обращения планет, зодиакальный цикл – большинство знаний о цикличности, повторяемости астрономических событий (кроме самых простых) были получены греками из вавилонских источников. В трудах греческих астрономов II – I веков до нашей эры угадывается учение вавилонских астрологов о “великом годе” – периоде, в конце которого планеты возвращаются в начальное положение. Однако вавилонская астрономия была наблюдательной (что вижу – то и записываю), научная подоплека божественных небесных проявлений долгое время никого не интересовала, многие расчеты содержали ошибки. Греки же привнесли в изучение небес свой фирменный элемент: математику и философию, они начали превращать астрологию в астрономию.

“Вся вселенная есть гармония и число”, учили пифагорейцы. Греческие исследователи Антикитерского механизма уверены, что именно учение Пифагора легло в основу его создания – вера в то, что вселенную можно описать числами, числа превратить в механические детали и построить миниатюрную “механическую Вселенную”. Недаром Кассиодор описывал механизм, подобный Антикитерскому, словами “портативное небо”, “компендиум вселенной” и “отражение небес”. На механизме лунной аномалии, о котором мы рассказывали выше, греческие ученые даже обнаружили пентаграмму – знак пифагорейцев, однако английские и американские исследователи проекта AMRP никак эту “пентаграмму” не комментируют, она вполне может оказаться конструктивной особенностью без тайного смысла.

Не все древнегреческие ученые одобряли астрологию как религиозно-философское учение о зависимости земной жизни от звезд. Однако все вероятные “авторы” Антикитерского механизма – астрономы Гиппарх, Посидоний и, если расширить временные рамки, Гемин – астрологию принимали и посвятили ей часть своих трудов. Немаловажно, что все они жили на Родосе, где, по последним предположениям исследователей AMRP, мог быть изготовлен Антикитерский механизм.

Астрономические знания и расчеты, примененные при создании механизма, явно свежие, греческие, тогда как параметры затмений на задней панели устройства чрезвычайно напоминают более древние вавилонские – цвет небесного тела, полнота затмения, видимые части Луны и Солнца и даже направление ветра. Анахронизм или нет? Ученые пока затрудняются с ответом, сравнить-то не с чем – в описании открытия исследователи особо подчеркнули, что Антикитерский механизм – “единственный известный на сегодняшний деньгреко-римский источник сведений о предсказании цвета затмений”.

Интересна еще такая деталь: несмотря на то, что астрология эллинистического периода является прямой наследницей вавилонской, между ними есть одно принципиальное различие – астрология древнего Вавилона никогда не была индивидуальной. Через фигуру правителя жрецы предсказывали судьбы стран и народов, а не конкретного человека. Прогнозы касались исключительно общезначимых событий – мир или война, хороший или плохой урожай, наводнение или засуха…

Так же поступали и египтяне, имевшие огромный опыт наблюдения за звездами с целью толкования и прогнозирования. А вот индивидуальный гороскоп, “астрологию личности” в том виде, в котором она популярна до сих пор, изобрели как раз греки в эллинистический период, то есть в то время, когда был создан Антикитерский механизм.

Экскурс в историю астрологии был необходим для того, чтобы объяснить замешательство современных ученых: для чего заказчику понадобились астрологические опции календаря затмений? Для обучения начинающих астрологов? Для предсказания судеб страны или одного человека? Или эти опции все же не астрологические, а знание цвета затмения, его полноты и направления ветра было нужно для чего-то еще? А может, механизм создали таким просто потому, что могли? И когда именно?

Некоторые “технари” полностью отрицают астрологическую направленность механизма, она просто не вписывается в общую концепцию. Гуманитарии не так категоричны – историк Александр Джонс считает, что “Антикитерский механизм воспроизводит эллинистическую космологию, в которой переплелись астрономия, метеорология и гадание по светилам”.

Джонс также предложил объяснение тому, что астрологический календарь затмений располагался на задней панели механизма (посвященной, по мнению того же Джонса, “гармонизации человеческого и божественного порядка”): “Затмения всегда толковали как предзнаменование важного события. Поэтому наличие астрономического календаря затмений с указанием их астрологических, предсказательных параметров представляется совершенно логичным. Антикитерский механизм – воплощение связи между чистой астрономией и такими земными событиями как Олимпийские игры, это связь между астрологией – одним из выражений чистой религии – и календарями, в которых астрономия поставлена на службу религии и обществу”.

Вряд ли в ближайшем будущем мы узнаем что-то более конкретное. Астрофизик Майк Эдмундс считает механизм неким материальным заявлением древнегреческой науки: мол, “вот то, что мы знаем о вселенной”. А современная наука в лице исследователей AMRP честно признается: “Мы до сих пор не знаем, для чего была сделана эта штука”. Среди многочисленных текстов, покрывавших металлические поверхности механизма, ученые надеялись найти инструкцию от производителя, которая наконец-то все объяснит. Как бы не так.

