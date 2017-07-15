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Это самое чистое озеро на планете, но не вздумай погрузиться в его воды!

18:12. 15 июля 2017 Просмотров - 184 2 коммент. Опубликовал:
Самое чистое и по совместительству самое красивое озеро нашей планеты называется Голубым озером и находится на Южном острове Новой Зеландии. Первая мысль, которая возникает при взгляде на этот потрясающий водоем — прыгнуть в его кристально чистую воду и плескаться в ней до изнеможения. Но, к сожалению, это строго запрещено!

Бесподобный пейзаж. На Южном острове в Новой Зеландии находится последний нетронутый уголок природы.
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Реликтовые леса, отвесные скалы и водопады — потрясающий ландшафт.
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Там, глубоко в горах, находится питаемое чистейшим водным источником самое чистое озеро на Земле.

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Голубое озеро (или на языке маори — коренного населения Новой Зеландии — Rotomairewhenua) расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.

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Вода в нем настолько чистая, что при погружении можно видеть далеко перед собой.

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Лабораторные тесты показали, что дальность видимости составляет от семидесяти метров.

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Для сравнения: в дистиллированной воде этот показатель составляет около восьмидесяти метров.

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На этой фотографии видно: вода в озере настолько прозрачная, что ее невозможно отличить от воздуха.

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Купание по причине охраны природы в озере запрещено.

9

Только ученые могут получить особое разрешение на погружение в озеро для того, чтобы сделать фотографии, как, например, эти.

10

Туристам разрешено в любое время гулять по берегу.

10

Такие фотографии надолго остаются в памяти.

10

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: природа, фото
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2 коммент.»

  • 29 29
    Людмила 15 июля 2017 в 18:35 Ссылка Пометить
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    Как-то странно выглядет эти реликтоиые леса, которым, если судить по диаметру стволов, ну никак не более 100 лет максимум. Очень, очень странно…

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  • 1037 869
    Yuri 15 июля 2017 в 19:03 Ссылка Пометить
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    Часто вижу статьи о том что деревья в лесах очень молодые, не более 100-150-200 лет. Но посмотрите на людей. В основном это доживают до 65-75 лет, но есть экземпляры дожившие и до 130 лет. Но это единицы. Может и с деревьями то же самое? Лишь единицы доживают до 500 и более лет, а остальные просто отмирают.
    Зайдите в лес и вы поразитесь насколько в нем много погибших деревьев, которые в свою очередь дают пищу “вредителям” и болезням уничтожающим здоровые деревья.
    Кстати есть мнение, что лесные пожары являются некоторым благом для лесов, дают толчок к их обновлению и оздоровлению.
    Если смотреть с этой точки зрения, то реликтовые леса не обязаны состоять из деревьев с возрастом более 200 лет.

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