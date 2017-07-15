Это самое чистое озеро на планете, но не вздумай погрузиться в его воды!
18:12. 15 июля 2017 Просмотров - 184 2 коммент. Опубликовал: brahman
Самое чистое и по совместительству самое красивое озеро нашей планеты называется Голубым озером и находится на Южном острове Новой Зеландии. Первая мысль, которая возникает при взгляде на этот потрясающий водоем — прыгнуть в его кристально чистую воду и плескаться в ней до изнеможения. Но, к сожалению, это строго запрещено!
Бесподобный пейзаж. На Южном острове в Новой Зеландии находится последний нетронутый уголок природы.
Реликтовые леса, отвесные скалы и водопады — потрясающий ландшафт.
Там, глубоко в горах, находится питаемое чистейшим водным источником самое чистое озеро на Земле.
Голубое озеро (или на языке маори — коренного населения Новой Зеландии — Rotomairewhenua) расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.
Вода в нем настолько чистая, что при погружении можно видеть далеко перед собой.
Лабораторные тесты показали, что дальность видимости составляет от семидесяти метров.
Для сравнения: в дистиллированной воде этот показатель составляет около восьмидесяти метров.
На этой фотографии видно: вода в озере настолько прозрачная, что ее невозможно отличить от воздуха.
Купание по причине охраны природы в озере запрещено.
Только ученые могут получить особое разрешение на погружение в озеро для того, чтобы сделать фотографии, как, например, эти.
Туристам разрешено в любое время гулять по берегу.
Такие фотографии надолго остаются в памяти.
источник
Бесподобный пейзаж. На Южном острове в Новой Зеландии находится последний нетронутый уголок природы.
Реликтовые леса, отвесные скалы и водопады — потрясающий ландшафт.
Там, глубоко в горах, находится питаемое чистейшим водным источником самое чистое озеро на Земле.
Голубое озеро (или на языке маори — коренного населения Новой Зеландии — Rotomairewhenua) расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове.
Вода в нем настолько чистая, что при погружении можно видеть далеко перед собой.
Лабораторные тесты показали, что дальность видимости составляет от семидесяти метров.
Для сравнения: в дистиллированной воде этот показатель составляет около восьмидесяти метров.
На этой фотографии видно: вода в озере настолько прозрачная, что ее невозможно отличить от воздуха.
Купание по причине охраны природы в озере запрещено.
Только ученые могут получить особое разрешение на погружение в озеро для того, чтобы сделать фотографии, как, например, эти.
Туристам разрешено в любое время гулять по берегу.
Такие фотографии надолго остаются в памяти.
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Как-то странно выглядет эти реликтоиые леса, которым, если судить по диаметру стволов, ну никак не более 100 лет максимум. Очень, очень странно…
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Часто вижу статьи о том что деревья в лесах очень молодые, не более 100-150-200 лет. Но посмотрите на людей. В основном это доживают до 65-75 лет, но есть экземпляры дожившие и до 130 лет. Но это единицы. Может и с деревьями то же самое? Лишь единицы доживают до 500 и более лет, а остальные просто отмирают.
Зайдите в лес и вы поразитесь насколько в нем много погибших деревьев, которые в свою очередь дают пищу “вредителям” и болезням уничтожающим здоровые деревья.
Кстати есть мнение, что лесные пожары являются некоторым благом для лесов, дают толчок к их обновлению и оздоровлению.
Если смотреть с этой точки зрения, то реликтовые леса не обязаны состоять из деревьев с возрастом более 200 лет.