Для кого, для чего? И есть ли у механизма инструкция?

Многие годы “пользовательской инструкцией” считался текст на фрагментах задней защитной панели. Сейчас этот текст расшифрован, а открытие состоит в том, что никакой инструкции нет. И это не менее любопытно.

“Текст на задней защитной панели содержал последовательное описание циферблатов и дисплеев, стрелок-указателей и других внешних деталей на передней и задней сторонах устройства. Лучше других сохранились описания утраченных частей механизма: стрелок-указателей на переднем дисплее, на которых имелись миниатюрные сферы, обозначавшие Солнце, Луну и планеты, а также вспомогательного дисплея с циклом Каллиппа, который располагался внутри верхнего дисплея на задней стороне механизма”, сообщается в журнале Almagest.

Иными словами, тексты на задней защитной панели ничего не говорят о том, как пользоваться механизмом, они не содержат никаких инструкций вроде “поверните ручку, и устройство покажет то-то и то-то”. Джонс и Эдмундс согласны в том, что эти тексты больше похожи на современные подписи к музейным экспонатам: “Тексты не помогают оператору управлять устройством, они просто описывают то, что видит сторонний наблюдатель”. Возможно, оператор понимал, как взаимодействуют шестеренки внутри механизма, но неподготовленные зрители видели только таинственную волшебную коробку.

Отсутствие инструкции может означать, что заказчик или пользователь механизма были хорошо знакомы с астрономией, то есть предполагаемая аудитория была достаточно образована. Об этом же говорит и стиль изложения информации, сухой и подробный. Версия, что Антикитерский механизм мог быть дорогим “гаджетом” для коллекции хвастливого богача, представляется все менее вероятной. Никто не сомневается, что Антикитерский механизм был дорогим, но серьезным прибором. А вот для каких целей он был заказан и создан – чуть ли не главная загадка, которую стремятся разгадать ученые.

“Сейчас мы довольно хорошо знаем, что умел делать этот механизм, но зачем кому-то понадобилось такое сложное и дорогое устройство? Лично мне кажется, что наиболее вероятная область применения Антикитерского механизма – обучение. Не думаю, что это был прибор для исследований, который мог бы использовать астроном для своих расчетов или астролог для своих предсказаний. Скорее это учебное пособие, с его помощью иллюстрировали знания о космосе, учили пониманию нашего места в космосе. Что-то вроде учебника по астрономии, как ее тогда понимали – учение, связывавшее движение планет с жизнью древних греков и окружающего их мира”, – считает Александр Джонс.

На сегодняшний день ученые смогли расшифровать почти все надписи на 82 сохранившихся фрагментах механизма: около 3500 знаков, это примерно четверть от первоначального текста. В ближайшее время ожидается новый сеанс сканирования Антикитерского механизма – с 2005 года технологии значительно эволюционировали. Возможно, ученым удастся обнаружить несколько новых знаков или даже слов. Однако повторное изучение старых обломков вряд ли обеспечит серьезный прорыв в исследованиях. Ответы на всё еще многочисленные вопросы могли бы дать археологические находки: новые детали Антикитерского механизма или подобных ему устройств, неоднократно упоминавшихся в древнегреческой и древнеримской литературе.

Надежда есть: в 2012 году возобновились подводные раскопки на месте крушения “Антикитерского корабля”. Механизмы, подобные Антикитерскому, могли перевозить другие суда, так что море остается наиболее вероятным источником таких находок. Современные технологии проникли глубоко под воду, значительно облегчив поиск затонувших кораблей. В Греции даже наблюдается их “переизбыток”: только в этом году было обнаружено скопление затонувших судов у берегов острова Делос и гигантское кладбище древних кораблей возле островов Фурни в Эгейском море.

Подводные раскопки: масштаб имеет значение

Место крушения “Антикитерского корабля” изучают уже в третий раз. Первые раскопки 1900-1902 годов положили начало подводной археологии как отдельной дисциплине, тогда же со дна были подняты наиболее известные артефакты, включая Антикитерский механизм. Во второй раз место гибели корабля потревожил Жак-Ив Кусто в 1976 году. Тогда команда “Калипсо” обнаружила более 300 предметов, среди которых – фрагменты человеческих скелетов.

