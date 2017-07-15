Это самое чистое озеро на планете, но не вздумай погрузиться в его воды!

Самое чистое и по совместительству самое красивое озеро нашей планеты называется Голубым озером и находится на Южном острове Новой Зеландии. Первая мысль, которая возникает при взгляде на этот потрясающий водоем — прыгнуть в его кристально чистую воду и плескаться в ней до изнеможения. Но, к сожалению, это строго запрещено!Там, глубоко в горах, находится питаемое чистейшим водным источником самое чистое озеро на Земле.Голубое озеро (или на языке маори — коренного населения Новой Зеландии — Rotomairewhenua) расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.Вода в нем настолько чистая, что при погружении можно видеть далеко перед собой.Лабораторные тесты показали, что дальность видимости составляет от семидесяти метров.Для сравнения: в дистиллированной воде этот показатель составляет около восьмидесяти метров.На этой фотографии видно: вода в озере настолько прозрачная, что ее невозможно отличить от воздуха.Купание по причине охраны природы в озере запрещено.Только ученые могут получить особое разрешение на погружение в озеро для того, чтобы сделать фотографии, как, например, эти.Туристам разрешено в любое время гулять по берегу.Такие фотографии надолго остаются в памяти.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com