Современные раскопки, начавшиеся в 2012 году, проходят вдумчиво, дозированно и постепенно. Первые два года археологи ничего не трогали, только примеривались: за время экспедиций 2012-2014 исследователи создали трехмерную карту дна в высоком разрешении, используя для этого стереокамеры, установленные на автономном подводном аппарате. На карту наносятся все обнаруженные скопления металлических предметов – исследование дна с помощью металлодетектора показало наличие фрагментов бронзы, свинца, меди и железа. Все новые сведения добавляются в базу данных GIS (геоинформационная система), которая содержит полную географическую информацию по региону с 1900 года.

Собственно раскопки начались в 2014 году. Впервые для археологических целей был применен экзокостюм Exosuit – единственная в своем роде автономная система для подводных работ. Дайвер в экзокостюме может безопасно погружаться на глубину более 300 метров и автономно работать около 50 часов.



Погружение в экзокостюме Exosuit к месту крушения Антикитерского корабля.

Поиски новых фрагментов Антикитерского механизма обернулись открытиями совсем иного рода. Выяснилось, что “Антикитерский корабль” был гораздо больше, чем считалось ранее – его длина составляла около 50 метров. Это самое крупное из когда-либо найденных древних судов. Руководитель раскопок Брендан Фоули (Brendan P. Foley) назвал его “Титаником древнего мира” и сравнил с баржей, под завязку нагруженной предметами искусства для аукциона вроде Sotheby’s или Christie’s.

На расстоянии 150-200 метров от “Антикитерского корабля” были обнаружены останки второго судна. Велика вероятность, что оба корабля вместе шли по маршруту и затонули одновременно во время шторма у берегов Антикитеры.

В 2014-м были сделаны первые находки, доказавшие, что бóльшая часть груза “Антикитерского корабля” все еще покоится на дне Эгейского моря. Во время раскопок 2015 и 2016 годов со дна были подняты десятки новых артефактов, среди них – костяная флейта, фрагменты роскошной стеклянной посуды, кувшины и амфоры, фрагменты статуй и части самого корабля.

Археологи ожидали чего-то подобного, но не в таких масштабах. Сейчас это становится проблемой: обломки “Антикитерского корабля” разбросаны на участке длиной не менее 300 метров, работу осложняет значительная глубина – 55-60 метров, место крушения было уже дважды потревожено предыдущими раскопками. Брендан Фоули все больше сомневается, что хрупкие фрагменты Антикитерского механизма пережили активное человеческое вмешательство – во всяком случае, пока археологи не нашли ни одного нового обломка механизма.

Наиболее значительные находки 2016 года – золотое кольцо; бронзовое копье с наконечником (вероятно, фрагмент статуи воина; первое такое копье было найдено в 2014 году); четыре фрагмента мраморных статуй; деревянная ножка какого-то предмета мебели, покрытая медными пластинами; осколки роскошной стеклянной посуды, в том числе выполненной в технике миллефьори; амфоры и кувшины.



Подводные раскопки на месте крушения Антикитерского корабля. Одна из находок — бронзовое копье.

Самыми перспективными для исследований стали фрагменты самого корабля – гвозди, деревянные части опалубки, свинцовые якоря, трубы, противовесы… Изотопный анализ свинца поможет определить происхождение металла и, возможно, всего корабля. Остатки органических веществ в запечатанных амфорах и кувшинах тоже будут исследованы.

Обнаружение второго корабля, безусловно, интригует ученых, но к главной цели нисколько не приближает. На изучение уже поднятых артефактов не хватает ресурсов, а подводные раскопки становятся все более затратными. На Антикитере, крохотном острове, нет условий для проживания и тем более для научной работы, поэтому археологические сезоны довольно короткие, а по окончании работ члены команды разъезжаются по домам – от Швеции до Австралии.

Будущее международного археологического проекта “Возвращение на Антикитеру” (Return to Antikythera) под вопросом. Брендан Фоули даже высказал предложение оставить место крушения в покое на несколько лет, подождать дальнейшего развития технологий. Фоули уверен, что в скором будущем археологи получат еще более совершенную технику и оборудование, смогут извлечь больше информации с места крушения. “Мы даже представить себе не можем, какие возможности будут доступны следующему поколению исследователей”, – сказал Фоули.

Специалисты проекта AMRP, однако, надежды не теряют. Майк Эдмундс иронично заметил, что такой большой корабль мог перевозить целые поддоны, плотно заставленные рядами Антикитерских механизмов, и подводные археологи однажды на них наткнутся.

Впрочем, ученые будут рады даже крохотному обломку, лишь бы он содержал новую информацию для анализа. “Мы годами строили наши предположения, но вполне вероятно, что поднятые со дна фрагменты механизма их полностью опровергнут”, — без тени сожаления сказал греческий физик Янис Битсакис. С ним согласны все участники Антикитерского проекта. Истина, как известно, дороже.